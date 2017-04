Florian Kainz (links) jubelt mit Zlatko Junuzovic, den er im Spiel gegen Ingolstadt ersetzen könnte. (nordphoto)

Viel wollte sich Alexander Nouri zur möglichen Aufstellung beim Spiel in Ingolstadt nicht entlocken lassen, aber dass Philipp Bargfrede von Beginn an zum Einsatz kommt, schloss der Werder-Trainer nahezu aus. "Ob es bei ihm für die Startelf reicht, wage ich zu bezweifeln, weil er vier Monate lang raus war", sagte Nouri während der Pressekonferenz am Donnerstag.

Wenn Bargfrede, der gegen den Hamburger SV für wenige Minuten sein Comeback gab, zunächst auf der Bank sitzt, steigen die Einsatzchancen des bisherigen Dauer-Jokers Florian Kainz rapide. Da Zlatko Junuzovic in Ingolstadt gelbgesperrt fehlt, muss Nouri auf der Achter-Position im Mittelfeld umbauen, sofern er bei der 3-1-4-2-Aufstellung bleibt. Im Nordderby überzeugte Kainz nach seiner Einwechslung für Florian Grillitsch bereits als Achter.

Überhaupt sammelte der 24-Jährige zuletzt reichlich Argumente für einen Einsatz von Beginn an. Kainz wurde acht Mal in Folge eingewechselt. Zwei Tore und zwei Vorlagen zu Toren sind ihm in dieser Zeit gelungen, obwohl der 24-jährige Österreicher insgesamt nur 106 Minuten auf dem Platz stand. „Er hat sich Stück für Stück rangekämpft“, hatte Werders Sportdirektor Frank Baumann jüngst zu Kainz' Entwicklung gesagt. (crb)