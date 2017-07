Es soll sein Jahr werden: Izet Hajrovic ist wieder gesund. (nordphoto)

Seit zwei Tagen hängen nun schon dunkle Wolken über Schneverdingen, wobei die starken Regenschauer zumindest hin und wieder von leichtem Nieselregen unterbrochen werden. Das ist selbst für norddeutsche Verhältnisse ein eher bescheidener Sommer, und auch Izet Hajrovic kommt die Sache mit dem Wetter grad ein bisschen komisch vor. „Es ist Mitte Juli, da müsste doch eigentlich die Sonne herauskommen“, sagt er. Und obwohl Hajrovic meint, dass „doch eigentlich jeder Mensch am liebsten immer unter der Sonne liegen würde“, er selbst natürlich eingeschlossen, wäre der Mittelfeldspieler von Werder Bremen derzeit wirklich nirgendwo lieber als hier im nasskalten Schneverdingen mit seinen Mannschaftskollegen.

Hajrovic würde vermutlich auch bei Schneeverwehungen in Schneverdingen auf dem Platz stehen, jetzt, wo er den Anschluss geschafft hat und zurück im Mannschaftstraining ist. Am Dienstag hat er erstmals wieder mit den Kollegen trainiert, nach seinem Kreuzbandriss, den er sich Anfang Dezember im Bundesligaspiel gegen den FC Ingolstadt zugezogen hatte. Es sei seine erste schwere Verletzung gewesen, sagt Hajrovic, „die Diagnose war im ersten Moment eine Riesenenttäuschung für mich.“ Der bosnische Nationalspieler mit Schweizer Pass ließ sich dennoch nicht unterkriegen – vor allem, weil ihn seine Frau, sein Manager und der SV Werder in dieser schweren Phase „total unterstützt“ hätten. „Das hat mir sehr geholfen“, sagt der 25-Jährige. Ebenso wie die heilende Hände des Spezialisten Andrej Milutinovic, der zuvor schon Weltstars wie Andrej Schevchenko und Gianluigi Buffon nach Knieverletzungen wieder fit gemacht hatte. Vier Monate lang absolvierte Hajrovic seine Reha bei Milutinovic in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Scheinbar mit Erfolg. „Ich bin sehr, sehr gut drauf, sagt Hajrovic, der im Trainingslager in Schneverdingen allerdings noch nicht alle Einheiten komplett durchzieht und immer mal wieder individuell trainiert.

Hajrovic soll Schritt für Schritt an die volle Belastung herangeführt werden. Zum Saisonstart, sagt Hajrovic, will er dann wieder zu hundert Prozent fit sein. „Ich werde weiter Gas geben“, sagt er, und das muss er auch. Denn für Hajrovic hat das Jahr der Wahrheit begonnen. Noch bis Ende Juni 2018 steht der Offensivspieler bei Werder unter Vertrag. Hajrovic betont zwar, dass er gerne in Bremen bleiben möchte, Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung hat es aber noch nicht gegeben. „Das wäre auch noch zu früh“, sagt Hajrovic. Über seine bisherige Zeit bei Werder sagt er ehrlich: „Es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe.“

Hajrovic spürt das Vertrauen von Nouri

Vor drei Jahren war Hajrovic ohne Ablöse, aber mit hohen Erwartungen von Galatasaray Istanbul zu Werder gewechselt. Anfangs, unter Trainer Robin Dutt, „lief auch noch alles okay“, findet Hajrovic. Dem Aus für Dutt folgte dann aber auch das zwischenzeitliche Aus für Hajrovic. In den Planungen von Dutts Nachfolger Viktor Skripnik spielte Hajrovic keine Rolle. In der Saison 2015/2016 wurde er für ein Jahr an den spanischen Klub SD Eibar verliehen, Werder suchte sogar öffentlich nach einem neuen Klub für den sensiblen Offensivspieler. Unter Trainer Alexander Nouri tauchte Hajrovic dann in der Hinrunde der vergangenen Saison plötzlich wieder auf – und wurde nach mehreren ordentlichen Leistungen durch besagten Kreuzbandriss wieder aus der Bahn geworfen.

Nun also der nächste Versuch. Hajrovic ist zuversichtlich und glaubt an eine echte Chance bei Werder. Dank Nouri. „Ich spüre das Vertrauen vom Trainer“, sagt Hajrovic, „das war vom ersten Tag an so.“ Wobei der Trainer, wenn er denn wirklich auf Hajrovic setzen sollte, noch vor einer kniffligen Aufgabe steht: Wohin mit dem Offensivmann? Hajrovic fühlt sich auf dem Flügel am wohlsten, diese Position ist im vom Trainer favorisierten 3-5-2-System aber gar nicht vorgesehen. Und im zentralen Mittelfeld ist die Konkurrenz ziemlich stark. Hajrovic bleibt dennoch gelassen. „Ich weiß nicht, was sie mit mir vorhaben“, sagt er, „aber ich bin für alles bereit.“