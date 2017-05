Zwei von drei Spielern, die besonders nahe dran sind: Johannes Eggestein und Jesper Verlaat. (Imago)

Vor Werder-Spielen gehört der Song zum festen Repertoire der Stadion-Regie: „Wir sind Werder Bremen“ ist ein Klassiker unter den lokalen Fußball-Hymnen. „Hier werden Stars gemacht und nicht gekauft“, heißt es an einer Stelle. Das ist ein bisschen dick aufgetragen und auch etwas geflunkert, denn tatsächlich gab es in der jüngeren Vergangenheit längere Phasen, in denen Werder keine eigenen Stars hervorgebracht hat. Selbst zu soliden Bundesliga-Profis entwickelten sich nicht allzu viele Spieler. Aber es ist klar, was mit der Liedzeile gemeint ist: Werder, und so versteht sich der Klub auch selbst, ist ein Verein, in dem sich Talente entwickeln sollen und können. Und das klappt seit einiger Zeit wieder deutlich besser.

Noch einige Planstellen unbesetzt

Davie Selke zum Beispiel ist vom A-Junioren-Stürmer zu einem der bundesweit begehrtesten Mittelstürmer geworden. Florian Grillitsch hat es innerhalb von zwei Spielzeiten geschafft, so gut zu werden, dass 1899 Hoffenheim ihn abgeworben hat. Maximilian Eggestein schließlich ist in der aktuellen Saison der Durchbruch zum Bundesliga-Profi gelungen. Wenn man großzügig ist, kann man auch Milos Veljkovic noch dazu rechnen, den streng genommen Tottenham Hotspur ausgebildet hat, der aber bei Werder über die U23 den Schritt zur Stammkraft in der Dreierkette bei den Profis gemacht hat.

Im Kader für die neue Saison sind noch einige Planstellen unbesetzt, in Abwehr, Mittelfeld und Angriff. Für jeden dieser drei Mannschaftsteile gibt es bei Werder Nachwuchsleute, die gute Chancen haben, den gleichen Weg wie Selke, Grillitsch, Eggestein und Veljkovic zu gehen: Jesper Verlaat für die Abwehr, Niklas Schmidt im Mittelfeld und Johannes Eggestein als Stürmer. „Sie haben oben das Interesse geweckt“, sagt U23-Trainer Florian Kohfeldt, „oben“, das ist bei den Profis, „und was man sagen kann: Die drei Jungs sind dem Bundesligakader inzwischen deutlich näher als noch vor einem halben oder Dreivierteljahr.“

Jesper Verlaat ist ein Perspektivspieler für die Abwehr. (Imago)

Jesper Verlaat, 35 Drittligaspiele, ein Tor

Nach jedem Spieltag in der Dritten Liga wählt die Redaktion des DFB, die den Spielbetrieb organisiert, die Mannschaft des Tages. Nach Werders 1:0-Sieg im letzten Saisonspiel über den VfR Aalen stand Jesper Verlaat zum zweiten Mal in dieser Spielzeit im Team des Tages. Verlaat, heißt es in der Begründung, "präsentierte sich in hervorragender Verfassung und war einer der Garanten dafür, dass die Bremer kein Gegentor zuließen". Von Florian Kohfeldt gibt es keinen Widerspruch. Werders U 23-Trainer ist sehr zufrieden mit Verlaats Entwicklung. „Es war seine erste Saison, in der er eine Führungsrolle übernommen hat“, sagt Kohfeldt über den 20-jährigen Sohn von Ex-Werder-Profi Frank Verlaat, „gerade in den letzten Wochen hat er unheimlich an mentaler Stabilität gewonnen.“ Und die letzten Wochen hatten es in sich, denn die Bremer U 23 steckte buchstäblich bis zur letzten Minute im Abstiegskampf.

Das Zweikampfverhalten zählte schon immer zu den Stärken des 1,92 Meter großen Verteidigers. Inzwischen, so Kohfeldt, habe er sich in weiteren Bereichen verbessert: Im Passspiel unter Druck ist er sicherer geworden, beim Andribbeln mutiger und in der Spieleröffnung verlässlicher. Bis 2018 steht Verlaat bei Werder noch unter Vertrag.

Niklas Schmidt kam in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zu einem Kurzeinsatz und bereitete einen Treffer vor. (Imago)

Niklas Schmidt, 32 Drittligaspiele, zwei Tore

Als Frank Baumann vor gut zwei Wochen im Weserstadion auf Einladung des Bundes Deutscher Fußballlehrer über das Thema Kaderplanung referierte, da fiel auch der Name Niklas Schmidt. Baumann, gemeinsam mit Tim Steidten Werders Kaderplaner, hatte den 19-Jährigen exemplarisch als einen potenziellen Nachfolger für Clemens Fritz im Mittelfeld genannt. Das zeigt die Wertschätzung, die Schmidt genießt, und dabei hat der Spieler gerade erst seine erste Drittliga-Saison hinter sich. Das allerdings sehr anständig, als Stammspieler nämlich. „Und das ist für einen, der noch bei den A-Junioren hätte spielen dürfen, ein ganz großer Erfolg“, sagt Kohfeldt.

Fußballerisch bringt Schmidt, der U 19-Nationalspieler ist, für die Offensive alles mit, was einen modernen Mittelfeldspieler im Zentrum auszeichnet. Er schlägt laut Kohfeldt „unfassbar gute“ Diagonalbälle, besitzt im Vorwärtsspiel eine große Dynamik, ist ballsicher und mutig. Verbessern muss Schmidt sein Defensivverhalten, oder wie Kohfeldt es ausdrückt: „Er muss verinnerlichen, dass der Moment des Ballverlustes eine defensive Aktion einleitet.“ Wenn Schmidt das irgendwann hinbekommt, dann könnte er nicht nur als Zehner und Achter spielen, sondern auch als Sechser – das wäre dann eine ganz ähnliche Entwicklung wie bei Florian Grillitsch, der in seiner Jugendzeit nie als Sechser spielte, sich bei den Profis auf dieser Position aber schnell unentbehrlich machte.

Arbeiten muss Schmidt auch noch an seiner Physis, auf den Betrachter wirkt er nicht ganz austrainiert. Gut für Schmidt: Nach Abschluss seiner Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann bei Werder kann er sich jetzt komplett auf Fußball konzentrieren.

Johannes Eggestein will wie sein Bruder den Sprung zu den Profis schaffen. (Imago)

Johannes Eggestein, 15 Drittligaspiele, drei Tore

Johannes Eggestein hatte noch nicht einmal mit den Profis trainiert, da war sein Name schon bundesweit bekannt. Nahezu jeder deutsche Top-Klub und Manchester United hatten ein Auge auf den Mittelstürmer geworfen. Einen Vertrag über drei Jahre unterschrieb Eggestein im vergangenen Sommer schließlich bei Werder. Nach einer bemerkenswerten Vorbereitung bei den Profis wähnte mancher den damals 18-Jährigen schon ganze nahe an der Profimannschaft. Tatsächlich ging es für Eggestein aber in die U 23. Anfang März zog sich Eggestein einen Anriss des Syndesmosebandes zu. Die Saison war daraufhin für ihn beendet. Zur Vorbereitung auf die neue Saison soll er wieder fit sein. „Ich glaube weiter an Jojo“, sagt Kohfeldt. Die Zeit in Werders U 23, so die Überzeugung des Trainers, habe dem Spieler gut getan beim Übergang vom Jugend- und in den Profibereich.

Eggesteins Stärken liegen im Strafraum, er ist ein mitspielender Mittelstürmer, einer, so Kohfeldt, „den man ins Kombinationsspiel einbinden kann“. Auf Eggesteins Position könnte es im Profikader demnächst Bewegung und Bedarf geben. Die Zukunft von Claudio Pizarro ist noch ungeklärt, und bei Aron Johannsson stehen die Zeichen auf Trennung. Der US-Amerikaner schaffte es zuletzt an Spieltagen dreimal nicht in den Kader.