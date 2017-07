Yuning Zhang will bei Werder durchstarten. In zwei Jahren soll er bereit sein für die Premier League. (nordphoto)

In den West Midlands spricht man Mandarin: Nicht nur in der zweithöchsten englischen Spielklasse, der Championship, lenken seit 2016 bei Aston Villa, den Wolverhampton Wanderers und Birmingham City chinesische Investoren die Vereinsgeschicke. Auch der einzige Premier-League-Verein der Region, West Bromwich Albion, wechselte im vergangenen Sommer den Besitzer.

Eigentümer des englischen Traditionsvereins ist seitdem eine Investorengruppe mit Namen Yunyi Guokai (Shanghai) Sports Development. Berichten zufolge sollen aus China zwischen 150 und 200 Millionen Pfund für 88% der Vereinsanteile gezahlt worden sein. Gesicht des neuen West Brom ist Milliardär Guochuan Lai, der vor langer Zeit sein Geld mit Pflanzschulen und Landschaftsgärtnerei verdient haben soll. Mittlerweile ist Lai vorrangig als Investor und in der Stadtplanung tätig.

Keine ungewöhnlichen Ausgaben – außer für Zhang

Auch an der Weser kennt man die Chinesen aus den Midlands mittlerweile recht gut: Mittelstürmer Yuning Zhang, der jüngst beim Test in Osnabrück sein erstes Tor für Werder feiern konnte, ist für die kommenden zwei Jahre von den „Baggies“ ausgeliehen. West Bromwich ließ sich den vormaligen Ergänzungsspieler von Vitesse Arnheim stolze neun Millionen Euro kosten. Eine Summe, die bei Werder absoluten Königstransfers vorbehalten wäre.

Für Finanzier Lai ist der Zhang-Deal vor allem eine strategische Investition. In der Premier League wäre der chinesische Jung-Nationalspieler derzeit nicht spielberechtigt. In Bremen kann Zhang über zwei Jahre hinweg reifen, womöglich gar regelmäßig Spielpraxis sammeln, falls es Frank Baumann gelingen sollte, ihn für die Spiele der U23 in der 3. Liga zu melden.

Jenseits dieses Transfers merkt man West Brom den Investor kaum an: In diesem Transfersommer tätigte man erst einen größeren Transfer. Jay Rodriguez kam aus Southampton, kostete knapp 14 Millionen. Für einen letztjährigen Tabellenzehnten der Premier League ein völlig normaler Betrag, nicht zu vergleichen mit den Summen, die in der chinesischen Super League seit einiger Zeit fließen.

Lai hält sich raus aus dem operativen Geschäft. Großeinkäufe, wie sie sein Landsmann Yonghong Li in diesem Sommer beim AC Mailand tätigt, sind in Zentralengland aber nicht geplant. Die sportliche Zielsetzung ist bescheiden: Die obere Tabellenhälfte soll es sein. Man möchte in den Midlands also gar nicht zu einer Fußballmacht aufsteigen, sondern lieber die Stabilität waren.

China will in die Weltspitze – und werkelt an der Infrastruktur

Die eigentliche Motivation hinter dem großflächigen Einstieg chinesischer Geldgeber in England und anderswo in Europa ist komplexer. Und wieder kommt Werder ins Spiel: Der neu vorgestellte chinesische Sponsor, Yingsheng Sports Culture Development, hält Anteile an West Bromwich. Außerdem organisiert das Unternehmen Sportevents in China – und betreibt Fußballschulen.

Hier soll Werder helfen: Mit sportlicher und organisatorischer Expertise, um das fußballerische Entwicklungsland China zukunfts- und konkurrenzfähig zu machen. Im Reich der Mitte werden europäische Vereine, in die chinesisches Geld fließt, nicht als Spielzeuge schwerreicher Einzelner gesehen, sondern als strategische Partner.

Die Chinesen haben große Pläne: Im März 2015 hatte Präsident Xi Jinping angekündigt, den chinesischen Fußball langfristig an die Weltspitze führen zu wollen. Dafür wurde ein 50-Punkte-Plan entwickelt, der unter anderem den Neubau von 50.000 Fußballschulen bis zum Jahr 2025 vorsieht. Infrastruktur, um junge Spieler hervorzubringen, die eine Chance besitzen, irgendwann auf Top-Niveau mithalten zu können. Spieler wie Yuning Zhang.

Von Peking zurück in die Midlands: Auch hier schaut sich Guochuan Lai die Nachwuchs-Akademie des Vereins ganz genau an. Er kann die Einblicke gut gebrauchen: Schließlich ist er nicht nur Investor, sondern auch Stadtplaner. In China entstehen derzeit zahlreiche „Eco-Towns“, die nachhaltig sein und der stetig wachsenden Bevölkerung Platz bieten sollen.

Bis 2014 noch war Lai Generaldirektor der Palm Eco-Town Development Company, noch heute gilt er privat wie finanziell als eng mit der Gesellschaft verbunden. Bald sollen ganze „Sport-Städte“ in der südwestchinesischen Provinz Guizhou gebaut werden – mit hochmodernen Fußballschulen nach dem Vorbild von West Bromwich Albion.