Bekommt bei Werder keinen neuen Vertrag: Claudio Pizarro. (imago)

Um es gleich vorwegzunehmen: Aus sportlicher Sicht ist es völlig nachvollziehbar, dass der SV Werder den Vertrag mit Stürmer Claudio Pizarro nicht noch einmal verlängert hat. Pizarro wird im Oktober 39 Jahre alt, und in der vergangenen Bundesligasaison hat er bereits kaum noch eine Rolle bei den Bremern gespielt. Es ist an der Zeit, dass der Peruaner Platz macht für Jüngere. Dass Pizarro das bis zuletzt offenbar anders gesehen hat, hat die Situation für Werders Sportchef Frank Baumann nicht gerade leichter gemacht.

Und dennoch: Die Art und Weise, wie die Trennung am Sonntag – nur eine Stunde vor dem Trainingsauftakt – kommuniziert wurde, ist unwürdig. Pizarro ist der vielleicht beste Werder-Profi der vergangenen 20 Jahre. Er ist Bremens Rekordtorschütze. Er hat den Verein geprägt wie kaum ein anderer Spieler. Er hat der oft zitierten Werder-Familie ein Gesicht gegeben. So einer gehört nicht einfach nebenbei aussortiert, am Rande des Trainingsauftakts. Pizarro hätten einen besonderen Abschied in großem Rahmen und an einem anderen Tag verdient gehabt.