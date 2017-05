Werder wurde in einer furiosen Partie von einem starken Gegner geschlagen. (nordphoto)

Gibt es Niederlagen, die nicht wehtun?

Nein, Niederlagen sind immer schmerzhaft. Weil ein Sportler gewinnen will. Weil Fans ihre Mannschaft am liebsten immer siegen sehen möchten. Und weil eine Niederlage immer der eine Ausgang von den drei möglichen ist, den man sich niemals wünscht.

Aber eine Niederlage kann ehrenvoll sein, im besten Fall sogar ein gefühlter Sieg. Zwar fühlt sich Werders Niederlage auch einen Tag nach dem Spiel in Köln immer noch nicht gut an. Aber wenn man sich ein Ende von Werders Serie hätte ausmalen dürfen, dann wäre es so oder so ähnlich zustande gekommen wie in Köln. Gegen einen starken Gegner. Auf spektakuläre Weise. Mit unerhörten Wendungen und viel Einsatz. Mit Courage und Risiko. Also in einer Art, wie sie zu Werder in diesen rauschhaften Wochen passt.

Ja, Werder hat nach elf Spielen ohne Niederlage mal wieder ein Spiel verloren. Und ja, Werder hat erstmals seit längerer Zeit wieder etwas zu viel falsch gemacht. Aber Werder hat nicht hochmütig oder überheblich gespielt, nur zu nachlässig verteidigt.

Die Erinnerung an die wundersame Rückrunde wird überdauern

Köln gegen Werder, das war das letzte Freitagspiel dieser Bundesliga-Saison. Ein letztes Mal haben alle Fußballfans in diesem Land auf die Auftaktpartie eines Spieltages unter Flutlicht geschaut, und was haben sie gesehen? Werbung für den Fußball. Werder liefert mittlerweile in erstaunlicher Regelmäßigkeit Fußballspiele ab, wie man sie jahrelang nicht gesehen hat, mit Ergebnissen, wie es sie seit Thomas Schaaf, Diego und Mesut Özil nicht mehr gegeben hat. Ein 3:0. Ein 5:2. Ein 4:2. Und jetzt eben ein 3:4.

Dieses 3:4 von Köln hat Werders Chancen auf die Europa League deutlich schrumpfen lassen. Das lässt sich nicht schönreden. Muss man aber auch gar nicht. Der Traum von internationalen Fußballabenden ab August lebt ja mindestens noch eine Woche weiter. Und die Erinnerungen an diese verrückte, unerwartete und wundersame Rückrunde werden die Sommerpause überdauern. Der Stolz bleibt. Ganz egal, wie die Spiele gegen Hoffenheim und Dortmund ausgehen.