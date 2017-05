Thomas Delaney auf dem Weg in die Kurve des FC Kopenhagen. (Screenshot/Youtube (FC Kopenhagen))

In Deutschland wird der Pokalsieger erst noch am Sonnabend gekürt, in Dänemark ist man schon einen Schritt weiter. Der FC Kopenhagen hat sich am Donnerstag den Titel durch einen 3:1-Triumph im Prestigeduell gegen Bröndby IF geholt. Thomas Delaney nutzte die Partie für einen Abstecher in die Heimat und drückte seinen Ex-Kollegen die Daumen.

Und nicht nur das. Wie ein Youtube-Video des FCK zeigt, wurde der 25-Jährige im Hauptstadt-Stadion Telia Parken trotz seines Wechsel in der Winterpause von den Anhängern seines einstigen Vereins bejubelt, besungen und in die Kurve beordert. Dort ging Werders Mittelfeldmann dann endgültig auf Tuchfühlung mit den Fans. Delaneys Weg führte direkt zum Vorsänger, dem sogenannten Capo. Dort griff der Nationalspieler zum Mikrofon und stimmte den nächsten Gesang an. (wk)