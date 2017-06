Werders Däne Thomas Delaney. (imago)

Delaney, der über die gesamte Spielzeit zum Einsatz kam und wie in der Testpartie gegen Deutschland (1:1) im 4-3-3-System auf der Achter-Position agierte, bereitete das 1:0 der Dänen vor: Seine Flanke von der linken Seite klärten die Kasachen direkt vor die Füße von Nicolai Jörgensen – und der Stürmer von Feyenoord Rotterdam finalisierte per Volleyschuss aus gut elf Metern (27.).

Kurz vor der Pause schwächte sich der Gastgeber durch eine Rote Karte selbst: Kapitän Bauyrzhan Islamkhan ging mit dem Ellbogen voran in den Zweikampf mit dem Ex-Stuttgarter William Kvist (43.). In Überzahl, aber ohne den zur Pause ausgewechselten Kvist erhöhten die Dänen im zweiten Durchgang auf 2:0. Christian Eriksen von Tottenham Hotspur verwandelte nach einem Foulspiel an den Leipziger Yussuf Poulsen den fälligen Strafstoß (51.).

Zwar gelang den Kasachen der Anschlusstreffer durch Islambek Kuat (76.), doch der eingewechselte Kasper Dolberg von Ajax Amsterdam stellte schnell den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (81.). Bei den Dänen spielte der Ex-Werderaner Jannik Vestergaard in der Innenverteidigung durch.

Durch den Pflichtsieg gegen das weiter sieglose Schlusslicht Kasachstan können sich Delaney und Dänemark in der Gruppe E weiter Hoffnungen auf eine Teilnahme bei der Weltmeisterschaft machen. (fel)