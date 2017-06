Luca Caldirola wechselte 2013 zu Werder. (dpa)

Sportchef Frank Baumann hatte in der vergangenen Woche gegenüber dem WESER-KURIER verkündet, dass Caldirola bei Werder bleibt. Da sowohl Baumann als auch Caldirola im Urlaub weilten, wurde der neue Vertrag des Italieners aber erst jetzt unterschrieben. Am Donnerstag gab Werder die Verlängerung offiziell bekannt. Über die Laufzeit des Kontrakts werden keine Angaben gemacht. Nach WESER-KURIER-Informationen soll er bis 2019 datiert sein.

"In unseren Planungen für die Defensive ist Luca ein wichtiger Baustein, weshalb wir sehr glücklich sind, dass er auch zukünftig das Werder-Trikot tragen wird", wird Baumann in einer Vereinsmitteilung zitiert. Trainer Alexander Nouri lobt den 26-Jährigen als "zweikampfstarken Verteidiger, der defensiv flexibel einsetzbar ist".

Caldirola betonte: "Ich bin sehr froh, auch weiterhin das Werder-Trikot tragen zu dürfen. Nach den beiden schweren Verletzungen möchte ich die Mannschaft in der kommenden Saison wieder mit ganzer Kraft auf dem Feld unterstützen." Wegen eines Bruchs des Außenknöchels und eines Mittelfußbruchs kam der Innenverteidiger in der abgelaufenen Saison nur auf fünf Einsätze. Caldirola spielt seit 2013 in Bremen und stand vorher bei Inter Mailand unter Vertrag. In der Serie 2015/16 war er an Darmstadt 98 ausgeliehen. (crb)