Zum Glück war da dieses Loch im Zaun. Sonst hätten die weitgereisten Besucher unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen. Über 15 Stunden hatten Klaus Allofs und Jürgen Born im Flieger nach Lima gesessen. Und nun sollten sie nichts von dem neuen Wunderknaben zu sehen bekommen?

Nein. Das durfte nicht sein. Vor allem Klaus Allofs war inzwischen viel zu neugierig. „Das ist ne Granate, hab ich Klaus in Bremen gesagt, den musst du dir anschauen“, erzählt Born. Also wollte Allofs diesen jungen Stürmer jetzt auch mit eigenen Augen sehen. Doch stattdessen: „Training hinter verschlossenen Türen“, erinnert sich Born. Also inspizierten Born und Allofs das Trainingsgelände von Alianza Lima. Und die Anlage, sichtlich in die Jahre gekommen, bot tatsächlich Einlass – durch besagtes Loch im Zaun.

Was Allofs und Born dann zu sehen bekamen, bestätigte den einen (Born) und überzeugte den anderen (Allofs). „Claudio hat ein Tor nach dem anderen geschossen“, sagt Born. In diesem Moment stand fest: Diesen Spieler muss Werder haben. 1999 war das. Und dieser Spieler, das war Claudio Pizarro, damals 20 Jahre jung und die größte Verheißung des peruanischen Fußballs. Heute, 18 Jahre später, ist Pizarro eine Legende. Bester ausländischer Torschütze in der Bundesliga-Geschichte. Ein Werder-Idol. Publikumsliebling.

Auch Betis Sevilla war an Pizarro dran

Dass Pizarro im Spätsommer 1999 in Bremen landete, hatte maßgeblich mit Jürgen Born zu tun. Borns Zeit als Chef der Deutschen Bank für Paraguay, Uruguay und Brasilien war nach über 20 Jahren eigentlich gerade zu Ende gegangen, da jettete er als Banker doch noch einmal über den Atlantik. Die Deutsche Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Köln hatte Südamerika-Kenner Born gebeten, beim Aufbau der Norbank in Peru zu helfen. Und als Born, ein glühender Fußballfan, eines Abends in Lima ein wenig Zeit hatte, da schaute er beim Training von Alianza vorbei. Es dauerte nicht lange, da hatte sich Born in den jungen Stürmer verguckt, der kurz zuvor sein erstes Länderspiel für Peru bestritten hatte.

Das Problem: Nicht nur Werder war auf Pizarro aufmerksam geworden, „auch Betis Sevilla hatte seine Finger an ihm dran“, wie sich Born erinnert, der überdies nicht vergessen hat, dass die Verhandlungen mit den Alianza-Verantwortlichen ziemlich anstrengend waren. Borns Vorteil: Er kannte damals schon Carlos Delgado, der bis heute Pizarros Berater ist. Und da einer der Norbank-Bosse den Vater von Pizarro kannte, hatten Born und Allofs früh einen Wettbewerbsvorteil. Für 1,6 Millionen Euro bekam Werder am Ende den Zuschlag.

Für Born, insgesamt zehn Jahre in Werders Geschäftsführung tätig, war die Pizarro-Verpflichtung der Königstransfer. „Claudio war der Vorbereiter für das Double“, sagt Born. Pizarro stand in Werders legendärer Saison 2003/2004 mit Meistertitel und Pokalgewinn zwar schon nicht mehr im Werder-Team, sondern spielte längst bei den Bayern. Aber eben diese Bayern hatten Werder im Sommer 2001 16 Millionen Euro überwiesen. Geld, das Werder investierte, um Profis wie Krisztian Lisztes, Angelos Charisteas, Ümit Davala oder Valerien Ismael zu holen oder wichtige Leistungsträger wie Johan Micoud, Ailton, Fabian Ernst, Frank Baumann oder Mladen Krstajic anständig zu bezahlen, allesamt waren sie verantwortlich dafür, dass die Qualität im Werder-Kader auf die nächste Stufe gehoben wurde.

Born hat Pizarro für immer ins Herz geschlossen

Jürgen Born sagt, dass er früh die Fantasie hatte, dass Pizarro Werder einen Schub geben könnte. Im Grunde brauchte Pizarro nur drei Wochen, um ganz Bremen verrückt zu machen. In seinem zweiten Spiel für Werder, einem 5:0 gegen Kaiserslautern, schoss er sein erstes Tor, im dritten Spiel dann gleich mal drei. „Dieses 7:2 in Wolfsburg vergesse ich mein Leben nicht“, sagt Born. In diesem Spiel erzielte auch ein gewisser Ailton einen Treffer. Als die Saison zu Ende war, hatten „Pizza-Toni“, wie der Boulevard das Duo Pizarro/Ailton taufte, zusammen 22 Tore geschossen. „Für mich“, sagt Born, „waren die beiden das Traumduo der Bundesliga.“ Pizarro und Ailton verstanden sich auch außerhalb des Platzes perfekt. Sie gingen viel aus, „auch abends“, wie Born schmunzelnd bemerkt. Tatsächlich war die Freizeitgestaltung der beiden Sonnyboys ab und an ein Thema. „Aber“, sagt Born, „ich habe meinen Kollegen im Verein immer wieder gesagt: Leute, das ist kein Problem, wenn die beiden um 23 Uhr noch an der Schlachte unterwegs sind. Das ist der südamerikanische Lebensrhythmus, verändert den bitte nicht.“ Pizarro dankte es Werder mit bis heute 144 Pflichtspieltoren.

Zweimal kehrte er in den nächsten Jahren noch zu Werder zurück. Das erste Mal 2008: Da half er mit, dass Werder den DFB-Pokal gewann und ins Uefa-Pokal-Endspiel einzog. Bei seiner zweiten Rückkehr wurde Pizarro wie ein Erlöser gefeiert, tatsächlich waren es am Ende vor allem Pizarros Rückrunden-Tore, die Werder 2015/2016 in der Liga hielten. „Das, was Claudio für Werder getan hat, ist mit Bargeld gar nicht aufzurechnen“, sagt Born.

Born, der gewiefte Banker, hat Pizarro, den schlitzohrigen Torjäger, für immer ins sein Herz geschlossen. „Ich habe damals sofort gemerkt: Claudio, das ist einer, den kann nichts erschüttern, der strotzt nur so vor Optimismus“, sagt Born. Und fußballerisch? Wo soll er da anfangen? „Eine Ballbehandlung wie kein zweiter, einen Torinstinkt und einen Abschluss auf allerhöchstem Niveau“, sagt Born. Dass Pizarros Zeit bei Werder nun zum dritten und zum letzten Mal endet, macht Born traurig. Fest steht für ihn aber auch: „Claudio ist einer von uns.“ Von uns Bremern, von uns Werderanern, soll das heißen.