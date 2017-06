Werders Sportchef Frank Baumann. (nordphoto)

„Natürlich wäre es für uns schön, mit einem Heimspiel zu starten“, sagte Baumann der „Bild“. Ungern würde der Sportchef mit einem Auswärtsspiel bei einem der beiden starken Aufsteiger – also VfB Stuttgart oder Hannover 96 – die neue Bundesliga-Saison beginnen. „Es wäre wegen der Euphorie ungünstig und undankbar, am ersten Spieltag auswärts zu einem Aufsteiger zu müssen. Das muss ich nicht haben“, so Werders Sportchef.

Am Donnerstag (ab 11.45 Uhr im Livestream auf www.bundesliga.de) präsentiert die DFL den Spielplan der neuen Bundesliga-Saison. Sicher ist, dass Bayern München als amtierender Meister das Eröffnungsspiel am Freitagabend, 18. August, bestreitet.

In der vergangenen Spielzeit startete Werder mit einer 0:6-Auswärtspleite bei den Bayern. Es folgten drei weitere Niederlagen gegen den FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach und Mainz 05, ehe die Bremer am fünften Spieltag den ersten Sieg einfuhren (2:1 zuhause gegen den VfL Wolfsburg). (fel)