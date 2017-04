Werders Mittelfeldspieler Thomas Delaney (nordphoto)

„Ich freue mich sehr, wieder trainieren zu können und hoffentlich auch am Wochenende gegen Hertha für einen Einsatz bereit zu stehen“, sagte Delaney auf „Werder.de“. Der 25-Jährige hat seinen Muskelfaserriss im Oberschenkel, zugezogen Anfang April im Heimspiel gegen Schalke 04, auskuriert und soll am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Zuletzt musste Delaney die Spiele seiner Mannschaft vor dem Fernseher verfolgen – so wie am Sonnabend gegen Ingolstadt. „Das ist schon echt hart. Ich habe versucht ruhig zu bleiben, aber gerade in der Schlussphase war das nicht mehr möglich. Es mag sein, dass das ein oder andere durchs Zimmer geflogen ist“, so Delaney. (fel)

Drei Spiele, unter anderem das Nordderby gegen den Hamburger SV, hatte Delaney wegen des Muskelfaserrisses zuletzt verpasst. Nun hofft der defensive Mittelfeldspieler auf sein Comeback am Sonnabend (15.30 Uhr) im Weserstadion gegen Hertha BSC. (fel)