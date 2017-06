Clemens Fritz verletzte sich im Spiel gegen Darmstadt schwer. (Imago)

Justin Eilers muss an dieser Stelle leider prominent benannt werden. Kein anderer Werder-Spieler hat in der abgelaufenen Fußballsaison mehr Pech mit Verletzungen gehabt als der Neuzugang von Dynamo Dresden. Eilers wurde Werder vor einem Jahr schon mit Hüftproblemen auf den Hof gestellt und verletzte sich Anfang Juli dann so schwer an Hüfte und Leiste, dass eine Operation notwendig wurde. Eilers verpasste deshalb die komplette Vorrunde. In der zweiten Saisonhälfte kämpfte er sich über Einsätze bei der U 23 immerhin zweimal in den Kader der Profis, für das letzte Spiel in Dortmund durfte er sich sogar Hoffnungen auf einen ersten Einsatz für Grün-Weiß machen, wenigstens aber sollte er die U 23 gegen Aalen zum Klassenerhalt schießen. Doch wenige Tage vor dem Spiel riss er sich im Training das Kreuzband samt Innenband im linken Knie.

Eilers hat damit 29 Saisonspiele der Profis aufgrund von Verletzungen verpasst, und er wird am 30. Juni, wenn sein erstes Vertragsjahr bei Werder endet, unglaubliche 287 Tage im Krankenstand verbracht haben.

Geschichten wie die von Justin Eilers schlagen heftig ins Kontor, und sie haben Werder in der sogenannten Verletzungstabelle der Bundesliga auf den drittletzten Platz geführt. In der abgelaufenen Saison haben Bremer Spieler verletzungsbedingt insgesamt 2148 Tage nicht spielen oder trainieren können, wie das Portal „fussballverletzungen.com“ errechnet hat.

Bei Werders Kadergröße von 33 Spielern macht das etwas mehr als 65 Ausfalltage pro Spieler. Oder einfacher ausgedrückt: Im Schnitt hat jeder Bremer Spieler zwei komplette Monate der abgelaufenen Saison wegen einer Verletzung gefehlt. Zum Vergleich: Beim FC Ingolstadt, dem Spitzenreiter in der Verletzungstabelle, sind es im Schnitt bloß 15,4 Ausfalltagen pro Spieler gewesen. Werder hatte, verglichen mit den Ingolstädtern, also das Vierfache an Verletzungen zu ertragen.

Unter Nouri weniger Ausfälle

Die Geschichte von Verletzungen im Fußball und deren Ursachen oder aber auch Vermeidbarkeit ist eine unendliche. Ist es Zufall, dass etwa Eintracht Frankfurt fast 76 Ausfalltage hatte – mit Abstand die meisten der Liga und fünfmal so viele wie Ingolstadt? Ist es eine Frage des Spielstils (Ballbesitzspiel, Gegenpressing)? Der Spielhäufigkeit (Mehrfachbelastung, Länderspielabstellungen)? Oder doch der Trainingsbelastung und -steuerung?

Es gibt keine wissenschaftlich plausible Erklärung, die eine der Vermutungen wirklich belegen oder gar beweisen könnte. Hält man sich aber an die nackten Zahlen, hat Werder im Laufe der Saison entweder nur zunehmend mehr Glück gehabt, oder aber Alexander Nouri und sein Trainerteam haben an einigen Stellschrauben gedreht, die der Prävention förderlich waren.

Viktor Skripnik war ja nur drei Spieltage lang im Amt, eher er Mitte September entlassen wurde. Unter ihm sammelte Werder aber in zweieinhalb Monaten 672 neue Verletzungstage, pro Monat waren das 258 Tage. Nach dem Trainerwechsel wurde diese Zahl fast halbiert. Unter Nouri waren es am Ende im Schnitt 140 neue Verletzungstage pro Monat. Bemerkenswert: Werder landete unter Skripnik schon in der Saison davor im unteren Drittel der Verletzungstabelle, sammelte 1622 Fehltage.

Werder läuft wieder mehr

Die Debatten um den körperlichen Zustand der Mannschaft in der abgelaufenen Saison führte Nouri bereits wenige Wochen nach seiner Beförderung zum Cheftrainer der Profis auch öffentlich. Tatsächlich haben sich unter seiner Regie einige markante Parameter verändert. Nouri hat die Laufleistung in der Rückrunde auf ein „normales“ Maß gehoben. 113,9 Kilometer ist die gesamte Mannschaft pro 90 Minuten gelaufen, das entspricht einem Mittelwert der Liga und in etwa auch dem, was Werder in der Saison davor abgerissen hatte (113,5 Kilometer). In den ersten drei Spielen, noch unter Skripnik, waren es lediglich 111,5 Kilometer gewesen.

Auch bei den intensiven Läufen hat Werder deutlich zugelegt. Von 615 pro Spiel in der kurzen Skripnik-Saison auf 638 in der Rückrunde unter Nouri. Lediglich die Anzahl an Sprints ist in etwa gleich geblieben (rund 200 pro Spiel). Dafür hat sich aber auch die Zweikampfstatistik verändert: Unter Skripnik hatte Werder pro Spiel lediglich 168 Zweikämpfe geführt, mit Nouri wurden daraus 190 pro Spiel. Das sind keine Beweise, aber ein paar Indizien dafür, dass das Bremer Spiel insgesamt wieder anstrengender und körperlich fordernder für die Spieler geworden ist. Und das demnach auch das Risiko von Verletzungen im Spiel bei schnellen Läufen, Sprints oder in Zweikämpfen statistisch zugenommen hat. Umso erstaunlicher, dass es unter Nouri deutlich weniger neue Verletzungen zu beklagen gab.

Immerhin, in den vergangenen sechs Jahren ist der generelle Trend bei Werder positiv: In der Saison 2010/2011 hatte Werder noch unglaubliche 3400 Verletzungstage – dagegen nehmen sich selbst die zuletzt erlittenen 2148 Tage vergleichsweise harmlos aus. Die Zahl der Muskel- und Bänderverletzungen hat sich deutlich reduziert, auch Entzündungen und Knorpelverletzungen sind auf ein erträgliches Maß geschrumpft. Es gibt auch nicht „die eine“ typische Werder-Verletzung, die gerne im Zusammenhang etwa mit muskulären Problemen konstruiert wird. Raphael Wolf und Aron Johannsson haben durch ihre langwierigen Sehnen- und Nervenverletzungen diese Rubriken allerdings wieder etwas nach oben geschraubt.

Mit der Vorbereitung auf die neue Saison rückt automatisch auch das Thema Prävention in den Fokus. Werder scheint auf einem guten Weg, hat aber auch noch ordentlich Luft nach oben. Schließlich wird auch ein perfekt zusammengestellter Kader fragil, wenn viele Spieler gleichzeitig oder dauerhaft ausfallen.