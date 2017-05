Werders Aufsichtsratsboss Marco Bode. (nordphoto)

Herr Bode, hat es schon mal so viel Spaß gemacht wie jetzt, Aufsichtsratschef bei Werder zu sein?

Marco Bode: Auch wenn mir das vielleicht nicht jeder abnimmt, aber es hat zu den allermeisten Zeiten Spaß gemacht.

Auch im Abstiegskampf? Auch wenn Trainer oder Sportdirektoren gewechselt haben?

Darauf darf man es ja nicht reduzieren. Aber natürlich stimmt es: So gut wie jetzt ist es noch nie gelaufen, und wir sind sehr glücklich mit der Entwicklung in der Rückserie. Ich freue mich, dass wir diesmal einen entspannten Mai haben.

Wie reden die Leute zurzeit mit Ihnen über Werder?

Ich bin viel unterwegs und werde darauf angesprochen, wie gut Werder wieder Fußball spielt. Es ist eine Stimmung spürbar, die zeigt, wie viel Sympathie Werder in ganz Deutschland genießt. Viele freuen sich mit Werder. Aber sie wundern sich auch und fragen: Wie habt Ihr das hingekriegt? Und das ist ja tatsächlich nicht so leicht zu erklären.

Über die Gründe sprechen wir gleich noch. Wie fühlt sich das an, dass Werder plötzlich wieder so positiv gesehen wird?

Das fühlt sich natürlich gut an. Zu gewinnen macht einfach mehr Spaß als gegen den Abstieg zu spielen. Es ist schön zu sehen, dass jetzt gewisse Dinge funktionieren, die man sich vorgestellt hat. Dass die Mannschaft an sich glaubt. Dass wir tollen Fußball spielen. Dass wir wunderschöne Tore schießen.

Klingt fast schon zu gut.

Es läuft ja auch sehr gut. Aber wir drücken hier und da ein wenig auf die Euphoriebremse, weil wir genau wissen, wie nahe Glück und Pech, Erfolg und Misserfolg, Sieg und Niederlage beieinander liegen. In den vergangenen Jahren war nicht alles schlecht, und jetzt ist auch nicht alles gut. Wir nehmen so ein bisschen die Spitzen, die Ausschläge nach oben und unten, in der öffentlichen Wahrnehmung heraus.

Zur Wahrnehmung gehört: Alexander Nouri ist im Sportstudio zu Gast, Max Kruse ist ein Kandidat für den Bundestrainer, die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt wieder große Stücke über Werder. Was bedeutet das für den Klub?

Man kann sich ja grundsätzlich mal fragen, was der Sinn eines Fußballklubs ist. Und da reden wir natürlich über Siege, Ergebnisse und Tabellen – das sind die harten Fakten des Geschäfts. Aber es gibt ja auch weiche Faktoren. Wir spielen Fußball, um Menschen zu begeistern, ich nenne es gern: sie positiv zu berühren. Und das tun wir. Fußball ist Unterhaltung, aber auch sehr identifikationsstiftend. Wir wissen, wie groß die Bedeutung von Werder in der Stadt und in der Region ist. Dass wir überregional jetzt wieder viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, zeigt doch, dass vieles in die richtige Richtung läuft, und dass dies anerkannt wird.

Warum läuft es gerade jetzt so gut?

Es gibt einige Faktoren, die man da nennen kann. Da sind zum Beispiel die Spieler, die in eine sehr gute Form gekommen sind. Max Kruse ist vielleicht das beste Beispiel. Er war lange verletzt, hat sich zurückgekämpft, sich in der Wintervorbereitung weiter verbessert und spielt jetzt auf seinem höchsten Niveau. Oder nehmen Sie Fin Bartels, er ist auch in Top-Form. Maxi Eggestein ist ein stabiler Faktor geworden. Florian Grillitsch hat angekündigt, uns zu verlassen und setzt sich trotzdem total für Werder ein. Felix Wiedwald hält hervorragend. Man kann die gesamte Mannschaft durchgehen – Veljkovic, Kainz, Bauer.

Wie groß ist Alexander Nouris Anteil?

Mit Sicherheit sehr groß. Alex macht mit seinem Trainerteam einen sehr guten Job, schafft die richtige Atmosphäre, damit sich junge Spieler wie Serge Gnabry, Maximilian Eggestein oder Florian Grillitsch entwickeln können. Alex und sein Team haben die Mannschaft aber auch in Sachen Taktik, System, Strategie vorangebracht. Entwicklungen bei Werder sind immer eine Teamsache, daran wirken viele mit. Aber der Trainer ist die wichtigste Führungskraft um das Profiteam herum. Alex hat defensiv eine Stabilität in die Mannschaft gebracht. Er hat viele Spieler besser gemacht, aus einzelnen Spielern ein Team geformt, und das sind ja die entscheidenden Aspekte bei der Arbeit eines Trainer.

Wie bewertet der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Bode, dass dieser Trainer, der so viel richtig macht, noch keinen Vertrag für die nächste Saison hat?

Er vertraut da ganz seinem Sportchef. Im Ernst, es war vor ein paar Wochen eine gute Entscheidung, die Gespräche zunächst zurückzustellen und sich auf das Ziel Klassenerhalt zu fokussieren. Das war nachvollziehbar und glaubhaft. Als dieses Ziel erreicht war, hat Frank wie angekündigt die Gespräche aufgenommen. Und ich muss jetzt nicht auch noch sagen, was Frank zuletzt ja schon wiederholt hat, tue es aber trotzdem: Ich bin sicher, dass es gelingt, Alexander Nouri im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren hier als Trainer zu halten. Alex passt als Typ zu uns. Er verkörpert unsere Werte.

Wenn er über die AfD redet zum Beispiel.

Ja, denn da kann ja auch die Frage aufkommen: Freut man sich als Klub eigentlich darüber, wenn sich der Trainer politisch äußert?

Und? Tut er es?

Ja, wenn er sich so wie in diesem Fall äußert bestimmt. Wenn er sich pro AfD geäußert hätte, würde ich das wahrscheinlich anders sehen… Nein, Alex darf das, er ist eine Persönlichkeit. Ich war mit ihm im Herbst auch bei der „Nacht der Jugend“…

…dort wurde der Opfer der Reichspogromnacht 1938 gedacht…

…und wenn Alex seine Überzeugungen hat, wenn ihm etwas wichtig ist, dann soll er es auch vermitteln und vorleben.

Welchen Anteil an Werders Entwicklung hat Frank Baumann als Sportchef?

Frank hat den Kader verändert. Wir haben mutige Transfers gemacht, also Spieler wie Max Kruse oder Serge Gnabry geholt. Wir sind aber auch zu ein, zwei Veränderungen gezwungen worden. Jannik Vestergaard zum Beispiel hätten wir auch in dieser Saison gern bei uns in der Abwehr gesehen. Aber Franks Philosophie bei der Kaderzusammenstellung ist sichtbar. Wir sind auf einem guten Weg, was Größe, Alters- und Gehaltsstruktur, aber auch was Charaktere, Persönlichkeiten und die Rollen im Team angeht. Möglicherweise haben wir in diesem Sommer schon etwas weniger Veränderung im Kader als letztes Jahr. Im Grunde wollen wir wenig Veränderung haben und am liebsten nur punktuell etwas verbessern.

Ein Spieler, der wie Serge Gnabry nach kürzester Zeit Aufmerksamkeit auch bei anderen Klubs erregt hat, ist Thomas Delaney.

Ich will eigentlich gar keinen einzelnen Spieler herausheben, aber man kann schon sagen, dass Thomas‘ Verpflichtung ein großer Schritt bei der Entwicklung dieses Kaders gewesen ist. Thomas passt umfassend zu Werder: durch seine Spielweise, durch seine Körpersprache, seine Haltung, seinen Charakter. Er hat den Kader vorangebracht. Thomas ist ein wunderbarer Transfer, das kann man jetzt schon sagen, und ich hoffe, dass er in den nächsten Jahren ein Führungsspieler für diese Mannschaft sein wird.

Top-Spieler wie Gnabry und Delaney sind aber begehrt.

Es bleibt eine Herausforderung, natürlich. Für die Spieler, die bei Werder herausragen, werden sich immer attraktive Optionen eröffnen. Unser Anspruch sollte sein, Spielern ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen und entwickeln können. Und genauso wichtig muss es sein, gemeinsam sportlichen Erfolg zu haben. Wenn wir als Team erfolgreich sind, hat jeder etwas davon: Dann kommt Max Kruse wieder in den Dunstkreis der Nationalmannschaft. Dann fällt ein Serge Gnabry auf. Dann können sich unsere jungen Spieler perfekt entwickeln. Unsere Botschaft sollte sein: Man verdient hier vielleicht etwas weniger als an anderen Standorten, kann hier aber sehr erfolgreich sein. Es wäre schön, wenn uns das ansatzweise gelingt und Thomas Delaney hier vier, fünf Jahre spielt, oder Serge Gnabry uns erhalten bleibt.

Wie wichtig ist es, nach langer Zeit auch mal wieder Werder-Spieler wie Serge Gnabry und vielleicht bald wieder Max Kruse bei der Nationalmannschaft zu haben?

Das ist zwar nicht das wichtigste Ziel, aber das ist etwas Besonderes. Werder hat immer eher wenige, aber ausgewählte Nationalspieler gehabt. Es ist ein Zeichen von erfolgreicher Arbeit, wenn man ein, zwei deutsche Nationalspieler in seinen Reihen hat. Es ist ein netter Nebeneffekt, vor allem für andere deutsche Spieler, die am Übergang von der U21- zur A-Nationalmannschaft stehen.

Also für einen wie Davie Selke…

Er ist ein interessanter Spieler, ja, und er hat vielleicht sogar das Potenzial, ein deutscher A-Nationalspieler zu werden. Aber er hat noch einen Vertrag in Leipzig.

Auf der Mitgliederversammlung im November hat Frank Baumann gesagt, dass ihn die Situation an 1999 erinnere: Damals waren es sportlich unruhige Zeiten, ein zu großer Kader, viele Trainerwechsel, nachdem Werder zuvor viele Jahre sehr erfolgreich gewesen war. 1999 war im Rückblick der Beginn einer neuen Ära. Wie fanden Sie den Vergleich damals?

Wenn man nicht den Fehler macht und sagt: In fünf Jahren gewinnen wir das Double, dann kann man schon Parallelen entdecken. Wenn es uns gelingt, kontinuierlich an der Entwicklung dieser Mannschaft zu arbeiten, Kontinuität auf der Trainerposition und in der Führung des Klubs zu haben, dann bringen wir uns wieder in die Position, erfolgreicher zu sein. Aber ein Unterschied zu 1999 ist, dass die absolute Spitze, also vor allem Bayern und Dortmund, viel weiter entfernt sind als die Spitze damals.

Was wäre Werders Orientierungsmarke?

Ich habe für mich – unabhängig vom Tabellenplatz – immer gesagt: Wir müssen als Werder Bremen versuchen, der Beste zu sein unter den Klubs, die so sind wie wir. Das waren wir in den großen Zeiten. Wir waren, wenn man das so sagen will, ein Überperformer, wenn man wirtschaftliche Kraft und sportlichen Erfolg in Relation gesetzt hat. Wenn wir in Zukunft um europäische Plätze spielen wollen, muss uns das nachhaltig wieder gelingen.

Wie nachhaltig ist das, was gerade passiert, schon jetzt?

Wir sind uns sicher, dass diese Serie, die wir jetzt hatten, mehr ist als nur ein Aufflackern. Aber diese Saison ist so gut wie zu Ende. Danach gibt es ein Break, alle Mannschaften sortieren sich neu. Das heißt: Selbst wenn es uns gelingt, so viel Kontinuität wie möglich über den Sommer zu bringen, läuft es nicht automatisch so weiter wie jetzt. Die Herausforderung wird sein, in der neuen Saison diese Entwicklung zu bestätigen, diesen Weg fortzusetzen. Denn klar ist: Wir sind noch unterwegs, wir sind keineswegs am Ziel. Es wird noch große Herausforderungen geben. Ich bin zwar optimistisch, aber nicht entspannt. Unser Ziel muss es sein, die Schwankungen herauszunehmen aus einer ganzen Saison und auch schon eine gute Hinrunde zu spielen, die uns in eine gute Position bringt.

Wie wichtig wäre es für Werder, am Ende dieser Saison Platz sechs zu erreichen?

Einerseits kann man sagen: Es ist nicht so wichtig, denn wir wissen ja, wie diese Saison verlaufen ist. Wir haben das wichtigste Ziel, den frühzeitigen Klassenerhalt, schon erreicht. Wir sind nach dem Verlauf der Hinrunde absolut zufrieden damit, wie es jetzt gelaufen ist. Aber andererseits wäre es fahrlässig, jetzt nicht alles reinzuwerfen, was wir haben und zu versuchen, die letzten beiden Spiele zu gewinnen.

Also offenes Visier?

Man darf jetzt nicht Harakiri spielen und meinen, es müssen unbedingt sechs Punkte her. Es können vielleicht auch drei oder vier Punkte reichen, erst recht, wenn Dortmund den DFB-Pokal gewinnt und Platz sieben auch noch europäisch ist.

Eigentlich unglaublich, dass sich diese Chance eröffnet hat, oder?

Unser großes Glück ist, dass sich das obere Mittelfeld in dieser Saison nie abgesetzt hat. Mannschaften wie Schalke, Leverkusen, Wolfsburg oder Gladbach, die da eigentlich hingehören, stecken in der zweiten Tabellenhälfte fest. Das ist ungewöhnlich, denn nur so konnten wir mit unserer Serie vom Relegationsplatz bis an die Europa-League-Plätze heranrücken. Diese Chance hat sich aufgetan, und wir werden darum fighten, diesen Joker jetzt auch zu ziehen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt davon, dass es gut für unsere Entwicklung ist. Ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die sagen: Oh, Europa League, das geht zu schnell, das ist gefährlich. Nee, das ist ein super Schritt auf dem Weg, den wir gehen wollen.