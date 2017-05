Fran Baumann hat eine relativ klare Vorstellung davon, wie der Werder-Kader im Idealfall aussehen soll. (nordphoto)

Als Thomas Eichin kürzlich in einem Fernsehinterview zu seinem Aus bei Werder Bremen im vergangenen Sommer befragt wurde, da sagte der ehemalige Geschäftsführer an einer Stelle: „Ich hätte schon gern das Werder Bremen mit seinen anderen Möglichkeiten gemanagt.“ Mit den „anderen Möglichkeiten“ meinte Eichin Werders Möglichkeiten auf dem Transfermarkt. Und tatsächlich hatte Eichins Nachfolger Frank Baumann im vergangenen Sommer deutlich mehr Mittel zur Verfügung, um Spieler nach Bremen zu holen als Eichin in den Jahren zuvor. Am Ende kamen Max Kruse, Serge Gnabry, Florian Kainz, Robert Bauer, Niklas Moisander sowie Fallou Diagne, und im Vorgriff auf die Rückrunde sicherte sich Baumann auch noch die Dienste von Thomas Delaney. Geschätzt über 23 Millionen investierte Werder in diese Profis.

Wie viel Geld wird Baumann diesmal ausgeben dürfen? „Wir können in etwa das ausgeben, was wir einnehmen“, sagt der Sportchef. Das klingt zunächst nicht nach einer Transferoffensive. Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass Werder auf große Transfers verzichtet. Denn so, wie im Vorjahr vor allem die Verkäufe von Jannik Vestergaard, Anthony Ujah und mit Abstrichen Alejandro Galvez über 20 Millionen Euro in die Kasse spülten, ist es auch in diesem Jahr nicht ausgeschlossen, dass Werder gutes Geld durch Spielerverkäufe einnimmt. Und über welchen Spieler man in diesem Fall redet, ist klar: Serge Gnabry, an dem vor allem 1899 Hoffenheim gesteigertes Interesse haben soll.

Baumann würde Gnabry gerne halten

Zwar würde Baumann Gnabry nach wie vor gern halten, und er wird dem Spieler wahrscheinlich sogar ein verbessertes Angebot vorlegen: „Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden.“ Aber fest steht auch: Sollte Gnabry, für den Werder zwischen acht und zehn Millionen Euro bekommen könnte, nicht zu halten sein, dann dürfte die Verpflichtung von Davie Selke um einiges leichter fallen.

Baumann geht mit der Personalie Selke bemerkenswert offensiv um. Nachdem Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick am Wochenende grundsätzlich grünes Licht für einen Selke-Wechsel gegeben hatte, sagte Baumann auf die Frage, ob Selke denn schon zum Trainingsstart Bremer sein könne: „Das wäre der Wunsch, ja. Ob sich der Wunsch erfüllen lässt, wird man sehen.“ Die Vorstellungen der Klubs liegen offenbar noch zu weit auseinander. „Es ist nicht ganz so leicht“, sagt Baumann, „wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir uns da Stück für Stück annähern.“ Sollte es zu einer Einigung kommen, wäre Selke neben dem schwedischen Linksverteidiger Ludwig Augustinsson der zweite Königstransfer des Sommers und vielleicht auch schon der letzte große, denn Baumann sagt auch: „Es geht darum, die Mannschaft, so gut es geht, zusammenzuhalten und sich gezielt zu verstärken. Deswegen ist dieser größere Umbruch mit vielen Spielern, die auch eine gewisse Qualität haben, vielleicht gar nicht so notwendig.“

Die Zusammenstellung eines Kaders war für Werders Sportchefs der jüngeren Vergangenheit mitunter eine äußerst zähe Angelegenheit. Viele Wechsel gingen erst über die Bühne, als die Vorbereitung und manchmal sogar die Saison schon lief. Transferschluss ist auch in diesem Sommer wieder am 31. August, zu diesem Zeitpunkt werden zwei Spieltage und die erste DFB-Pokal-Runde bereits gespielt sein. Doch solange soll es nach Baumanns Plänen nicht dauern, bis der Werder-Kader 2017/2018 steht. „Das Ziel ist es, den Kader möglichst frühzeitig zusammen zu haben“, sagt Baumann. Das heißt konkret: am besten schon zum Start ins Trainingslager nach Zell in Österreich. Das wäre am 6. Juli.

Realtiv klare Vorstellungen vom Kader im Idealfall

Baumann hat relativ klare Vorstellungen davon, wie der Kader im Idealfall aussehen soll. „Wir wollen einen überschaubaren Kader haben“, sagt er. Überschaubar heißt: Er soll 27, 28 Profis umfassen, von denen zwei oder drei sogenannte Perspektivspieler sind, die vor allem in der U 23 spielen. Klar scheint überdies, dass es für die meisten ausgeliehenen Spieler keine Zukunft bei Werder geben wird. „Es wird so sein, dass nicht alle bei uns im Kader auflaufen werden“, sagt Baumann. Die Gespräche mit Profis wie Thanos Petsos, Lennart Thy, Leon Guwara, Laszlo Kleinheisler sowie Levent Aycicek und Marnon Busch werden peu à peu geführt, „und ich möchte den Gesprächen nicht vorgreifen“, so Baumann. Es könnte aber gut darauf hinauslaufen, dass am Ende nur Guwara eine Perspektive bei Werder haben wird. Den Außenverteidiger, 20 Jahre jung und im erweiterten Kader der deutschen U 21-Nationalmannschaft, hatte Baumann nach der Trennung von Santiago Garcia als möglichen Garcia-Ersatz genannt. Guwara kehrt nach 17 Bundesliga-Einsätzen für Darmstadt 98 zurück.

Bedarf hat Werder auch in der Innenverteidigung, vor allem seitdem Cheftrainer Alexander Nouri mit Dreierkette spielen lässt. Niklas Moisander, Lamine Sane und Milos Veljkovic sind für die kommende Saison feste Größen. Dazu bemüht sich Baumann um eine Vertragsverlängerung mit Luca Caldirola: „Wir würden gern verlängern. Luca hat immer wieder betont, dass er sich in Bremen wohlfühlt und sich vorstellen kann, zu verlängern.“ Noch im Mai hat sich Baumann zu einem Gespräch mit Caldirolas Berater verabredet. Das Kontingent an Innenverteidigern wird außerdem um einen Perspektivspieler ergänzt, das dürfte Jesper Verlaat sein, der eine starke und konstante Saison in Werders U 23 gespielt hat.

Im Tor ist klar, dass Felix Wiedwald und Michael Zetterer zwei der drei Planstellen einnehmen werden. Zetterers Vertrag läuft noch bis 2018, genau solange wie der von Wiedwald. Wiedwald, Werders Nummer eins, hat bereits erklärt, kommende Saison auf jeden Fall in Bremen zu bleiben, ihm schwebt aber eigentlich ein langfristiger Vertrag vor. Baumann sagt: „Natürlich ist eine Verlängerung etwas, das wir uns vorstellen können.“

Vor dem Trainingsstart will er mit Wiedwalds Berater gesprochen haben. Wer der dritte Torwart im Kader sein wird, steht noch nicht fest, genauso wenig, wie dessen Profil aussehen soll. Wird es ein erfahrener Mann für alle Fälle oder ein echter Herausforderer für Felix Wiedwald? Auch auf diese Frage wird es eine Antwort geben. Vielleicht nicht sofort, aber spätestens bis zum Start in die Vorbereitung.