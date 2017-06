Selbst wenn es bei Werder nicht klappt, kann Pizarro in Bremen bleiben. Dafür will der Bremer SV, der in der Bremen Liga kickt, sorgen. Via Twitter brachte sich der Fünftligist als neuer Arbeitgeber ins Spiel.

Ob die Werder-Legende wirklich zum Hörer greift, darf bezweifelt werden - auch wenn er beim Bremer SV sicherlich einen Stammplatz sicher hätte.