Als Co-Trainer bei Werder kickte Florian Bruns (links) im Training regelmäßig selbst mit. (nordphoto)

Nachdem es bereits entsprechende Gerüchte gegeben hatte, hat Bruns seinen Abschied von Werder nun selbst bestätigt. "Das war keine leichte Entscheidung, aber ich habe sie getroffen. Mich zieht es zurück in den Breisgau, ich habe beim SC Freiburg als Co-Trainer unterschrieben", teilte er am Donnerstagmorgen bei Facebook mit. "Die Freude ist riesig, mich dort in der Bundesliga im Trainerbereich weiterentwickeln zu können."

Werder hatte kurz nach dem Saisonende verkündet, dass Bruns nicht weiter Co-Trainer der Profis ist, wollte den 37-Jährigen aber in anderer Funktion behalten. Werder-Coach Alexander Nouri hatte Bruns' Aus damit begründet, dass er selbst seine Rolle künftig anders interpretieren und mehr Einfluss im Traininsalltag ausüben wolle. Bruns könne er dann nicht mehr gerecht werden. Atmosphärische Störungen habe es aber nicht gegeben, betonte Nouri. Laut "Bild" soll es allerdings zwischen Bruns und dem anderen Co-Trainer Markus Feldhoff nicht gepasst haben.

Zum Abschied bedankte sich Bruns nun bei Werder. "Ich werde den SV Werder Bremen​ nach vier unglaublich tollen Jahren verlassen und mich einer neuen Aufgabe und einer riesigen Herausforderung widmen", schrieb er. "Unsere gemeinsame Werder-Zeit wird immer in meiner Erinnerung bleiben." Seinen Post garnierte Bruns mit einem Foto im alten Freiburg-Trikot, das er während seiner Zeit als SC-Spieler trug.

Freiburg vermeldete den gebürtigen Oldenburger am Donnerstag ebenfalls offiziell als neuen Co-Trainer. Sport-Vorstand Jochen Saier sagte: "Florian Bruns passt sehr gut in unser Anforderungsprofil. Zusammen mit dem bestehenden Trainerteam um Christian Streich, Patrick Baier, Lars Voßler, Simon Ickert und Andreas Kronenberg soll Florian mithelfen den Weg der Aus- und Weiterbildung unserer Spieler konsequent weiter zu gehen." (crb)