Das Hinspiel zwischen Werder und Hoffenheim endete 1:1. (nordphoto)

1899 Hoffenheim ist eine der Überraschungen der Saison. Julian Nagelsmann hat innerhalb eines Jahres eine Mannschaft geformt, die sowohl sauber verteidigen als auch kreativ angreifen kann.

Und die sich deshalb von einem Abstiegskandidaten zu einem möglichen Champions-League-Teilnehmer entwickelt hat. Für Werder Bremen bedeutet das im letzten Heimspiel der Saison eine große Herausforderung – eine vielleicht noch größere als wankelmütige Dortmunder oder lustlose Bayern.

Nagelsmann hat sich im Laufe der Saison zweier Grundordnungen bedient: Einem 4-3-3 oder einem 3-1-4-2. Nachdem zu Beginn der Saison noch öfter eine klassische Viererkette zu sehen war, hat sich Hoffenheim mittlerweile auf eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette eingelassen, mit einem zentralen Spieler davor und je zwei Achtern und zwei Angreifern in den weiteren Linien.

Das Hoffenheimer Fünfeck

Im Spiel gegen den Ball sieht die Umformung dann ein 5-3-2 vor, aus dem heraus im Mittelfeld gepresst wird. Die Anlaufhöhe im Pressing richtet sich nach Gegner und Spielsituation. Hoffenheim ist da flexibel aufgestellt und variiert zwischen Mittelfeld- und Angriffspressing.

Grundsätzlich versucht die TSG, das Spiel des Gegners auf die Seite zu lenken. Ein Angreifer läuft bogenförmig an, der andere versperrt den Sechserraum. Oder aber, wie in Werders Fall eher wahrscheinlich, formiert sich gegen eine aufbauende Dreierkette ein zentrales Fünfeck, welches das Zentrum kontrollieren soll. Rudy als verkappter Libero hat die Aufgabe, den Zwischenlinienraum zu sichern.

Spiel gegen Köln. Der FC baut mit einer breit stehenden Dreierkette auf, ein Sechser bietet sich kurz an. Hoffenheim steht mit der Fünferkette hinten auf einer Linie und baut davor das Verteidigungs-Fünfeck auf, welches das Zentrum kontrolliert. Rudy (Kreis) bleibt als eine Art Libero der freie Mann. (Screenshot/Sky)

Dabei gibt es zwei große Vorteile: Der kürzeste Weg zum Tor, der durch die Mitte, ist versperrt, ein Ballgewinn oder zumindest die Unterbrechung des gegnerischen Angriffs auf dem Flügel einfacher. Und: Sollte sich doch einmal ein gegnerischer Sechser innerhalb des Fünfecks als Anspielstation anbieten und den Ball auch bekommen, schnappt die Pressingfalle zu. Dann wird der Spieler aus verschiedenen Richtungen angelaufen und findet keine Anbindung mehr an die Mitspieler.

Der Nachteil: Auf den Flügeln ist Hoffenheim für kurze Sequenzen immer nur einfach besetzt. Nutzt der Gegner diesen Umstand aber nicht mit druckvollen Pässen aus, um die Überzahl auf dem Flügel auszuspielen, verschieben die ballnahen Achter zur Seite und doppeln.

Hoffenheims Fünferkette verschiebt sich sichelförmig zum Ball, Rudy geht aus dem Zentrum zum Doppeln raus (großer Kreis), während in seinem Rücken Demirbay sofort nachschiebt und das Zentrum besetzt. (Screenshot/Sky)

Wenige Sekunden später verlagert Köln gezwungenermaßen zurück ins Zentrum und Hoffenheim presst wieder sauber aus der Grundformation gegen den Ball. Gut zu erkennen, wie akkurat die Abstände untereinander und zwischen den Linien gehalten werden. (Screenshot/Sky)

Es ist ein Trugschluss zu glauben, Hoffenheims Abläufe wären penibel einstudiert und das Nagelsmann-Konzept wäre ein einziges großes Dogma. Im Prinzip ist genau das Gegenteil der Fall. Hoffenheims Spiel und seine Spieler bewegen sich innerhalb klar gesetzter Leitplanken. Hier sind Prinzipien formuliert, aber es gibt keine Reglementierungen.

Hoffenheim vermeidet Zweikämpfe

Eins dieser Prinzipien, an dem sich die Mannschaft im Defensiv- und bisweilen auch im Offensivverhalten ausrichtet, ist das Zweikampfverhalten.

Die Fragestellungen laufen am Ende immer auf einen zentralen Faktor des Spiels hinaus: Den Zufall. Konkret heißt das: Was passiert eigentlich bei und nach einem Zweikampf? Gibt es einen klaren Sieger? Wie sieht die Spielfortsetzung aus: Kontrolliert oder improvisiert? Wie springt der Ball ab und wohin? Steht dann gerade ein eigener Spieler besser zum Ball oder ein Gegner? Ändert sich dadurch die Spielrichtung, was passiert mit dem Spieltempo?

Diesen zahlreichen Unsicherheiten will Hoffenheim so gut es geht ausweichen und vermeidet deshalb - auch so gut es geht - eine Grundzutat des Spiels: Den Zweikampf. Lediglich 180 direkte Duelle pro Partie führt Hoffenheim. Nur die Bayern und Wolfsburg suchen noch seltener Zweikampfsituationen. Konträr zur landläufigen Stammtisch-These vom Grasfressen hält Nagelsmann nicht besonders viel von klassischer Zweikampfführung.

Die Probleme der Hinrunde im Pressing und Gegenpressing, das nicht immer sauber ablief und zu Schwierigkeiten in der letzten Linie führte, hat Hoffenheim recht gut in den Griff bekommen. Die viele Zeit unter der Woche, wenn andere Top-Teams im Europapokal oder im DFB-Pokal unterwegs waren, wurde offenbar gut genutzt.

Im Umschalten nach Ballverlust ist Hoffenheim keine der gängigen Gegenpressing-Maschinen der Liga. Hoffenheim schiebt mit der Abwehrkette nicht zu hoch nach, durch den Dreier-Block der letzten Linie ist aber immer eine grundsätzliche Absicherung gewährleistet. Im Zweifel fallen die Spieler schnell in ihre Positionen, während vorne der ballführende Gegenspieler beschäftigt wird, um den Kollegen Zeit zum Fallen zu verschaffen.

Defensiv-Standards verteidigt Hoffenheim in einer Mischung aus Mann- und Raumdeckung. Die Fünfmeterlinie wird dabei von drei Spielern im Raum gehalten, der Rest orientiert sich an einem direkten Gegenspieler. Zwei Spieler sichern den Halbraum.

Hoffenheim mit einer Mischung aus Mann- und Raumdeckung beim Eckball. (Screenshot/Sky)

Nagelsmann hat die Defensivbewegung seiner Mannschaft in dieser Saison drastisch verbessert, aus 49 Gegentoren zum selben Zeitpunkt der Vor-Saison wurden bisher 34, Hoffenheim stellt damit die drittbeste Defensive der Liga und hat schon elf Mal zu Null gespielt. Und trotzdem ist die eigentliche Spezialdisziplin der Mannschaft das Spiel mit dem Ball.

Hoffenheim agiert unter Druck gelassen

Hoffenheim ist eine Mannschaft, die in fast jeder Phase des Spiels und in fast jeder Spielsituation auf eine möglichst spielerische Lösung aus ist. Das Spiel auf den zweiten Ball wird nur in Notfällen genutzt oder wenn Nagelsmann - wie zum Beispiel gegen Köln - mit zwei wuchtigen Angreifern im Sturmzentrum agieren lässt.

Im Spielaufbau und im Übergangsspiel sind immer wieder ähnliche Abläufe zu sehen, die ein gegnerisches Pressing ungeheuer schwer machen. Ausgangspunkt ist sehr oft ein Viereck, das sich um das Überspielen der ersten Pressinglinie kümmert: Die Dreierkette plus Torhüter Oliver Baumann. Das allein ist schon ein großer Unterschied zu fast allen anderen Bundesligisten, in Hoffenheim fungiert der Torhüter als zusätzliche Anspielstation im Aufbau.

Durch diese permanente Überzahl wird Druck sauber aufgelöst, der Ball zirkuliert sicher und der ins Pressing gelockte Gegner wird dann mit kurzen, meist diagonalen Pässen ausgespielt.

Keeper Baumann wirft den Ball kurz zu Vogt, obwohl Modeste bereits lauert. Kölns Dreierkette davor wartet nur auf diesen ersten „Pass“ und geht gleich aggressiv ins Pressing. (Screenshot/Sky)

Vogt spielt den Ball zu Baumann zurück, die beiden anderen Innenverteidiger machen das Feld breit. Baumann spielt den Ball zu Bicakcic, obwohl der schon von Osako angelaufen wird. (Screenshot/Sky)

Bicakcic behält die Ruhe und schlägt den Ball nicht etwa weit und unkontrolliert nach vorne - sondern spielt ins Zentrum zurück auf Vogt, der von Modeste und Bittencourt großen Druck bekommt. (Screenshot/Sky)

Vogt spielt den Ball durch die Gasse auf Zuber, der sich auf dem Flügel kurz angeboten hat. Hoffenheim hat die Situation sauber aufgelöst. (Screenshot/Sky)

Die Innenverteidiger haben zudem noch eine andere wichtige Funktion, die so ausgeprägt in der Liga eher selten vorkommt: Sie sollen mit dem Ball am Fuß ruhig ins Mittelfeld andribbeln. Das schafft Bewegung beim Gegner, zwingt ihn zu einer Reaktion und schafft damit Passwege für den eigentlichen Aufbau ins Übergangsdrittel.

Der Kader passt perfekt zur Spielidee

Aus dieser Position heraus visieren die Innenverteidiger oder Rudy als zentraler Aufbauspieler den Raum zwischen den gegnerischen Linien als Anspielstation an. Zumeist mit diagonalen Zuspielen wird dann durch die Linien durchgespielt, der Ball auf einen der Mittelfeldspieler klatschen lassen und von dort aus dann weitergespielt: Entweder mit einem Pass in die Schnittstelle der gegnerischen Abwehr oder aber ganz konventionell über die Flügel. Im Angriffsdrittel ist permanent Bewegung, gegengleiche Läufe sollen Lücken reißen. Und zur Not hilft auch mal eine genaue Flanke.

Das alles sind sehr mutige, bisweilen auch riskante Manöver, weil die Gefahr eines Ballverlusts bei vielen Pässen nunmal deutlich höher ist als zum Beispiel bei einem neutralen Ball tief in die gegnerische Zone, um dann simpel ins Gegenpressing zu gehen und den zweiten Ball zu erobern. Hoffenheims Spielidee und der Kader sind für diese mutige Spielweise aber wie gemacht.

Auffällig viele Spieler sind sehr resistent gegen gegnerisches Pressing. Das heißt, sie bleiben auch unter großem Gegner- und Zeitdruck ruhig, werden nicht hektisch, schlagen keine unkontrollierten Pässe, sondern sichern den Ball, drehen sich aus der Situation raus, finden spielerische Lösungsmöglichkeiten entweder per Dribbling oder einem Pass.

Diese Art Spieler sind bei Hoffenheim in jedem Mannschaftsteil und in jeder Linie zu finden. Im Prinzip erstreckt sich dieses Phänomen vom Torhüter Oliver Baumann bis zu den Angreifern. Selbst der hölzern wirkende Sandro Wagner wird in dieser Hinsicht immer noch unterschätzt.

Niklas Süle oder Kevin Vogt (Innenverteidigung), Jeremy Toljan oder Pavel Kaderabek (Außenbahn), Sebastian Rudy (defensives Mittelfeld), Kerem Demirbay oder Nadiem Amiri (Achter) und im Angriff Andrej Kramaric oder Mark Uth sind sehr ballsichere, kombinationsfreudige, vielseitige Spieler, mit denen das geforderte Passspiel am Boden in dieser Saison ganz besonders gut umgesetzt wird.

Gefährlich bei Standards

Funktioniert der Plan A nicht, greift die Mannschaft ab und zu auch auf einen hohen Ball auf Wagner und/oder Szalai zurück, der dann festgemacht oder abgelegt wird. Ansonsten dominiert bei den Kraichgauern aber das Passspiel am Boden. Hoffenheim verfügt über eine extrem hohe Passgenauigkeit (82,4 Prozent, nur die Bayern sind besser).

Sehr gefährlich sind auch alle Flanken und Standards. Das hat in erster Linie mit Demirbay und Rudy zu tun, die in dieser Disziplin herausragend gut sind. 20 Standardtore sind Ligaspitze, nach jeder 15. Ecke kommt Hoffenheim zum Torerfolg. Zum Vergleich: Werder benötigte für seine zwei Tore nach Eckstößen 115 Versuche, also nur jede 58. Ecke wurde erfolgreich abgeschlossen. Nicht zufällig sind auch die zwölf Hoffenheimer Kopfballtore Ligaspitze.

Für Werder bedeutet das jede Menge Arbeit im letzten Heimspiel der Saison. Vielleicht kommt Alexander Nouri aber entgegen, dass seine Mannschaft im Prinzip dieselbe Grundordnung wählt wie der Gegner und man Hoffenheims Spiel damit spiegeln könnte - so Nouri denn in Abwesenheit des gesperrten Innenverteidigers Niklas Moisander bei der Dreier- beziehungsweise Fünferkette bleibt.

Im Mittelfeld könnten sich viele Mannorientierungen ergeben, die Gäste dadurch doch in Zweikämpfe verwickelt werden und darunter die Basis des Hoffenheimer Angriffsspiels leiden - das Passspiel.

Rudy als Fixpunkt

Mit einer Viererkette, mit Theodor Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Lamine Sané und Robert Bauer (von rechts nach links) wären die Pässe in den Bereich hinter die äußeren Mittelfeldspieler besser zu verteidigen als im 3-1-4-2. Andererseits bestünde im 4-3-3 oder einem flachen 4-4-2 im Zentrum nicht die dichte Staffelung, die man von Werder zuletzt gewohnt war mit dem Sechserblock aus Innenverteidigern und zentralen Mittelfeldspielern.

Eine Linie weiter vorne könnte sich ein Spieler sehr konkret um Sebastian Rudy kümmern. Der Nationalspieler ist die zentrale Figur im Aufbauspiel, der Fixpunkt als Anspielstation im Zentrum. Engt man Rudys Kreise ein, wird das Hoffenheimer Aufbauspiel über das Zentrum schnell auf die Flügel geleitet und kann dort effektiver bekämpft werden.

Im Offensivspiel eignen sich gegen die kompakte Zentrumsverdichtung Spielverlagerungen und Seitenwechsel. Umso bedauerlicher, dass in Moisander ein Spieler ausfällt, der diese Diagonalbälle sauber und druckvoll spielen kann. Trotzdem sollte die Hoffenheimer Unterzahl am Flügel ein Schwachpunkt sein, den es für Werder zu nutzen gilt.

Und dann bliebe noch, wie es Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende mehrfach gezeigt hat, der schlichte Lupfer über das gegnerische Pressing in den Raum hinter der Abwehrkette, in den dann Spieler aus einer tieferen Position einlaufen.

Szene aus Hoffenheims Spiel gegen Dortmund: Der BVB hat Hoffenheim mit einem Pass auf den äußeren Mittelfeldspieler gelockt, Hoffenheims rechter Mittelfeldspieler rückt aggressiv auf den Ball. Dahinter bewegt sich Reus sofort in den frei gewordenen Raum und zieht den rechten Innenverteidiger Süle mit raus. In diese große Lücke sprintet wiederum Castro. Guerreiro spielt den Ball die Linie entlang auf Reus. (Screenshot/Sky)

Reus lässt zurück auf Guerreiro klatschen, der dem Doppelpass entgegenläuft. Castro hat jetzt einen sehr großen freien Raum vor sich. (Screenshot/Sky)