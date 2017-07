Levent Aycicek. (nordphoto)

Am Wochenende betrieb Aycicek mit einem Doppelpack für Werders U23 Werbung in eigener Sache. Bei seinen beiden sehenswerten Toren zum Drittliga-Auftakt gegen Unterhaching (3:0) zeigt der 23-Jährige seine Klasse. Nach der Partie sprach der offensive Mittelfeldspieler über seine Zukunft und sagte im Interview mit "Radio Bremen": „Ich will eigentlich so hoch spielen, wie es geht. Also zweite oder erste Liga. Ich denke, die erste Liga wird erst mal schwer, aber zumindest ein Zweitliga-Klub sollte es schon sein.“

Aycicek betonte aber, dass er nicht irgendwo ins Ausland wechseln oder irgendwo in die zweite Liga gehen wolle, „nur damit ich weg bin. Ich muss auch irgendwo spielen, wo ich zentral spiele, wo ich meine Stärken ausspielen kann und wo ein guter Trainer arbeitet.“ Wenn sich bis zum Ende des Transferfensters am 31. August nichts ergebe, bleibe er erst mal in Bremen. „Dann gibt es im Winter die neue Wechselfrist und zur Not habe ich hier einen Super-Trainer, mit dem ich arbeiten kann“, sagte Aycicek und meinte Werders U23-Coach Florian Kohfeldt. „Ich kenne Flo schon seit zehn Jahren, hatte ihn schon mehrmals als Trainer, wir sind auch gute Freunde. Er weiß einfach, was er aus mir rausholen kann.“

2008 war Aycicek von Hannover 96 zu Werder gewechselt und durchlief alle Jugendmannschaften bei den Grün-Weißen. Zuletzt war er anderthalb Jahre an 1860 München ausgeliehen und stieg in der vergangenen Saison mit den „Löwen“ aus der zweiten Liga ab. Im Sommer kehrte Aycicek dann zu Werder zurück. Eine Perspektive bei den Bremer Profis hat er nicht. Anfang Juli wurde er gemeinsam mit Thanos Petsos und Lennart Thy (jetzt nach Venlo verliehen) zur U23 geschickt. Beim Drittliga-Team trainiert Aycicek, der bei Werder noch einen Vertrag bis Juni 2018 hat, seitdem mit. (fel)

Das komplette Interview mit Aycicek lesen Sie hier.