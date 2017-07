Serge Gnabry verließ Werder nach einem Jahr wieder. (dpa)

Es hatte sich schon länger angedeutet, jetzt ist der Deal fix: Der FC Bayern leiht den Ex-Werderaner Serge Gnabry an die TSG Hoffenheim aus, wie der Klub am Freitag mitteilte. Der 21-jährige Offensivspieler bleibt ein Jahr lang im Kraichgau. Sein Vertrag bei den Münchenern läuft bis 2020.

„Es war der ausdrückliche Wunsch von Serge, noch für ein Jahr ausgeliehen zu werden, damit er mehr Spielpraxis erhalten könne“, wird Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge in der Mitteilung des Rekordmeisters zitiert. „Das ist in meinen Augen in Hoffenheim auch auf hohem Niveau gewährleistet. Nach einem Jahr wird Serge Gnabry zum FC Bayern zurückkehren.“

Gnabry hatte Werder nach einem Jahr mit 27 Bundesliga-Einsätzen und elf Treffern wieder verlassen, weil er nach eigenem Bekunden international spielen möchte. Mit Hoffenheim tritt der U21-Europameister nun in der Champions-League-Qualifikation an - und bekommt es gleich am ersten Bundesliga-Spieltag mit seinem Ex-Klub Werder zu tun. (crb)