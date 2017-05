Alexander Nouri hat seinen Vertrag in der vergangenen Woche verlängert. (Imago)

Herr Nouri, schon eine SMS von Julian Nagelsmann bekommen?

Alexander Nouri (lacht): Nein, noch nicht. Ich werde aber auf jeden Fall noch einmal den Kontakt suchen in den nächsten Tagen.

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hatte Ihnen eine gemeinsame Woche Urlaub versprochen, wenn Werder in Dortmund gewinnt.

Da bin ich noch mal davon gekommen. Der Urlaub fällt flach. Es war ja ohnehin keine ganz ernst gemeinte Geschichte.

Aber Urlaub ist nach Ihrer ersten Saison als Bundesliga-Trainer schon nötig, oder?

Ja. Ich freue mich, dass ich jetzt etwas Zeit mit meiner Familie verbringen kann, um ihr gerecht zu werden. Ich möchte da gern etwas zurückgeben, weil die Familie doch sehr zurückstecken musste zuletzt. Ich weiß, welche Opfer sie bringt – und dass das speziell den Kindern auch wehtun kann.

Wie sehr haben Sie abschätzen können, was sich beim Sprung vom Drittliga- zum Erstligatrainer verändert?

Ich glaube, dass man schon eine Fantasie entwickelt, wie es wird. Aber die Realität ist dann doch noch ein Stück weit anders. Ich will mich aber nicht beklagen. Natürlich bedeutet mein Beruf Entbehrungen für die Frau und die Kinder. Aber diesen Spagat müssen Menschen auch in anderen Berufen hinkriegen.

Wie schwer fällt es Ihnen, über solche Themen zu sprechen? Sie könnten ja auch sagen: Ich bin Fußballtrainer, lassen Sie uns über Fußball reden.

Nein, das will ich gar nicht. Ich definiere mich ja nicht nur über meine Rolle als Bundesliga-Trainer. Jeder Mensch hat viele Facetten, und es gibt viele wichtige Themen in meinem Leben, da gehört die Familie dazu. Familie ist deutlich wichtiger als jeder Erfolg im Beruf.

Sie haben das häufiger gemacht: Position zu beziehen zu Themen, die nicht unmittelbar mit Fußball zu tun haben. Stichwort AfD, Trumps Einreisepolitik oder ihr gesellschaftliches Engagement beispielsweise für die Afghanistan-Stiftung Ihre Freundes Mansur Faqiryar. Woher kommt das?

Jeder wird sozialisiert – und bei mir ist die Situation so, dass ich zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Welten aufgewachsen bin.

Die Familie Ihres Vaters stammt aus dem Iran.

Mein Vater kommt aus der Wissenschaft, meine Mutter ist Gerichtsvollzieherin, da prallten in gewisser Weise auch zwei Welten aufeinander. Bei uns herrschte immer ein sehr offener Dialog, auch zu uns Kindern. Nicht missionarisch, sondern in dem Sinne, dass uns unsere Eltern viel gezeigt haben, Interesse an der Welt geweckt haben. Außerdem bin ich Teamsportler, hier lernt man Regeln, die auch fürs gesellschaftliche Leben wichtig sind: Fairness, Empathie, sich um andere zu kümmern. All das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und wenn man eine Überzeugung zu einem Thema hat, dann finde ich es nicht schlimm, sie zu äußern.

Alexander Nouri, der politische Trainer.

Nein, auf keinen Fall. Das waren jetzt Themen, die mich in persönlicher Weise betroffen haben. Aber ich bin in erster Linie Trainer.

Wie anstrengend ist das in der Bundesliga?

Wenn man eine Hingabe für das hat, was man macht, dann ist das keine Arbeit. Ich mache das unheimlich gerne. Ich kann mich stundenlang mit Fußball beschäftigen, Videos gucken und Analysen ausarbeiten. Das ist keine Arbeit, das ist Leidenschaft.

Was können Sie mit dem Titel Trainer-Aufsteiger anfangen?

Ich kann damit nichts anfangen. Alles auf einen zu reduzieren, finde ich schwierig. Da gehören auch die Mannschaft, der Verein, das Umfeld dazu. Du erreichst nur etwas, wenn du als Gemeinschaft an eine Sache glaubst.

Was haben Sie gelernt als Bundesliga-Cheftrainer in diesen ersten neun Monaten?

Es war eine äußerst intensive Zeit, und ich habe gelernt, dass es sich lohnt, für seine Überzeugung einzustehen, auch wenn es nicht leicht ist, besonders in den Phasen, in denen die Ergebnisse nicht so gut waren. Wir sind aber trotz dieses Gegenwindes mutig für die Sache eingetreten. Daraus gewinnt man Stärke.

Wie schwer fällt es Ihnen, unangenehme Entscheidungen zu treffen? Beispiel Claudio Pizarro, der in Dortmund vielleicht ein letztes Mal das Werder-Trikot getragen hat, aber auf der Bank geblieben ist.

Die Entscheidung, Claudio nicht einzuwechseln, hatte etwas mit der Dynamik des Spiels zu tun. Es geht grundsätzlich darum, den Erfolg der Mannschaft und nicht persönliche Interessen in den Vordergrund zu stellen. Das ist für mich das Entscheidende.

Auch Serge Gnabry hat in Dortmund zunächst wieder auf der Bank gesessen…

Und auch da gilt: Wir treffen die Entscheidung im Sinne der Sache, so, wie wir glauben, am erfolgreichsten sein zu können. Dass dies nicht immer leichte Entscheidungen sind, ist klar. Aber sie müssen sein.

Wie geht es Ihnen mit etwas Abstand nach dem 3:4 in Dortmund?

Ich bin erfreut über die Art und Weise, in der wir aufgetreten sind, über den Aufwand, den wir betrieben haben, und über die Tore, die wir geschossen haben. Aber als Sportler will man immer den maximalen Erfolg. Und wenn man das Gefühl hat, und das hatte ich in der zweiten Halbzeit, dass wir in Dortmund gewinnen können, dann ist ein Funken Enttäuschung da. Vor allem, wenn man das Spiel durch zwei Elfmetersituationen und die eine oder andere Entscheidung zu seinen Ungunsten verliert. Der Stachel sitzt dann doch tiefer. Das bittere Gefühl ist heute immer noch da. Auf der anderen Seite haben wir aber ganz viel erreicht, wenn man den Saisonverlauf sieht, besonders die Rückrunde und den Tabellenplatz am Ende.

Wenn Sie sich den Werder-Fußball der vergangenen Wochen anschauen: Wie viel Nouri-Werder ist das schon?

Ich glaube, dass das Spiel einer Mannschaft nach den Qualitäten der Spieler ausgerichtet sein muss. Die Stärken des Einzelnen müssen optimal eingesetzt werden. Man muss schauen, welche Formation und welche Spielweise zu den Spielern passt. Ich möchte gerne eine sehr laufstarke, aktive Mannschaft auf dem Platz sehen, und ich glaube, dass wir das in vielen Phasen vor allem in der Rückrunde auch erlebt haben.

Zur Spielweise gehörte zuletzt auch, dem Gegner ruhig den Ball zu überlassen, ihn dann aber zu erobern und schnell umzuschalten. So sind ja auch gegen Dortmund die Tore gefallen. Das ist nicht unbedingt typisch Werder.

Es wird aber den Attributen der Spieler am besten gerecht. Mit Blick auf die nächste Saison müssen wir abwarten, wie der Kader aussieht. Davon ausgehend können wir dann auch erst die Spielweise entwickeln, die am besten passt. Entscheidend ist die Laufstärke der Spieler. Diese Bundesliga-Saison hat wieder gezeigt, wie sehr es auf die Umfänge und die Intensität ankommt.

Ist in einem solchen Szenario noch Platz für Claudio Pizarro?

Da laufen zurzeit Gespräche zwischen Frank Baumann und ihm, und deshalb möchte ich dazu jetzt nichts sagen. Claudio ist ohne Frage eine großartige Persönlichkeit, wie er auftritt, wie er arbeitet. Er ist ein Gewinn für jede Mannschaft.

Welche Verwendung finden Sie für Serge Gnabry?

Serge ist ein fantastischer Spieler. Wir freuen uns, dass er bei Werder ist, und ich hoffe, dass er auch noch nächste Saison bei Werder sein wird.

Wie groß ist Ihre Sorge, wenn über Millionenangebote für Max Kruse aus China berichtet wird?

Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir auf dem Kern der aktuellen Mannschaft aufbauen können. Und deshalb wäre es wichtig, die Achse mit ihm zu halten.

Sie sind ein Bewunderer von Juventus Turin, das vielleicht am besten von allen Mannschaften das Verteidigen beherrscht. Wie weh tun Ihnen dann diese 13 Gegentore in den letzten drei Spielen?

Gut ist, dass wir in vielen anderen Spielen gezeigt haben, dass wir es viel besser können. Aber mit den ersten 30 Minuten gegen Köln oder den ersten 60 Minuten gegen Hoffenheim können wir nicht zufrieden sein. Der Schlüssel für viele der Gegentore lag darin, dass wir in diesen Phasen nicht den nötigen Aufwand und die Intensität auf den Platz gebracht haben, aber das muss immer wieder die Basis sein. Das haben wir in Dortmund schon wieder viel besser hingekriegt, und dann war es ein offenes Spiel. In unseren Spielen fallen im Schnitt 3,7 Tore, und ich würde mir wünschen, dass 3,0 davon künftig für uns stehen.

Was kann man nach der Entwicklung der vergangenen Wochen von Werder nächste Saison erwarten?

Ich glaube, dass man zunächst sehen muss, wie aktiv die Konkurrenz in den nächsten Wochen ist. Die Frage ist: Wie stellen sich die Mannschaften auf, die diese Saison deutlich unter ihren Möglichkeiten performt haben, aber grundsätzlich einen ganz anderen Anspruch und ganz andere Möglichkeiten haben?

Also Schalke, Leverkusen, Gladbach, vielleicht Wolfsburg.

Ich glaube, erst wenn man weiß, was die Konkurrenz gemacht hat, kann man seine eigenen Ziele definieren. Ich habe festgestellt, dass wir uns grundsätzlich in allen Bereichen gut entwickelt haben. Diese Basis müssen wir jetzt bestätigen und uns im Detail verbessern.

Das Gespräch führte Marc Hagedorn.

Alexander Nouri ist seit September 2016 Cheftrainer von Werder. Als Profi hat der heute 37-Jährige unter anderem für Werders Amateure, KFC Uerdingen, den VfL Osnabrück, Holstein Kiel und den VfB Oldenburg gespielt. Werder hatte vergangene Woche den Vertrag mit ihm verlängert.