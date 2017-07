Werders Sportchef Frank Baumann. (imago)

„Zlatko wird in der kommenden Saison bei uns bleiben, da gibt es auch keine Schmerzgrenze“, sagte Baumann im „Sid“-Interview. Werder-Kapitän Junuzovic hatte zuletzt ein Angebot des türkischen Erstligisten Trabzonspor vorliegen, das er aber ausschlug. Max Kruse will Baumann ebenfalls halten. „Max ist ein Leistungsträger, den wir nicht abgeben wollen“, so der Sportchef.

In dem Interview äußerte sich Baumann auch über den Abgang von Serge Gnabry zu Bayern München: „Wir haben um Serge gekämpft und waren davon überzeugt, dass ihm unser Umfeld auch in dieser Saison gut zu Gesicht gestanden hätte. Ein weiteres Jahr in Bremen wäre für ihn nicht schlecht gewesen.“

Um die finanziellen Einnahmen zu erhöhen, setzt sich Baumann auch mit einem möglichen Verkauf des Stadionnamens auseinander. Der Sportchef betonte aber: „Wir würden uns wünschen, dass es so weiter geht, aber man muss sehen, wie die finanziellen Voraussetzungen in der Zukunft sind. Deshalb können und wollen wir den Verkauf des Stadionnamens nicht kategorisch ausschließen. Es ist aber nicht das, was wir uns wünschen.“ (fel)