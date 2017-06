Die Werder-Profis Thomas Delaney und Zlatko Junuzovic (r.). (imago)

Im Halbjahres-Rhythmus zieht das Sportmagazin Bilanz, bewertet die Profis der Bundesliga und kürt die besten Spieler in Ranglisten. Dank ihrer starken Leistungen ist auch ein Werder-Trio auf den vom "Kicker" festgelegten Positionen "Mittelfeld defensiv" und "Mittelfeld offensiv" dabei.

Im "Mittelfeld defensiv" rangiert Thomas Delaney auf Platz drei und ist der drittstärksten Kategorie "Im weiteren Kreis" zugeordnet. Vor dem 25-jährigen Werder-Profi, der im vergangenen Winter vom FC Kopenhagen nach Bremen wechselte, stehen nur Leipzigs Gewinner Naby Keita und Hoffenheims Zweitplatzierter Sebastian Rudy (beide „Internationale Klasse“).

Der „Kicker“ hob die drei Tore des Dänen beim 5:2-Sieg gegen Freiburg heraus. Für „Kicker“-Experte und -Kolumnist Sebastian Kehl war Delaney (13 Spiele, vier Tore für Werder) „maßgeblich dafür verantwortlich, dass Werder in diesem Jahr so stabil aufgetreten ist und bis zum Schluss um die Europa-League-Plätze gekämpft hat“. Der erst 20-jährige Maximilian Eggestein (15 Bundesliga-Spiele, ein Tor) schafft es auf dieser Position immerhin ins Blickfeld.

Zlatko Junuzovic findet sich wie Delaney „Im weiteren Kreis“ wieder. In der Rubrik „Mittelfeld offensiv“ musste Werders neuer Kapitän nur Sieger Emil Forsberg (RB Leipzig), Thiago (Bayern München, beide „Internationale Klasse“) und dem Drittplatzierten Kerem Demirbay (TSG Hoffenheim, „Im weiteren Kreis“) den Vortritt lassen. Der „Kicker“ bezeichnet Junuzovic als „Gesicht des Bremer Aufschwungs“. Der 29-jährige Österreicher (30 Bundesliga-Spiele, vier Tore, zehn Assists) habe in der Rückrunde wie in früheren Glanzzeiten gespielt. (fel)