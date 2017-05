Er will die Perspektive, Stammkraft zu bleiben: Werder Torhüter Felix Wiedwald. (nordphoto)

Es war vor dem Hoffenheim-Spiel, Werders letztem Heimspiel der abgelaufenen Saison. Felix Wiedwald saß zwei Tage vor dem Spiel auf dem Pressepodium, und auf die Frage, ob ihm bewusst sei, dass die Hoffenheim-Partie vielleicht sein letzter Heimspielauftritt als Werder-Torwart sein könnte, sagte Wiedwald: „Es wird definitiv nicht mein letztes Spiel hier sein.“

Jetzt, etwas mehr als eine Woche nach dem Ende der Saison, hört sich das ganz anders an. Der „Bild“ sagte Wiedwald: „Ich will die Perspektive sehen, hier weiterhin die Nummer eins zu sein. Mein Ziel ist zu spielen und nicht künftig auf der Bank zu sitzen.“ Das heißt im Klartext: Wiedwald wartet auf ein klares Bekenntnis von Vereinsseite zu ihm als Stammkraft. „Ich wünsche mir in den nächsten ein, zwei Wochen eine Entscheidung, damit ich planen kann. Passen die Vorstellungen nicht zusammen“, so Wiedwald weiter, „müsste ich andere Möglichkeiten prüfen. Mir liegen Angebote aus dem Ausland vor.“

Nach Informationen des WESER-KURIER darf Wiedwald mit einer Stammplatz-Garantie aber so ohne Weiteres nicht rechnen. Bei Werder hat man zwar sehr wohl registriert, dass Wiedwald eine gute Rückserie gespielt hat. Und im Abschlussgespräch nach der Saison sagte Trainer Alexander Nouri dem WESER-KURIER: „Felix hat Argumente für sich geliefert.“ Dass Wiedwald damit auch künftig die Nummer eins bleiben wird, mochte Nouri aber nicht sagen.

Werder fährt zweigleisig. Sportchef Frank Baumann sagt: "Es ist gut vorstellbar, dass wir in der jetzigen Konstellation weitermachen." Das heißt: mit Wiedwald, Jaroslav Drobny und Michael Zetterer. Baumann sagt aber auch: "Wir sondieren den Markt." Und auf dem Torwartmarkt ist viel Bewegung. Julian Pollersbeck aus Kaiserslautern gilt als das zurzeit größte Talent, das in die erste Liga drängt. Der FC Augsburg soll bereit sein, Marwin Hitz zu verkaufen, ehe der Vertrag des Torwarts im nächsten Sommer ausläuft. René Adler verlässt den HSV, ist bei Werder aber kein Thema. Anders als angeblich Nationaltorwart Ron-Robert Zieler, er soll laut "Bild" ein Kandidat für Werder sein. Neben Werder sind aber auch der Hamburger SV, der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC an dem ehemaligen Torwart von Hannover 96 interessiert, der bei Leicester City nur Ersatz ist.

Zieler, 28 Jahre alt, war im vergangenen Sommer zum damaligen englischen Meister gewechselt. Stammtorwart in Leicester ist Kasper Schmeichel, Zieler kam in vier Wettbewerben auf nur 13 Einsätze und ist entsprechend unzufrieden. Eine Rückkehr Zielers in die Bundesliga ist aber noch nicht beschlossene Sache. Denn um Zielers Konkurrent Schmeichel werben mehrere Klubs aus der Premier League, so dass Zieler, der sechs Länderspiele für Deutschland gemacht hat, auch einen Neustart bei Leicester versuchen könnte, zumal sein Vertrag dort ohnehin noch bis 2020 läuft.

Es ist also viel Konjunktiv im Spiel, aber dass ein Profi vom Format Zielers ein Thema ist, zeigt, wie ernst es Baumann mit der Ankündigung ist, die Mannschaft gezielt qualitativ und nicht in der Breite zu verstärken. Dabei geht es auch darum, eine Schwäche in Werders Torwartspiel zu beheben. Denn sowohl Wiedwald als auch Ersatzmann Drobny haben fußballerisch Defizite. Für mehr Möglichkeiten und Sicherheit im Spielaufbau wäre ein technisch versierter Torhüter vonnöten. Um dem Kader Tiefe zu geben, muss Werder nicht einkaufen, sondern hat seine eigene U 23 – auch mit Blick auf die Torwartposition. Hier wird U 21-Nationaltorwart Zetterer, fußballerisch der beste der drei aktuellen Werder-Torhüter, eine der drei Planstellen besetzen.

Ebenfalls eine Rolle spielen könnte weiterhin Drobny. Der Vertrag mit dem 37-Jährigen läuft zwar in vier Wochen aus. Aber Drobny hat inzwischen erklärt, seine Karriere fortsetzen zu wollen. Das könnte er bei Werder tun, erst recht, wenn Wiedwald geht. Im Verein schätzt man Drobny über alle Maßen. Sein Wort hat Gewicht, und auch für die Teamchemie ist der Routinier wichtig. Dass er eine vorbildliche Nummer zwei sein kann, hat er in der Rückrunde bewiesen.

Wiedwald tritt mit seiner Forderung nach einem klaren Nummer-eins-Status nicht zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Schon nach Werders 2:0-Sieg gegen Hertha BSC Ende April hatte der Torwart sich klar positioniert und Gespräche über seine Zukunft eingefordert. Diese Gespräche wird es nun geben – mit guten Argumenten auf beiden Seiten. Wiedwald hat eine gute Rückrunde gespielt. Werder kann abwarten. Wiedwalds Vertrag läuft bis 2018, Werder kann sich also in Ruhe umschauen.