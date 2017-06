Claudio Pizarro genießt seit jeher großes Ansehen in Bremen, daher gab es in seiner Karriere durchaus die ein oder andere Verfehlung. (nordphoto)

Die Bremer Fans rätseln: Erhält Pizarro noch einmal einen neuen Vertrag? Darf er tatsächlich noch einmal für Werder in der Bundesliga auflaufen und im Idealfall Tore schießen? Oder ist mit dem Auslaufen seines bisherigen Kontraktes an diesem Freitag Pizarros Zeit an der Weser endgültig beendet? Die Stimmung in den Sozialen Netzwerken ist geteilt, in den Medien überwiegen die Lobeshymnen auf den Toptorjäger. Aber eben nicht überall. Die Internetseite "Vice Sports" zeigt auf, dass es auch immer wieder unschöne Nebengeräusche gab.

Es geht um Autofahrten unter Alkoholeinfluss, den "Hotel Golf Los Incas Skandal", in den Pizarro und weitere peruanische Nationalspieler verwickelt gewesen sein sollen, und den Vorwurf, als Hauptaktionär einer Firma in Delikte wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung verwickelt zu sein. Auch ein vermeintlicher, illegaler Nebenverdienst als Spielerberater brachte ihn nicht ins Wanken. Stets stärkten ihm seine jeweiligen Klubs den Rücken. Und Pizarro? Der zahlte das Vertrauen mit Toren zurück.

Bei den Bayern bekam er einst den Spitznamen "Schlawiner" verpasst - eben dort, wo er nach eigener Aussage seine schönste Zeit gehabt habe. Doch auch dies verziehen ihm die Werder-Fans und erfreuten sich stattdessen an dem, was auf dem Platz passierte. Abseits des Rasens überzeugten die Nähe zur Anhängerschaft und ein vieldeutiges Lächeln. Und so kommt "Vice Sports" zu dem Schluss: "Mit Charme und sportlicher Höchstleistung brachte es Pizarro auf den Bundesligaolymp. Tore haben bei Pizarro gereicht, seine ganzen Skandale wegzuballern."

