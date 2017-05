Die Blamage: Ermin Bicakcic trifft per Kopf – und Werder liegt gegen Hoffenheim im Weserstadion 0:5 zurück. (nordphoto)

Lebenslang grün-weiß, so dröhnte es durch die Arena. Die Werder-Hymne erklang. Die Menschen saßen schon längst nicht mehr auf ihren Sitzen. Sie standen. Sie sangen und klatschten. Die Stimmung nach dem letzten Schiedsrichterpfiff dieser Saison im Weserstadion, sie war wirklich toll. Einzigartig, könnte man auch sagen. Die Einzigartigkeit ergibt sich vor allem daraus, dass diese Fröhlichkeit am Ende eines Fußballtages stand, der rein fußballerisch kein guter Tag war für Werder Bremen. Überhaupt nicht. Werder Bremen hatte gegen Hoffenheim zur Halbzeit 0:3 zurückgelegen, kurz nach der Halbzeit gar 0:5 – und hatte schließlich 3:5 verloren.

Es war – aus Bremer Sicht – ein Tag des großen Kontrasts. Gute Stimmung, schlechtes Spiel. Bereits nach elf Minuten hatten die Gäste aus Hoffenheim 2:0 vorn gelegen. Und nach 52 Minuten halt 5:0. Eine gar zweistellige Niederlage durfte zu diesem Zeitpunkt befürchtet werden. Der Gegner hatte sich als komplett überlegen erwiesen.

Die Hoffenheimer Spieler wirkten nicht nur im Schnitt zehn Zentimeter größer und um einiges kräftiger als die Bremer. Es sah nicht nur so aus, als ob hier gerade die körperlich kraftvollste Elf der Bundesliga gegen eine A-Jugendauswahl angetreten ist. Die Hoffenheimer wirkten auch wacher. Spritziger. Vor allem wussten sie immer, was gerade zu tun war. Die Bremer wirkten: nicht so.

Prachtvolle Spruchbänder

Die Bremer wirkten nur wuchtig in den Begleiterscheinungen dieses Fußball-Nachmittages. Stimmungsvoll war vor dem Anpfiff Kapitän Clemens Fritz verabschiedet worden. Achtmal, weil die „8“ seine Rückennummer war, brüllte das ganze Stadion seinen Namen, prachtvolle Spruchbänder hatten die Fans angefertigt, um den verdienstvollen Spieler zu würdigen. Auf der großen Videoleinwand grüßten ehemalige Mitspieler. Und unter tosendem Applaus wurde der Beschluss der Geschäftsführung verkündet, Fritz zum Ehrenspielführer zu ernennen. Es war alles da, um eine Träne ins Auge zu bekommen. Oder wenigstens eine Gänsehaut.

Und dann kam das Spiel. Eine Fehlerkette brachte Adam Szalai in Schussposition, 0:1. Maxi Eggestein verlor einen Zweikampf, Robert Bauer ließ Andrej Kramaric allein, 0:2 (11.). Robert Bauer wurde von Steven Zuber ausgetanzt, 0:3 (40.). Bauer konnte auch Kramaric nicht stoppen, 0:4 (49.). Eckball, Kopfball Ermin Bicakcic, 0:5 (52.). Erst danach sah man jene Bremer Aggressivität und Leidenschaft, die eigentlich von Anfang an erwartet worden war. Theo Gebre Selassie per Kopf nach Flanke von Max Kruse (59.), Philipp Bargfrede per Direktabnahme nach Flanke von Robert Bauer (86.) sowie Robert Bauer nach Vorarbeit von Bargfrede (90.) sorgten für die späte Ergebniskosmetik. „Als ich das 0:5 auf der Anzeigetafel gesehen habe, fand ich das peinlich“, gab Theo Gebre Selassie zu. „Wir haben einfach keinen Zugriff bekommen“, sagte Zlatko Junuzovic. „Wir sind brutal enttäuscht“, sagte Sportchef Frank Baumann.

Max Kruse ging nach dieser schwachen Leistung sogar soweit, das Thema Europa League zu beerdigen. „Wir haben drei Tore gemacht“, sagte er, „aber man hat gesehen, dass wir es im Schlussspurt auch nicht verdient haben, europäisch zu spielen.“ Bei fünf Gegentoren im eigenen Stadion könne man im Defensivverbund nicht viel richtig gemacht haben.

Erschreckende Defensive

Dass Werder trotz der fünf Gegentore, trotz der nun neun Gegentore in nur zwei Spielen, rechnerisch immer noch die Chance auf die Europa League hat, passt zu diesem Tag, an dem nichts zueinander passen wollte. Weil die Konkurrenz mehrheitlich nicht mehr als einen Punkt erwirtschaftet hatte, wäre bei einem Werder-Sieg in Dortmund am letzten Spieltag immer noch der Sprung auf Rang sechs oder sieben möglich.

Gewinnen die Dortmunder den DFB-Pokal, könnte auch Rang sieben reichen, um Qualifikationsspiele zur Europa League zu bekommen. „So lange die Chance da ist, ist sie da“, sagte Zlatko Junuzovic. „Alles raushauen“ wolle man in Dortmund, sagte Fin Bartels, und Robert Bauer wurde sogar ein bisschen pathetisch, als er sagte: „Wir sind alle Profis geworden, um solche Spiele spielen zu können.“ Frank Baumann sagte, Werder wolle am kommenden Sonnabend „ein anderes Gesicht zeigen“.

Er ahnte aber wohl, dass es eine Aufgabe werden könnte, der sein Team einfach nicht gewachsen ist. Baumann formulierte es so, dass man in Dortmund „das Unmögliche schaffen“ wolle. Ungefähr so fühlte sich das Ganze an, als das Spiel vorbei war. Als Ding der Unmöglichkeit. Diese Mannschaft hatte sich mit einer solch tollen Serie herangekämpft an die internationalen Plätze. Und hat nach dem zwar kämpferisch überzeugenden, aber in der Defensive erschreckend schwachen Spiel in Köln ein Spiel gezeigt, das in der Defensive noch viel erschreckender war. Ehe Hoffenheim einen Gang herausnehmen und Werder einen Gang zulegen konnte.

„Wir müssen schleunigst daran arbeiten, damit wir nächste Woche gegen einen Gegner, der noch einen Tick stärker ist, nicht wieder fünf Stück bekommen“, sagte Kruse ins Mikro des TV-Senders Sky. Um ihn herum brandete der Applaus. Es war, vom vergleichsweise wirklich sehr zaghaften kleinen Pfeifkonzert zur Halbzeitpause mal abgesehen, wirklich eine prima Stimmung im Weserstadion.