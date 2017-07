Zlatko Junuzovic auf Werders China-Tour 2014. (nordphoto)

Werder wird für mindestens zwei Jahre mit dem chinesischen Unternehmen Yingsheng Sports zusammenarbeiten. „Jetzt gilt es, diese Partnerschaft mit Leben zu füllen“, sagte Klaus Filbry am Dienstagnachmittag, nachdem Werder ein paar Stunden zuvor über den Deal informiert hatte. Und der Werder-Boss geht voran: Der WESER-KURIER erwischte ihn telefonisch am Flughafen in Frankfurt. Filbry war auf dem Abflug nach China.

Das Unternehmen Yingsheng Sports ist dabei, ein großer Player im chinesischen Fußball zu werden. Aktuell baut der Sportvermarkter, der auch Anteile am englischen Erstligisten West Bromwich Albion hält und Sportveranstaltungen organisiert und vermarktet, ein riesengroßes Sportcenter in Shenzhen, das ist eine 17-Millionen-Stadt in der Nähe von Hongkong. Perspektivisch will Yingsheng auch in der Super League präsent sein und wie andere Unternehmen eine eigene Mannschaft in Chinas Top-Liga etablieren.

Werders Arbeit setzt etwas tiefer, an der Basis an, könnte man sagen. Werder-Wissen soll Yingsheng dabei helfen, Leistungszentren und ganz generell professionellere Strukturen aufzubauen. Das heißt, dass Werder-Mitarbeiter demnächst häufiger auf China-Reise gehen werden.

Chinesen als Top-Sponsor bei Werder

Die Chinesen selbst fallen bei Werder in die Kategorie der Top-Sponsoren. Das ist die dritte Ebene, zu der auch Haake-Beck und EWE gehören. Das bedeutet, dass Yingsheng künftig eine eigene Loge im Weserstadion besitzt und auch auf Werbeflächen zu sehen sein wird. Yingsheng ist nach dem Online-Spiele-Anbieter „heji18.com“ das zweite Unternehmen aus China, das Werder finanziell unterstützt. „Heji.18“ zahlt Werder jährlich rund 750.000 Euro. Von Yingsheng erhält Werder einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag.

Wie Werder machen es inzwischen auch andere Klubs in der Liga, sie sind dabei unterschiedlich weit in ihrer Zusammenarbeit. Es kommt nicht häufig vor, dass der HSV in den vergangenen Jahren wegweisende Trends im deutschen Profifußball gesetzt hat. Aber bei einem Thema kommen sie sogar beim Erzrivalen Werder um ehrliche Anerkennung nicht herum: beim China-Engagement des HSV. Als Werders Klub-Boss Klaus Filbry dem WESER-KURIER vor ein paar Wochen Werders China-Pläne erläuterte, da fiel immer wieder auch der Name HSV.

Seit nun fast einem Jahr kooperieren die Hamburger mit dem chinesischen Super-League-Klub SIPG FC aus Shanghai. Zunächst noch bis Mitte 2018 arbeiten beide Klubs zusammen, dem HSV beschert das Projekt fünf Millionen Euro. Dafür bekommen die Chinesen Hamburger Expertise. Der HSV organisiert 36 Workshops in Hamburg und Shanghai. In Shanghai soll außerdem ein Nachwuchsleistungszentrum nach dem Vorbild des HSV-Campus entstehen. Auch bei der Trainerausbildung transferiert der HSV Bundesliga-Wissen und Standards nach China.

Der Fußballmarkt in China mit seinen fast 1,4 Milliarden Einwohnern beflügelt die Fantasie der deutschen Klubs. Sie haben ein riesiges Potenzial dort ausgemacht. Bayern-Präsident Uli Hoeneß brachte es auf seine eigene Art kürzlich auf den Punkt: „Wenn 300 Millionen Chinesen im Internet zuschauen, und jeder zahlt einen Euro – dann haben wir eine neue Situation. 300 Millionen Euro an einem Tag.“

Das schnelle Geld

Grundsätzlich gibt es verschiedene Arten, wie die Bundesliga-Klubs vom Fußball-Boom in China profitieren können. Einmal über die Transfersummen, die die chinesischen Klubs aktuell zahlen. Jüngstes Beispiel war der Wechsel von Torjäger Anthony Modeste, der dem 1. FC Köln 36 Millionen Euro bescheren soll. Es ist sozusagen das schnelle Geld, das sich mit Verkäufen von Spielern nach China machen lässt. Werder hat das, damals noch unter dem Geschäftsführer Thomas Eichin, auch zweimal genutzt und für seine beiden Profis Anthony Ujah und Assani Lukimya insgesamt geschätzte 14 Millionen Euro vom Klub Liaoning FC überwiesen bekommen.

Kooperationen mit chinesischen Unternehmen, die Klubs in der Super League besitzen, unterhalten Eintracht Frankfurt (Beijing Enterprises Group FC) und der 1. FC Köln (Liaoning FC). Andere Vereine bauen ihre Beziehungen gerade erst auf. Bundesligisten wie Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach waren in den vergangenen Monaten mit Delegationen in China vor Ort, um Netzwerke zu knüpfen. Auch RB Leipzig hat Pläne. Noch nicht sichtbar aktiv waren in China bislang der SC Freiburg und der FC Augsburg.

Bayern mit Büro in Shanghai

Am weitesten sind die Bayern. Sie führen seit September ein eigenes Büro in Shanghai. Aktuell befindet sich die Profimannschaft noch bis zum 28. Juli auf einer zwölftägigen China- und Singapur-Tour mit Spielen gegen Arsenal, Milan, Chelsea und Inter. Borussia Dortmund, der zweite große Klub im Lande, kehrt am Mittwoch von einer Reise nach China und Japan zurück.

Interessant ist China auch als Fernsehmarkt. Die Bundesliga-Medienrechte für China ab 2018 stehen vor der Vergabe. Vor diesem Hintergrund kann es mit Sicherheit nicht schaden, dass Werder seit zwei Wochen seinen ersten China-Profi im Kader hat: Yuning Zhang. Er kommt von West Bromwich Albion, dem Klub von Werders neuem Partner Yingsheng.