Alexander Nouri (r.) möchte seinen Kapitän gerne in Bremen behalten.

Nicht nur, dass der Transfer-Poker mit Trabzonspor frühzeitig öffentlich gemacht wurde – auch die endgültige Absage an den türkischen Erstligisten wurde nicht etwa von einem Treuebekenntnis begleitet. Stattdessen hielt Junuzovic sich alle Türen offen. „Was in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen sein wird, kann ich nicht sagen“, erklärte der Österreicher. Klare Worte gehen anders.

Der Kapitän liebäugelt damit, das Schiff zu verlassen, noch bevor es aus dem Hafen ausläuft. Damit stößt Junuzovic manchen vor den Kopf – aber kann man es ihm wirklich verübeln? Floskeln mögen sich angenehmer lesen und der Außendarstellung zuträglicher sein, zu Notlügen neigt der Österreicher aber nun einmal nicht. Siehe März 2016, als Junuzovic unumwunden zugab, sich absichtlich eine gelbe Karte abgeholt zu haben, um lieber gegen die Bayern statt einen direkten Konkurrenten zu fehlen. Junuzovic erhielt eine Geldstrafe seitens des DFB, blieb aber ehrlich.

Finanzielle Vorstellungen sind noch kein Wechselwunsch

Nun also das alte Thema mit den Wechselgedanken. Schon im Vorjahr war „die Wahrheit“ für Junuzovic „eine Tochter der Zeit“, wie er es damals formuliert hatte. So langsam müsste er ihn abschließen, den letzten großen Vertrag seiner Karriere. Allein die Optionen fehlen: Trabzonspor wäre lediglich finanziell ein Schritt nach vorne gewesen. Weitere Interessenten tauchen bis dato nur in Gerüchten auf. Von Werder selbst soll laut einem Bericht der „Bild“ ein Angebot unterbreitet worden sein, das Junuzovics Bezüge drastisch senken würde.

Da ist es aus der Spielerperspektive nur logisch, den eigenen Marktwert nach einer guten Rückrunde zu testen – und Werder so vielleicht dazu zu bewegen, ein nächstes Angebot zur Verlängerung etwas lukrativer zu gestalten. Bremer Kapitänen mit Symbolwert wie Frank Baumann oder Clemens Fritz mag man so nicht nacheifern. Dass Junuzovic sich seine Beförderung in der Teamhierarchie nicht mit einem finanziellen Rückschritt vergüten lassen möchte, sollte man ihm aber zugestehen.

Junuzovic muss sich intern beweisen, nicht durch gut klingende Worte

Ein wenig hat Werder sich auch selbst in die Bredouille gebracht: Mit dem Verzicht auf eine teaminterne Wahl hat Alexander Nouri ohne Not selbst die Verantwortung auf einen Spieler übertragen, der schon früher mit einem Vereinswechsel kokettiert hat und in sein letztes Vertragsjahr geht. Gleichzeitig möchte Frank Baumann den letzten Vertrag, bei dessen Aushandlung sich Junuzovic in einer hervorragenden Verhandlungsposition befand, nach unten anpassen. Nicht ganz ohne Grund – zwar gehört Junuzovic zu den wichtigeren Kaderspielern, konstant auf höchstem Niveau spielt der Österreicher allerdings auch nicht.

Dass man sich dabei nicht direkt einig wird, ist wenig verwunderlich. Entscheidender als die Außendarstellung der Verhandlungen ist allerdings ohnehin Junuzovics interner Führungsstil - solange es ihm gelingt, auf dem Platz voranzugehen, bei der Integration neuer Spieler zu helfen und als Nouris verlängerter Arm kommunikative Aufgaben zu übernehmen, wird die leidige Wechsel-Thematik bald vergessen sein.