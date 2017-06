Luca Caldirola (nordphoto)

"Es gab Konkurrenz, aber die Perspektive hat aus Lucas Sicht für uns gesprochen", sagte Baumann. "Er fühlt sich hier wohl und bringt aus unserer Sicht alles mit. Er hat ein gutes Alter, ist ein Linksfuß. Wir freuen uns, dass wir in der Innenverteidigung Kontinuität haben."

Caldirola ist damit der vierte Innenverteidiger, den Werder in der kommenden Saison sicher unter Vertrag hat, dazu kommen Lamine Sané, Niklas Moisander und Milos Veljkovic. Baumann unterstrich noch einmal, dass Werder mit fünf Innenverteidigern in die neue Spielzeit gehen wird. Ein Kandidat ist Jesper Verlaat aus der U23. Werder behält den Markt aber parallel weiter im Auge.

Caldirola war in den vergangenen Wochen unter anderem mit englischen und italienischen Klubs in Verbindung gebracht worden, letztlich einigte sich der 26-Jährige jedoch mit dem Verein auf einen Verbleib an der Weser.

Der Innenverteidiger war im Sommer 2013 für etwas mehr als zwei Millionen Euro von Inter Mailand nach Bremen gewechselt und hatte in der Folgezeit einige Höhen und Tiefen erlebt. Nach einem guten Start mit vielen Einsätzen in der Premierensaison lief es anschließend nicht mehr ganz so gut für die Defensivkraft. Im Sommer 2015 stand sogar eine vorzeitige Trennung im Raum, letztlich wurde Caldirola jedoch lediglich verliehen. In der Saison 2015/2016 half er dem damaligen Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 als Stammspieler dabei, die Klasse zu halten.

Nach seiner Rückkehr an die Weser im Folgesommer wollte der Italiener eigentlich auch bei Werder wieder voll angreifen - wurde allerdings immer wieder von schweren Verletzungen ausgebremst. So streifte er lediglich fünf Mal das grün-weiße Trikot über, Sportchef Baumann hatte dennoch frühzeitig betont, die Zusammenarbeit mit Caldirola fortsetzen zu wollen. (mbü)