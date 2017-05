Aufstehen, weitermachen: Das Spiel gegen den BVB war sinnbildlich für die gesamte Saison. (nordphoto)

Werder kehrte nach dem gescheiterten 4-4-2-Versuch im letzten Spiel gegen Hoffenheim wie erwartet zur gewohnten 3-1-4-2-Formation zurück. Trainer Alexander Nouri konnte wieder auf Niklas Moisander nach abgesessener Gelbsperre zurückgreifen und mit dem Finnen die Dreierkette auffüllen.

Dazu rückten Florian Grillitsch und Ulisses Garcia in die Startelf. Neben dem gesperrten Robert Bauer mussten deshalb Serge Gnabry und Maximilian Eggestein auf die Bank. Garcia übernahm die linke Außenbahn im Mittelfeld, Grillitsch die Position im rechten Halbfeld auf der Acht.

Werder startet gut

Borussia Dortmund änderte seine Startfelf im Vergleich zur Vorwoche auch auf drei Positionen: Für die verletzten Julian Weigl und Lukasz Piszczek kamen Nuri Sahin und Erik Durm in die Mannschaft und weil sich beim Warmmachen Marcel Schmelzer verletzte, kam Marc Bartra kurzfristig zu seinem Comeback als linkes Glied der Dreierkette. Der BVB vertraute wie Werder auf eine 3-1-4-2-Grundformation.

Werder erwischte einen guten Start, presste phasenweise mutig und hoch und war - anders als zuletzt gegen Köln und Hoffenheim - sofort wach und aggressiv. Mit dem ersten Torschuss überhaupt glückte dazu gleich die Führung.

Dortmunder Passivität gegen Bremer Dynamik: Die BVB-Fünferkette ist zwar in Linie aufgereiht, steht aber enorm tief und bleibt vor allen Dingen passiv. Junuzovic (Kreis) startet schon vor Grillitschs vorbereitendem Pass auf Bartels mit Zug in die Tiefe und wird im zweiten Versuch treffen. (Screenshot/Sky)

Das schnellste Tor der Bremer Saison schockte Dortmund aber überhaupt nicht. Der BVB zog sein gewohntes Offensivspiel auf und drückte Werder fortan immer wieder sehr tief in die Defensive. Werder verzichtete immer mehr auf die vereinzelten Angriffspressingmomente und erwartete den Gegner auf Höhe der Mittellinie.

Zuordnungsprobleme in Werders Abwehr

Dortmunds äußere Mittelfeldspieler Raphael Guerreiro und Durm gaben dem BVB mit ihrer Positionierung an den Seitenlinien sehr viel Breite und öffneten so die Halbspuren für Ousmane Dembele und Shinji Kagawa. Weil sich auch Marco Reus oft aus seiner Position in der Spitze fallen ließ und Werders Innenverteidiger auf dieses Zurückfallen mit Herausrücken oder sogar langem Verfolgen reagierten, ergaben sich immer wieder Lücken in der dadurch gesprengten Fünferkette.

Daraus wiederum resultierten Zuordnungsprobleme, wenn die zurückfallenden Dortmunder Angreifer später wieder im Strafraum auftauchten.

Reus hat sich aus der Angriffslinie fallen lassen und weicht auf den Flügel aus. Veljkovic verfolgt ihn (Kreis). Im Zentrum sucht Garcia, der nach einem Bremer Ballverlust den Gegner am schnellen Umschalten hindern musste, wieder seine Position auf dem linken Flügel (gestrichelte Linie). (Screenshot/Sky)

Reus verlagert raus auf Ginter, der sofort weiter zu Durm. Reus zieht in die Spitze, Veljkovic hat ihn aber gut im Blick (großer Kreis). Aber: Zum einen hat Kagawa (kleiner Kreis) keinen direkten Gegenspieler und zum anderen muss Innenverteidiger Moisander auf ein Zeichen von Garcia auf Durm rausrücken (gestrichelte Linie). (Screenshot/Sky)

Moisander macht keinen Druck auf den Ball, Garcia steht in einer Zwitterposition, aus der er nicht eingreifen kann (Kreis). Dafür ist Werder im Zentrum in der torkritischen Zone mit einem Spieler in Unterzahl. Aubameyang kommt zwischen Sane und Veljkovic zum Kopfball, zielt aber knapp vorbei. (Screenshot/Sky)

Werder sollten im Verlauf der Partie einige grundlegende Probleme begleiten: Das tiefere Pressing war nicht gut abgestimmt. Max Kruse und Fin Bartels kamen in der Unterzahl gegen Dortmunds weit auseinanderstehende Dreierkette kaum dazu, die Angriffe der Gastgeber wirklich zu leiten.

Dortmund hatte relativ leichtes Spiel, Sahin einzubinden. Der bot sich immer wieder geschickt aus Kruses und Bartels‘ Deckungsschatten und entfernt vom Zugriff des Bremer Dreier-Mittelfelds an und fand mit seinen sauber getimten Zuspielen Mitspieler im Zwischenlinienraum.

Die rechte Verteidigungsseite und die Halbspur bekam Werder nicht in den Griff. Guerreiro beschäftigte Theodor Gebre Selassie permanent. Dazu kamen Reus aus der Spitze und Kagawa aus dem Zentrum, die mit ihren dauernden Rochaden und Positionswechseln Löcher rissen. Phasenweise spielte Dortmund fast mit drei Linksaußen, so stark überluden die Gastgeber die Seite.

Kein sauberes Aufbauspiel von Werder

Die Ballfertigkeit und Dribblings der Dortmunder Offensivspieler waren neben dem sauberen Positionsspiel eine dauerhafte Gefahr, ebenso wie das perfekte Einkippen von Kagawa und Dembele zwischen die Bremer Linien. Selbst hohe Zuspiele auf Pierre-Emerick Aubameyang waren zu sehen oder Spielverlagerungen aus dem Zentrum auf die Flügel. Werder hatte im Spiel gegen den Ball quasi an allen Fronten zu kämpfen gegen eine Dortmunder Mannschaft, die offensiv nahezu alle Stilmittel nutzte.

Im Spiel mit dem Ball versuchte Werder erst gar nicht mehr, sauber aufzubauen. Abstöße von oder Rückspiele auf Felix Wiedwald wurden von diesem sofort lang geschlagen und vom BVB leicht verteidigt. Auch deshalb hatte Werder kaum noch längere Ballbesitzzeiten und wurde bei den wenigen Kontern von sehr aufmerksam verteidigenden Dortmundern früh gestoppt.

Vor dem Ausgleich schlug Sane einen Ball einfach nur aus der Gefahrenzone, Dortmund kam leicht wieder in Ballbesitz und zerlegte Werder dann mit zwei überragenden vertikalen Pässen durchs Zentrum.

Sahin erspäht ein minimales Passfenster und spielt Kagawa im Raum vor der Abwehr mit Druck in den Fuß. Fünf Bremer Spieler sind damit aus dem Spiel genommen. (Screenshot/Sky)

Kagawa dreht mit dem ersten Kontakt auf und spielt mit dem zweiten in die Tiefe auf den startenden Reus. Werders Dreierkette rückt auf einer Linie und ohne Tiefenstaffelung raus, die beiden äußeren Mittelfeldspieler (Kreise) halten aber ihre Höhe. Drei Spieler spielen auf Abseits, Gebre Selassie (bei Reus) versucht noch den Schritt nach vorne. Garcia aber bleibt in Position und hebt das Abseits auf. Reus trifft frei vor Wiedwald zum 1:1. (Screenshot/Sky)

Quasi vom Anstoß weg, zeigte Werder plötzlich wieder, wozu die Mannschaft in der Offensive fähig ist und spielte den BVB ebenfalls durchs Zentrum mit dem bis dahin schönsten Spielzug der Partie aus. Nach drei Steil-Klatsch-Kombinationen in Folge war Junuzovic freigespielt, scheiterte aber an Roman Bürki.

Die Führung gelang auf der Gegenseite dem BVB nach einem starken Dribbling von Kagawa und einer ebenso simplen, wie überragenden Idee von Dembele: Der Franzose chippte den Ball über zwei Bremer Abwehrlinien auf Aubameyang, der sehenswert traf. Auch der Lupfer aus dem Halbfeld in den Rücken der Abwehr ist ein wiederkehrendes Dortmunder Muster. Bei nahezu perfekter Ausführung aber trotzdem kaum zu verteidigen.

Und wie beim Ausgleich wurde die komplette Bremer Defensive mit lediglich zwei entscheidenden Aktionen (Kagawas Drehung und Dembeles Lupfer) überspielt.

Werder kontert überragend

Beide Trainer wechselten zu Beginn der zweiten Halbzeit. Tuchel ersetzte Durm auf der rechten Seite eins zu eins durch Christian Pulisic, Nouri nahm Gebre Selassie vom Platz und brachte dafür Serge Gnabry. Bartels rückte deshalb auf die rechte Außenbahn, Gnabry auf dessen Platz neben Kruse in den Angriff.

Nach einem unkontrollierten Befreiungsschlag und einer simplen Ablage von Gnabry konterte Werder den bis zur Mittellinie aufgerückten BVB überragend aus. Kruses Lauf, ein Haken und der perfekte Rückpass auf Bartels bestätigten einen schönen Nebeneffekt von Nouris Umstellung, der auch später noch einige Male zu sehen sein sollte: Der Rückzug von Bartels befreite ihn vom direkten Zugriff der Dortmunder Verteidiger. Bartels konnte aus tieferen Positionen starten, seine Geschwindigkeit endlich besser ins Spiel zu bringen und torgefährlich werden.

Allerdings, und auch das zog sich wie ein roter Faden durch Dortmunds Saison, machte der BVB dabei einen kaum zu erklärenden Fehler.

Die zweite Halbzeit ist 27 Sekunden alt, es steht 2:1 für den BVB - und Dortmunds Innenverteidigung ist völlig auseinandergerissen. Sokratis und Ginter sind tief in Bremens Hälfte aufgerückt (Kreis), nur Bartra sichert 15 Meter dahinter noch ab (nicht im Bild). Junuzovic spielt tief auf Kruse, der Sahin abschüttelt und Bartels dann auflegt. (Screenshot/Sky)

Dortmunds Konterabsicherung blieb auch in der Folge anfällig und längst nicht mehr so sauber wie in der ersten Halbzeit. Die Mannschaft rückte bei eigenem Ballbesitz nicht konsequent nach und hatte so in potenziellen Gegenpressingsituationen keine gute Staffelung. Werder nutzte dies einige Male für schnelle, tiefe Pässe in die Spitze, wo Gnabry und Kruse dann in Gleichzahlsituationen kamen und gefährlich wurden.

Werder hatte das Spiel in dieser Phase eigentlich ganz gut im Griff, hielt den Ball wieder länger in seinen Reihen und nahm die aufkommenden Unterbrechungen mit vielen kleinen Fouls gerne an, um Dortmund erst gar nicht in den gewohnten Spielfluss kommen zu lassen.

Kruse wich nun stärker auf die linke Seite aus, um noch besser in den Raum hinter dem sehr offensiv ausgerichteten Ginter zu kommen. Die erneute Bremer Führung gelang aber nach einem akkuraten Konter, den der BVB abermals schlecht verteidigte.

Sahin flankt zur Mitte, Sane klärt per Kopf. Werder ist mit neun Feldspielern im und um den Strafraum, der BVB sichert mit drei Spielern in der Restverteidigung ab. (Screenshot/Sky)

Kruse sichert den Ball, während Junuzovic sofort in die Tiefe in Ginters Rücken läuft (gestrichelte Linie): Kruse lupft den Ball in diesen Raum (Pfeil). (Screenshot/Sky)

Junuzovic wird von Sokratis, der eben noch das Zentrum gesichert hat, gestellt. Die drei ballnahen Dortmunder Spieler haben ihr Sichtfeld aber nur zum Ballführenden gerichtet, während in deren Rücken Kruse Ginter entwischt und das große Loch anläuft. Der ballferne Bartra ist durch Grillitschs Laufweg gebunden und kann nicht gleich durchschieben, um Kruse aufzunehmen. (Screenshot/Sky)

Kruse taucht frei vor Bürki auf und lupft den Ball zum 2:3 ins Netz. (Screenshot/Sky)

Vier Minuten nach der Bremer Führung wechselten beide Trainer erneut zeitgleich: Tuchel nahm Sahin vom Feld und brachte Gonzalo Castro ins Spiel. Nouri ersetzte Grillitsch durch den vermeintlich besseren Zweikämpfer Bargfrede. Der übernahm die Sechs, Thomas Delaney rutschte auf die Grillitsch-Position.

Tuchel verstärkte mit Castro, der sich vermehrt links aufhielt, den Fokus nochmals auf die linke Angriffsseite. Bartels war dort mit Gelb vorbelastet und ein Angriffspunkt, zumal Gnabry nicht immer nach Plan in der Defensive unterstützte.

Werder überlässt dem BVB das Mittelfeld

Der BVB schob nun den gesamten Mannschaftsblock weiter nach vorne, die Dreierkette verteidigte ab diesem Zeitpunkt in Bremens Hälfte. Ein ungeschickter Zweikampf von Gnabry gegen Reus im eigenen Strafraum sorgte dann schnell für den Ausgleich.

Dortmund rannte nun fulminant an, Werder verlor mehr und mehr die Ruhe und verfiel wieder in das Muster der ersten Halbzeit, als der Ballbesitz zu schnell verloren ging. Werder zog sich noch weiter zurück und überließ dem BVB fast kampflos das Mittelfeld - umso ärgerlicher, dass der Elfmeter zum 4:3 nach einem Konter des BVB zustande kam, als die Bremer ausnahmsweise weiter aufgerückt waren. Bargfrede, als starker Zweikämpfer und körperliches Element eingewechselt, verursachte den diskutablen Strafstoß mit seinem einzigen Zweikampf am Boden in seinen 20 Minuten Spielzeit.

Werder wurde am Ende von Dortmunds Wucht schlicht überrollt und hatte nach Kruses Tor, bis auf einen harmlosen Kopfball von Delaney in der Nachspielzeit, keinen einzigen Torschuss mehr. Der BVB siegte am Ende verdient. Bei einer angemessen Chancenverwertung wäre die Borussia wohl schon zur Halbzeit enteilt gewesen und das Spiel für Werder vorbei. Auf der anderen Seite hat Nouris Mannschaft aber auch zweimal geführt und wurde am Ende durch zwei Elfmetertore geschlagen.

Werder hat die komplette Saison nochmal in 90 Minuten gepackt, mit vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen, mit überragenden Highlights und ziemlich schwachen Sequenzen. Am Ende hatte man mal wieder zu viele Fehler gemacht, um trotz drei eigenen Treffern wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Oder den Sieg. Oder die Europa League.