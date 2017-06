Im Einsatz für Schweden: Ludwig Augustinsson. (imago)

Einen kleinen Vorgeschmack auf Ludwig Augustinsson gab es neulich auf der großen Bühne. Schweden hatte Frankreich in der WM-Qualifikation zu Gast, es ging um nichts weniger als die Tabellenführung in der Gruppe A. Für Augustinsson war es erst das achte Länderspiel überhaupt – aber ganz gewiss sein bislang wichtigstes. Selbst für einen gestandenen Spieler wie ihn, erprobt in 25 Spielen in der Champions und Europa League, etwas Besonderes.

Die Schweden spielen im 4-4-2, mit Augustinsson als linkem Verteidiger in der Viererkette. Das bedeutet jede Menge Laufarbeit, immer wieder anschieben, Druck nach vorne erzeugen, mutig sein – und einen Gegenspieler wie zuletzt den Franzosen Moussa Sissoko beschäftigen und in der Defensive trotzdem in Schach halten. Es gibt gewiss leichtere Aufgaben. Wie aber Augustinsson seinen Part gegen den Vize-Europameister löste, lässt ein großes Potenzial vermuten. Augustinsson machte nicht nur ein starkes Spiel, sondern bereitete den Ausgleich der Schweden kurz vor der Pause mit einer seiner scharfen Hereingaben vor.

Mit Augustinsson darf sich ab der kommenden Saison der nächste Spieler auf der Dauerbaustelle hinten links versuchen. Werder hat sich dieses Problems mit der Umstellung auf das 3-1-4-2-Spielsystem zu einem Teil entledigt, mit drei gelernten Innenverteidigern im Zentrum und einer Mischung aus Verteidiger und Mittelfeldspieler auf den Außenbahnen ist der klassische Außenverteidiger in der ursprünglichen Form nicht mehr vorgesehen.

Das dürfte Augustinssons Spiel sehr zugute kommen. Der Schwede bringt einiges im Spiel gegen den Ball mit, hat ein gutes Gespür zum Rausrücken und einen ordentlichen Zweikampf. Körperlich könnte er vielleicht noch ein wenig zulegen und robuster werden. In der Offensive bringt er dafür noch mehr Qualitäten mit. Er hat einen ordentlichen Antritt und eine gute Endgeschwindigkeit, besitzt die nötige Aggressivität und hat etwas, das im Bremer Spiel bislang kaum eine Rolle spielt: Die Begabung, hart und genau zu flanken. Und das auch noch mit dem linken Fuß.

Der Mann für die Standards

In der Nationalmannschaft und in seinem bisherigen Klub FC Kopenhagen ist beziehungsweise war Augustinsson für die Standards zuständig. Alle Ecken und Freistöße von der linken Seite fielen in Kopenhagen in seinen Aufgabenbereich, der FCK will die Standards vom Tor wegziehen, damit die Angreifer mit Tempo in den Ball gehen können. Bei einigen Varianten schoss Augustinsson auch die Standards von der rechten Seite, dann mit Zug zum Tor hin.

Im Bremer Kader gibt es einen vergleichbaren Spieler nicht. In der abgelaufenen Saison teilten sich Theodor Gebre Selassie, Robert Bauer, Santiago Garcia und Ulisses Garcia die Planstelle auf der linken Abwehrseite, dauerhaft im Einsatz waren aber nur die beiden Rechtsfüßer Gebre Selassie und Bauer. Santiago Garcia hat den Klub verlassen, Ulisses Garcia dürfte es auch in der kommenden Saison schwer haben, über seine Rolle als Ersatzmann hinaus zu kommen. Von den anderen Linksfüßern kam bisher Max Kruse als Freistoßschütze infrage oder aber Thomas Delaney. Beide werden allerdings als Abnehmer im Zentrum benötigt. Und Izet Hajrovic wird sich nach schwerer Verletzung erst wieder auf sein normales Niveau kämpfen müssen. Sehr wahrscheinlich wird Augustinsson also sofort die Aufgabe des Standardschützen zuteil.

Dass er auch aus dem freien Spiel überragend gut flanken kann, hat er nicht erst mit der Vorarbeit zum Treffer gegen Frankreich gezeigt. In der dänischen Liga kam er in zwei Spielzeiten in Folge auf je einen eigenen Treffer und neun Assists – die meisten davon nach einem ruhenden Ball oder einer Flanke aus dem Spiel heraus. Werder wird sein Offensivspiel um eine Facette bereichern, die zuletzt kaum eine Rolle gespielt hat: das Flanken. Bremen ist keine Mannschaft, die verstärkt auf Flanken setzt – was zum einen an der grundsätzlichen Spielidee liegt und zum anderen an den potenziellen Abnehmern dieser Zuspiele im Zentrum. Claudio Pizarro und Aron Johannsson spielten in der vergangenen Saison kaum eine Rolle. Dass Werders Sportchef Frank Baumann angekündigt hat, im Zentrum personell nachzubessern, sollte noch ein neuer Stürmer kommen, hängt also mit Augustinssons Verpflichtung zusammen.

Augustinsson wird sein Spiel aber auch in einigen Punkten anpassen müssen. In Kopenhagen war er als Glied der Viererkette unterwegs, in einer Mannschaft, die Ballbesitzfußball gewohnt ist. Der FCK ist so etwas wie der FC Bayern Dänemarks, die beste Mannschaft mit den besten Spielern der letzten Dekade. Werder definierte sich in der abgelaufenen Saison besonders über das Umschaltspiel nach Ballgewinn, und es wird spannend sein zu beobachten, wie Cheftrainer Alexander Nouri dieses Grundelement mit anderen Ideen anreichern will.

Ein Siegertyp

Werder hat sich mit Augustinsson nicht nur einen talentierten und entwicklungsfähigen Spieler geholt, sondern auch einen, der es gewohnt ist zu gewinnen. In zweieinhalb Jahren in Kopenhagen hat Augustinsson ganze sieben von 78 Spielen verloren, im Gegenzug aber 52 gewonnen. Überhaupt hat er mit seinen 23 Jahren schon eine beeindruckende Titelsammlung aufgebaut: In Schweden wurde er ebenso wie in Dänemark Pokalsieger, dazu zweimal in Folge auch dänischer Meister. Den größten Erfolg feierte er aber vor fast genau zwei Jahren mit der U 21 seines Landes: Als erste Mannschaft in der Geschichte des schwedischen Fußballs holte die U 21 bei der Europameisterschaft in Tschechien sensationell den Titel. Und so ein bisschen Siegermentalität kann ja auch bei Werder nicht schaden.