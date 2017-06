Davie Selke will jetzt in Berlin für Furore sorgen. (imago)

Davie Selke ist am Donnerstag auf Reisen gegangen. Er hat Leipzig, seit zwei Jahren seine Heimat, verlassen. Aber sein Reiseziel war nicht Bremen. Hier hatte man zuletzt hart und intensiv daran gearbeitet, den jungen Stürmer zu einem Wechsel zu Werder zu bewegen. Selke fuhr stattdessen ins oberbayerische Grassau. Dort hatte er eine Verabredung mit dem DFB. Im Chiemgau nämlich bereitet sich die deutsche U 21-Nationalmannschaft seit Donnerstagabend auf die anstehende EM in Polen vor.

Vorher ist Selke aber noch in Berlin gewesen. Auch dort hatte man zuletzt hart und intensiv daran gearbeitet, den Stürmer zu einem Wechsel zum dortigen Erstligisten zu bewegen – und es am Ende tatsächlich geschafft. Davie Selke stürmt ab der nächsten Saison für Hertha BSC, nicht für Werder.

Hertha zahlt knapp 10 Millionen Euro

„Die Zukunft nimmt Gestalt an. Willkommen Davie Selke“: Mit diesem Posting begrüßte Hertha seinen neuen Stürmer in den sozialen Medien am Donnerstagnachmittag. Der Klub spricht von einem „langfristigen Vertrag“, über die Ablösemodalitäten herrscht offiziell Stillschweigen. Tatsächlich soll Selke einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet haben. Um die zehn Millionen Euro überweist Hertha dafür an RB Leipzig.

„Wir mussten feststellen, dass wir mit RB keine Einigung finden konnten“, hatte Werders Sportchef Frank Baumann dem WESER-KURIER bereits am Vormittag exklusiv verraten. Das heißt im Klartext: Werder war nicht bereit, die von den Leipzigern aufgerufene Ablösesumme zu zahlen. Anders als die Hertha. Sie hat sich im Gegensatz zu Werder für die Europa League qualifiziert und verdient in der nächsten Saison ein paar Milliönchen extra. Außerdem hatte die Hertha tags zuvor durch den Verkauf von Innenverteidiger Anthony Brooks an den VfL Wolfsburg groß Kasse gemacht. 17 Millionen, wenn nicht sogar 20 Millionen soll es dafür geben. Bei Werder dagegen wird mit einem etwas spitzeren Bleistift gerechnet. „Wir lagen zu deutlich auseinander“, sagte Baumann über die Verhandlungen mit RB.

Immerhin hat Werder von dem Wechsel aber auch etwas: Der Klub partizipiert an der jetzt gezahlten Ablösesumme. So war es vor zwei Jahren zwischen Werder und RB Leipzig für den Fall eines Selke-Weiterverkaufs festgelegt worden. Damals hatte Thomas Eichin bei Werder noch die Geschäfte geführt. Unterm Strich hat Werder mit Selke ein gutes Geschäft gemacht: Er kam 2013 für deutlich weniger als 100 000 Euro aus der Hoffenheimer A-Jugend zur U 19 von Werder. Für rund acht Millionen Euro verkaufte Werder ihn dann vor zwei Jahren nach Leipzig weiter – und erhält jetzt noch einmal einen Nachschlag. Als branchenüblich gelten fünf bis zehn Prozent, das wären in diesem Fall zwischen 500 000 und eine Million Euro.

Selke war ein Wunschspieler von Alexander Nouri

Darauf hätte Alexander Nouri gern verzichtet. Denn Selke war ein Wunschspieler des Cheftrainers. Nouri schätzt Selkes Qualitäten als Stoß- und Strafraumstürmer sowie als Pressingspieler sehr. Selke ist beweglich, immer anspielbar, torgefährlich und nach Einschätzung nicht nur der Werder-Scouts noch nicht am Ende seiner Entwicklungsmöglichkeiten. An dieser Bewertung hat auch ein schwieriges Selke-Jahr in Leipzig mit nur vier Saisontoren und verhältnismäßig wenigen Spielminuten zuletzt nichts geändert. Zwei dieser vier Treffer hatte Selke übrigens gegen Hertha erzielt.

Nun wird sich Werder bei der Besetzung seines Angriffs vermutlich neu orientieren. „Wenn wir etwas machen, dann bei einem zentralen Stürmer“, sagt Baumann, stellt aber auch klar: „Es muss sportlich, menschlich und finanziell passen. Wir haben keinen Druck, wir müssen nicht um jeden Preis handeln.“ Was Baumann meint: Werder hätte auch ohne Selke beziehungsweise ohne einen klassischen Mittelstürmer Möglichkeiten im Angriff. In der Rückrunde beispielsweise harmonierten Max Kruse und Fin Bartels im Doppel als „falsche Stürmer“ hervorragend.

Auf die ungeklärte Personalie Claudio ­Pizarro hat die geplatzte Selke-Verpflichtung keinen Einfluss. Mit dem Altstar war schon weit vorher vereinbart worden, dass eine Entscheidung erst später im Juni fällt. Die „Bild“ hatte zuletzt berichtet, dass es in der Pizarro-Frage Uneinigkeit zwischen Trainer Nouri und Sportchef Baumann gebe. Alexander Nouri, so die Zeitung, habe kein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem 38-jährigen Peruaner, Baumann ­dagegen schon. „Das ist Quatsch“, sagt er, „da gibt es keine unterschied­liche Meinung.“ Was genau das für Pizarros Zukunft bedeutet, verrät Werders Sportchef nicht. Fürs Erste ist seit diesem Donnerstag nur die Selke-Frage beantwortet.