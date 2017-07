Eine Vereinslegende geht: Claudio Pizarro verlässt den SV Werder, für den er so oft traf wie kein anderer Spieler. (nordphoto)

Am Ende war es nur eine kurze Presse­mitteilung. Werder, ließ der Klub Sonntagmittag verlauten, verlängert den Vertrag mit Claudio Pizarro (38) nicht um eine weitere Saison. Das nüchterne Ende einer Beziehung die lange dauerte, glücklich und fruchtbar für beide Seiten war, ist endgültig besiegelt. Überraschend kam die Entscheidung nicht, ein paar Tränen der Trauer werden dennoch geflossen sein. Mit dem Abschied Pizarros endet zugleich die letzte große Ära des Klubs.

Die Bedeutung des Peruaners für Werder ist mehr als die Summe seiner Tore. Es waren 104, und das ist nur einer seiner vielen Rekorde. Bei Pizarro sah leicht aus, was in Wahrheit schwer ist. Er zauberte Eleganz ins Weserstadion und gab den Menschen Stolz, Anhänger dieses Klubs zu sein. ­Pizarro war Liebling der Bremer, Frauenschwarm. Ein Schlawiner, der schlechte Zeiten einfach weglächelte. Dem sogar – das bemisst seinen Stellenwert vielleicht am besten – der zweifache Wechsel nach München verziehen wurde. Trotz seiner Zeit beim FC Bayern „ist er in der öffentlichen Wahrnehmung ein Bremer“, sagt Jörg Wontorra.

Mit dem Abschied Pizarros verliert Werder Glanz. Pizarro stand für Champions League, Weltläufigkeit und Glamour. Er ist der letzte Spieler der letzten großen Mannschaft um Diego, Özil, Wiese, Mertesacker und Frings. Aber er ist eben auch 38. „Und für alte Verdienste gibt es keinen Platz in der Mannschaft“, sagt Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer. „Der Fußball ist ein wirtschaftliches Geschäft, da sind solche Entscheidungen nun mal gefordert.“

Hoffen auf einen Genie-Streich

In der vergangenen Saison drohte Pizarro bereits zum Klub-Maskottchen zu verkommen. Ein einziges Tor in 19 Spielen sind für einen großen der Branche wie ihn eine unwirkliche Bilanz. Von Verletzungen gebeutelt wirkte er bei seinen Einsätzen hüftsteif, es fehlten Schnelligkeit und Beweglichkeit. Und trotzdem war die Hoffnung der Zuschauer auf einen Genie-Streich immer da. Wurde Pizarro eingewechselt, ging ein Raunen durch das Stadion.

Zum Schluss wurde Pizarro nicht mal mehr eingewechselt. In den letzten beiden Spielen gegen Hoffenheim und Dortmund blieb er auf der Bank. Obwohl in Dortmund nur ein Sieg geholfen hätte, die Europa League doch noch zu erreichen, wechselte Alexander Nouri kurz vor Schluss beim Stand von 3:3 Maximilian Eggestein statt Pizarro ein. Ein defensiver Mittelfeldspieler statt eines Stürmers. Ein letztes Zeichen, dass die Zeit Pizarros in Bremen abgelaufen ist?

Schwieriges Verhältnis zu Nouri

Das Verhältnis zwischen Trainer und Stürmer-Star war nicht das beste. Auch dafür taugt der ausgebliebene Wechsel in Dortmund durchaus als Indiz. Jürgen Born, Entdecker Pizarros und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Klubs, formuliert es so: „Claudio selbst hat gemerkt, dass er nicht gewollt ist.“ Für Born, der mit Pizarro freundschaftlich verbunden ist, liegt die Schlussfolgerung nah: „Dann macht es keinen Sinn.“

Böse Worte bleiben aus. In der PR-Mitteilung des Klubs wird Pizarro zitiert: „Ich ­hätte gerne noch weiter für Werder gespielt, aber ich akzeptiere die Entscheidung des Vereins.“ Dabei wird es laut Born auch bleiben: „Claudio kann einstecken und wird nicht nachhaken.“

Den Prozess bis zur endgültigen Trennung zu formulieren, war nicht immer leicht. „Da musste ich auch mal rumeiern“, sagt Frank Baumann. Intern sei der Umgang transparent und ehrlich gewesen: „Mit Claudio war schon Ende April besprochen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vertragsverlängerung nicht sehr hoch ist. Es war sein Wunsch, die kleine Chance so lange wie möglich zu erhalten.“ Den Zeitpunkt der Bekanntgabe hat Werder bestimmt. „Wir wollten bis zum Trainingsauftakt Klarheit haben“, sagt Baumann, der Pizarro ein Abschiedsspiel nach seiner Karriere zusichert. Jetzt ist klar, dass die Zeit nach Pizarro begonnen hat. Einen Nachfolger muss Baumann noch finden.