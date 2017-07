Claudio Pizarro (nordphoto)

In welcher Funktion genau Pizarro zu Werder zurückkehrt, ob als Trainer oder Botschafter, das müsse man dann sehen, so Baumann. Auf jeden Fall spiele Pizarro erst mal noch ein Jahr weiter Fußball, sagte Baumann. Durchaus möglich, dass der Angreifer in der kommenden Saison dann auch gegen Werder in der Bundesliga auflauft.

Ein Abschiedsspiel ist Pizarro ebenfalls sicher. „Das soll seine Wertschätzung ausdrücken“, sagte Baumann am Sonntagnachmittag im Pressegespräch. Der Termin dafür ist allerdings noch offen. Das werde wohl erst nach dem Karriereende der Stürmers geschehen, so Baumann.

Dass sich die Entscheidung über Pizarros Abschied von Werder so lange hingezogen hat, kommentierte der Sportchef wie folgt: „Ich musste manchmal bei Nachfragen rumeiern, aber alles war mit Claudio abgesprochen. Es war Claudios Wunsch, es so lange offen zu lassen. Er hätte gerne weiter bei Werder gespielt.“ Baumann betonte: „Wir wollen unseren jungen Stürmern nichts verbauen und werden noch einen neuen Stürmer holen.“ (fel/crb)