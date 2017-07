Werders neuer Stürmer Yuning Zhang. (nordphoto)

Drei Jahre ist es her, dass Werder für eine Marketing-Offensive nach China reiste. Zwei Spiele innerhalb einer Woche standen im Sommer 2014 auf dem Programm. Doch die wahren Ziele waren bedeutend größer. Eine Bremer Wirtschaftsdelegation begleitete die Tour, die vor allem Türen für Sponsoren öffnen sollte. Werder reiste zum Geldverdienen nach Asien. Am Ende blieb die vom Veranstalter garantierte Summe von knapp 400.000 Euro über. Ein erhoffter Sponsoren-Deal kam durch den Auftritt nicht zustande.

Jetzt nimmt Werder einen neuen Anlauf, auf dem potenten chinesischen Markt Fuß zu fassen. Und dieser Versuch scheint erfolgreicher zu sein. Am Montag gab Werder erst die Verpflichtung des chinesischen Nationalspielers Yuning Zhang (20) bekannt. Zhang wird vom englischen Erstligisten West Bromwich Albion für zwei Jahre ausgeliehen. Wenige Stunden später präsentierte der Klub einen chinesischen Sponsor. Der Online-Spiele-Anbieter „Heji18.com“ steigt zur neuen Saison ein.

Ein attraktiver Partner, der dem Klub nach Informationen des WESER-KURIER 750.000 Euro pro Saison einbringt. Der Kontrakt läuft über zwei Jahre und enthält eine Option auf ein weiteres. Der chinesische Wettanbieter wirbt unter anderem auf LED-Banden im Weserstadion. Und versucht auf diesem Umweg in China wahrgenommen zu werden. Denn dort ist dem Wettanbieter Werbung untersagt. Der goldene Schlüssel für weitere Sponsoren-Verträge ist Zhang. Ein chinesischer Spieler garantiert Fernsehzeiten, und diese wiederum locken chinesische Sponsoren. Werder ist nicht der erste Klub, der diesen Weg beschreitet. Bisher meist mit mäßigem Erfolg. Zuletzt versuchte es der VfL Wolfsburg, der 2015 Zhang Xizhe aus Peking verpflichtete. Einen Einsatz hatte er in Wolfsburg nicht, immerhin saß er in den letzten drei Spielen auf der Bank.

Werder bestreitet nicht, dass das Leihgeschäft mit Zhang auch aus Sicht des Klub-Marketing interessant ist. „Aber erst in dritter oder vierter Linie“, sagt Frank Baumann. Ausschlaggebend sei die sportliche Beurteilung: „Es ist eine sportliche Entscheidung, auch wenn er nicht sofort die Bundesliga rockt. Zhang ist jung und talentiert. Wir wollen ihn weiter ausbilden.“

Wo er ausgebildet wird, das hat der Klub noch nicht endgültig entschieden. Eingeplant ist Zhang für den Profi-Kader, doch Werder gibt zu, sich um eine Spielberechtigung für die U23 in der 3. Liga zu bemühen. Die Wolfsburger, die diesen Versuch für Zhang Xizhe ebenfalls unternommen haben, scheiterten an den Regularien. Nach sechs Monaten kehrte Xizhe ohne Einsatz nach China zurück.

Zhang steigt am Mittwoch ins Training ein

Werder will es besser machen. Zum einen, betont Baumann, sind die Voraussetzungen gut. Zhang spielt bereits seit Sommer 2015 bei Vitesse Arnheim in den Niederlanden. „Er kennt die Kultur, spricht sehr gut Englisch und ist ein aufgeschlossener Typ“, sagt Baumann. Einen Kultur-Schock samt langer Phase der Eingewöhnung wird es nicht geben. Am Mittwoch wird Zhang zum ersten Mal mit den neuen Kollegen trainieren, Donnerstag reist er mit der Mannschaft ins Trainingslager ins Zillertal.

Ein sportlicher Hochkaräter ist Zhang wohl eher nicht. 24 Einsätze und drei Tore in der Ehrendivision sind keine beeindruckende Bilanz. Auch wenn Baumann diesen Wert halbherzig zu relativieren versucht: „In Holland ist es auch nicht ganz so leicht.“ Werder gibt sich also Mühe, den Transfer als echte sportliche Entscheidung zu verkaufen. Zhang wurde ausgiebig gescoutet und für gut befunden. Alexander Nouri gab seine ausdrückliche Zustimmung: „Yuning ist ein junger, lernwilliger Spieler, der speziell im Strafraum ein Gespür für den richtigen Laufweg hat.“

Keine Kaufoption

Etwas irritierend an dem Geschäft ist auch, dass der zweijährige Leihvertrag keine Kaufoption enthält. Der Grund ist laut Baumann so simpel wie überraschend: „Einen Transfer können wir uns nicht leisten.“ Für den talentierten Zhang, neunfacher chinesischer Nationalspieler, hat West Bromwich nach Informationen des WESER-KURIER gerade neun Millionen Euro Ablöse nach Arnheim überwiesen.

Hinter dem englischen Klub steht eine chinesische Investoren-Gruppe, die den Transfer unbedingt wollte. Dafür nimmt die Leitung des Klubs sogar eine fehlenden Arbeitserlaubnis in Kauf. Nur weil Zhang derzeit keine Spielberechtigung für die Premiere League erhält, konnte er nach Bremen wechseln. Frühestens im nächsten Jahr dürfte diese laut Baumann in England erteilt werden.

Der Deal könnte sich für alle lohnen

Teuer wird der Transfer für Werder deshalb vermutlich nicht. Zum einen wird West Bromwich einen Teil des Gehalts übernehmen. Zum anderen könnte Werder durch Zhang einen weiteren chinesischen Sponsoren-Vertrag abschließen und so Geld verdienen. Und sich ein weiteres Stück auf dem spannenden neuen Markt etablieren.

Es könnte am Ende für alle ein lohnendes Geschäft werden. Werder bildet Zhang in den kommenden zwei Jahren aus, West Bromwich bekommt einen besseren Spieler. Und Werder bekommt Zugang zu einer neuen Geld-Quelle.