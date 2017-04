"Da kann ich doch nur lachen." Herthas Trainer Pal Dardai kann gut leben mit der schlechten Auswärtsserie der Berliner. (nordphoto / Engler, nordphoto)

Herr Dardai, was macht Ihnen derzeit mehr Kopfzerbrechen: Herthas Verletzungssorgen oder Werders unheimliche Siegesserie?

Pal Dardai: Ich beschäftige mich mit beidem nicht allzu sehr. Ich schaue positiv nach vorne. Natürlich haben die Bremer einen Riesenlauf und ein gutes Publikum. Und wenn man auf unsere Verletztenliste schaut, sind wir sicher nicht der Favorit. Wir haben nur eine Chance.

Welche denn?

Bescheiden bleiben. Fleißig bleiben und eine gute Tagesform suchen.

Es ist schon irgendwie komisch. Sie stehen bestens da in der Tabelle, vor Werder, und trotzdem sagen Sie: Sie sind kein Favorit?

Wenn ich unsere Mannschaft komplett zur Verfügung hätte, dann würde ich vielleicht etwas anderes sagen. Wenn ich aber beispielsweise auf unsere Bank schaue, dann schaue ich quasi auf die A-Jugend von Hertha BSC. Werder ist momentan die zweitbeste Rückrunden-Mannschaft. Also sind sie der Favorit. Es rechnet doch jeder damit, dass wir verlieren. Aber dann hätten die jungen Spieler zumindest Erfahrungen gesammelt fürs nächste Jahr. So gehen wir jetzt ins Saisonfinale.

Wie kann es werden, dieses Finale für Hertha?

Wir haben jetzt noch vier Spiele, davon müssen wir noch zwei gewinnen. Dann sind wir am Ende Fünfter oder Sechster. Das ist meine Rechnung. Wenn die Mannschaft so weiterarbeitet – wenn wir weiter davon reden, dass die Mannschaft so heimstark ist und auswärts nichts holt, dann holen wir diese zwei Siege ja (lacht).

Jetzt also auswärts in Bremen. Alle staunen über Werders Serie. Sie auch?

Diese Mannschaft hat sehr viele schnelle Spieler und ein sehr starkes Umschalt-Spiel. Und wenn man als eine solche Mannschaft in einen Lauf kommt, dann bekommt man so eine Serie hin.

Ist Werders schnelles Umschalten das, was Sie am meisten beeindruckt?

Das will ich gar nicht so sagen. Ich kann nur sagen: Sie sind schwer zu verteidigen. Aber ich sage auch: In diesem Spiel am Sonnabend, da gibt es nur eine Mannschaft, die etwas zu verlieren hat, und das ist Werder Bremen. Werder will auch nach Europa, habe ich gehört. Sie brauchen dazu unbedingt diese drei Punkte gegen uns. Sonst würde es wohl schwierig werden.

Im Hinspiel in Berlin, da hat Werder diese drei Punkte geholt.

Das war eigentlich ein 0:0-Spiel. Ein individueller Fehler hat dazu geführt, dass wir verloren haben. So ist das nun mal. Du verlierst immer mal ein Heimspiel, dafür gewinnst du dann auch mal auswärts. Das Wichtigste ist immer die Rechnung zum Schluss. Und da sieht es noch gut aus für uns.

Was haben Sie eigentlich nach der Niederlage im Hinspiel gedacht: Oh, Bremen wird bestimmt bald durchstarten?

Wir haben schon damals gewusst, dass sie großes Potenzial haben. Es ist keine Überraschung für mich, dass Werder jetzt so dasteht in der Tabelle. Das ist auch kein Zufall. Werders Spieler haben die Qualität.

Welche Lehren haben Sie aus dem Hinrunden-Spiel gegen Werder ziehen können?

Werder hat gefühlt ohne Torchance ein Tor geschossen. Und das haben wir noch selbst vorbereitet. Das passiert halt mal im Fußball. Am Schluss zählen nur die Punkte. Am Ende gibt es die verdiente Rechnung für das, was man sich vorgenommen und geleistet hat.

Was hatten Sie sich denn vorgenommen?

Wir haben gesagt, dass wir in dieser Saison nicht absteigen wollen. Das haben wir nach der guten Hinrunde im Winter dann korrigiert und haben gesagt, dass wir gerne Fünfter oder Sechster werden wollen.

Stehen aus Ihrer Sicht sowohl Hertha als Werder zurecht da oben?

Ich kann hier nicht über Werder reden. Ich habe dort keine Einblicke, und es ist auch nicht meine Aufgabe. Ich kann nur über uns reden. Wir haben uns das bisher verdient, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen.

Durch viele Heimsiege und viele Auswärtsniederlagen. Wie wollen Sie Ihre Auswärtsserie jetzt ausgerechnet in Bremen stoppen?

Wir haben unseren Plan. Aber das ist nichts für Sie (lacht). Klar ist das jetzt eine Rie­senherausforderung, zumal mit unseren ­vielen Verletzten. Auswärts waren die meisten Spiele von uns sehr eng, viele hätten auch unentschieden enden können. Nur unser Spiel in Mainz, das war grausam. Den Rest will ich nicht schönreden, aber ich konnte ansonsten nicht sauer sein auf meine Mannschaft. Es gab keinen Grund, sich zu schämen.

Es gibt aber nun mal diese Serie auswärts (acht verlorene Spiele in Folge, d. Red.). Was waren für Sie die Gründe?

Lassen Sie es mich mal so sagen: Ich bin Rekordspieler hier. Der Spieler, der die meisten Punkte geholt hat für Hertha. Wenn wir jetzt noch zweimal Zuhause gewinnen und zweimal auswärts verlieren, dann habe ich einen Rekord für die Ewigkeit (längste Berliner Niederlagen-Serie auswärts, d. Red.).

Eine Serie, auf die Sie nicht sonderlich stolz wären? Oder extra stolz, wenn Sie damit trotzdem den Europacup-Platz schaffen?

Ich bin stolz auf alles, was ich bei Hertha BSC mache. Ich bin stolz, dass ich Herthas Rekordspieler bin und die meisten Spiele gemacht habe. Ich bin stolz, dass ich mit der Jugend als Trainer Meister geworden bin. Dass ich Jugendspieler ausbilden konnte. Dass ich in diesem Verein nach meinen Geschmack arbeiten darf. Muss ich mich schämen für so eine Serie? Die kann ich verkraften. Wie viele Leute wären gern an meiner Stelle? Wir sind immer noch auf Platz fünf, da kann ich doch nur lachen über diese komischen Fragen nach unserer Auswärtsserie. Stellen Sie jetzt noch mehr Fragen in diese Richtung?

Ja, vielleicht.

Schauen Sie, ich bin hier Trainer. Ich bin hier auch als Pädagoge gefragt, ich muss hier auch eine entsprechende Stimmung schaffen. Und da interessiert es mich überhaupt nicht, ob wir jetzt neun oder zehn oder elf Spiele hintereinander auswärts verloren haben. Wir sind jetzt Fünfter! Den Platz ­wollen wir verteidigen. Und wir sind stolz darauf, was wir bisher geleistet haben in dieser Saison. Und in der letzten und vorletzten.

Und ich brauche mir auch nicht vorzustellen, dass Sie inzwischen in der Vorbereitung auf ein Auswärtsspiel etwas anders machen als vor einem Heimspiel?

Nein, da machen wir gar nix anders. Es ist derzeit automatisch so, dass die Spieler sich auswärts erst mal sechs, sieben Meter weiter zurückziehen. Das rauszukriegen aus der Mannschaft, ist schwierig, aber daran ar­beiten wir. Und wenn es nicht klappt jetzt am Wochenende, dann waren wir eben noch nicht so weit. Wir arbeiten intensiv an uns. Unser Spiel ist kein Zufallsprodukt, wo der Ball mal hierhin springt und mal dorthin. Das ist nicht in erster Linie ein Umschalt-Spiel, was wir machen, sondern eher ein Ballbesitz-Spiel. Das funktioniert auswärts noch nicht so. Aber vielleicht dann im nächsten Jahr.

Sie halten sich aber für reif genug für die Herausforderung Europacup-Saison?

Darüber brauchen wir noch nicht zu reden. Wir sind noch nicht im Europacup. Und wenn wir in dieser Saison Achter oder Neunter oder Zehnter werden, dann würde ich nicht ein böses Wort auf meine Spieler kommen lassen. Ich kenne unsere momentanen Verletzungssorgen doch. Wenn meine Spieler alles geben im Training und im Spiel – und es nicht schaffen: Wieso soll ich sie dann ­anzählen?

Die Saison ist schon jetzt ein großer Erfolg für Hertha?

Ja. Egal, wie es zu Ende geht, ist das ein großer Erfolg. Wir haben auch viele junge Spieler an die Mannschaft heranführen können. Wir haben die allgemeine Einschätzung in Deutschland widerlegen können, dass Hertha bestimmt absteigt. Wir haben keinen Stress und können in Ruhe arbeiten. Wir haben hier eine sehr gesunde Atmosphäre in Berlin. Europa League wäre schön für die jungen Spieler, für die Sponsoren, für die Fans. Wenn wir es nicht schaffen, waren wir noch nicht so weit. Dann entwickeln wir uns weiter und versuchen wir es wieder. Die Zielsetzung waren 45 Punkte. Wir haben jetzt schon mehr.

Herr Dardai, Ihr Gegner Werder Bremen hat nicht nur enorm gepunktet, sondern auch viele Tore erzielt. Rechnen Sie mit einem torreichen Spiel am Sonnabend im Weser­stadion?

Also, ich plane erst mal ein Spiel, das 0:0 endet (lacht). Wir werden dann sehen, ob wir das hinkriegen, ich bin aber kein Wahrsager. Meine Spieler haben überhaupt keinen Druck. Ich will nur sehen, dass sie etwas versuchen. Wenn wir eine gute Einstellung haben und verlieren – dann akzeptiere ich das.

---

Pal Dardai kam vor 20 Jahren als junger Spieler aus Budapest nach Berlin und spielte danach so oft für Hertha BSC wie kein anderer Profi, 286-mal. Der 41-jährige Ungar wurde nach seiner Profi-Karriere in Berlin Jugendtrainer und vor zwei Jahren zum Cheftrainer der Profis befördert.