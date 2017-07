Josh Sargent besichtigte mit seinem Vater Jeff bereits das Weserstadion. (Screenshot/Twitter)

Dass Werder das Sturmtalent Josh Sargent aus den USA beobachtet, hat Sportchef Frank Baumann bereits bestätigt. In Sargents Heimatland wurde sogar berichtet, es sei schon alles klar. Im Februar 2018, wenn er 18 Jahre alt wird, gehe Sargent nach Bremen, verkündete Moderator Kevin Egan in der TV-Sendung "The XTRA" vor einigen Wochen. Jeff Sargent, der Vater des Jugend-Nationalspielers, betonte nun allerdings in der "St. Louis Post-Dispatch", dass dies nicht stimme. Jeff und Josh Sargent lassen die Zukunft des jungen Angreifers in dem Artikel offen.

Allerdings schreibt die "St. Louis Post-Dispatch" auch, dass Werder und Schalke auf der Liste des 17-Jährigen ganz oben stünden. Beide Klubs besuchte der US-Amerikaner während einer Deutschland-Reise Anfang des Jahres. Ein Wechsel in die Major League Soccer zum Klub Sporting Kansas City, der die MLS-Rechte an dem Talent besitzt, sei für Sargent dagegen aktuell kein Thema, heißt es.

Josh Sargent, der beim St. Louis Scott Gallagher Soccer Club spielt, gilt als eines der größten Fußballtalente in den USA. Bei der U17-Concacaf-Meisterschaft in diesem Jahr war der Stürmer der Kapitän der US-Auswahl, erzielte fünf Tore und erreichte mit dem Team das Finale. Anschließend durfte er mit erst 17 Jahren zur U20-WM fahren, wo ihm drei Treffer gelangen. (crb)