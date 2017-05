Voller Freude, voller Entschlossenheit, voller Zuversicht: Zlatko Junuzovic, der hier sein Tor zum 1:0 gegen RB Leipzig feiert. Die damals noch recht frische Werder-Serie nahm danach richtig Fahrt auf. (nordphoto)

In Neuseeland wird es schon Sonnabend sein, wenn Werder am Freitag um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit beim 1. FC Köln zu seinem 31. Bundesligaspiel dieser Saison antritt. In Neuseeland ist es dann 6.30 Uhr morgens, und Werders prominentester neuseeländischer Fan wird selbstverständlich vor dem Fernseher sitzen. Wynton Rufer, Werder-Idol der 90er-Jahre und Frühaufsteher, ist ganz verliebt in die aktuelle Bremer Mannschaft. Vor Kurzem war Rufer für ein paar Wochen in Europa, hat für die Deutsche Fußball-Liga Spiele als Co-Moderator auf Englisch kommentiert. Er hat Werders 3:0 gegen RB Leipzig und das 4:2 in Ingolstadt live gesehen. „Alle sind glücklich, wenn sie Werder zurzeit spielen sehen“, sagt Rufer, „das ist klasse, was gerade bei Werder passiert. Selbst wenn die Mannschaft einmal nicht so gut spielt, dann gewinnt sie ihre Spiele.“

Werder erlebt gerade, welche Kraft eine Erfolgsserie entfalten kann. Man kann es aus Bremer Sicht gar nicht oft genug wiederholen, weil es das so lange nicht gegeben hat: Elf Spiele am Stück hat Werder jetzt nicht verloren, 29 von 33 möglichen Punkten geholt. Diese Serie begeistert Experten wie Rufer, sie begeistert die Fans, 6000 werden die Mannschaft am Freitag auf dem Weg nach Köln begleiten. Und Werders Serie begeistert zunehmend auch die Spieler selbst. „Wir müssen stolz sein auf die Serie“, sagt Zlatko Junuzovic, „wir haben uns gemeinsam unten rausgekämpft.“

Die Mannschaft hält zusammen

Wie das auf dem Platz funktioniert, lässt sich Woche für Woche beobachten. Die Serie, die mit jedem Spiel ohne Niederlage mächtiger wird, hat dazu geführt, dass Werder defensiv stabil steht, dass Werder zunehmend zweikampfstärker und ballsicherer geworden ist, dass Werder immer selbstverständlicher nach Ballgewinnen blitzschnell von Verteidigung auf Angriff umschaltet. „Das ist kein Zufall und nicht nur Glück“, sagt Junuzovic. Das hat auch mit dem Selbstbewusstsein zu tun, das die Profis aus der Siegesserie ziehen.

Das Fundament dafür, dass Werder sich auf dem Platz Schritt für Schritt entwickeln und in der Tabelle nach oben bewegen konnte, hat die Mannschaft laut Junuzovic außerhalb des Platzes gelegt. „Der Zusammenhalt ist eine Stärke von uns“, sagt er. Bei Werder stand vor der Siegesserie eine Negativserie. Und Phasen ohne Erfolgserlebnisse können sehr leicht eine entgegengesetzte Dynamik entwickeln. Die Werder-Profis aber haben es geschafft, sich in den Monaten der Krise nicht selbst zu zerfleischen. Sie sind eine Einheit geblieben in einer Zeit, als Niederlagen die Regel und Platz 16 der Stammplatz in der Tabelle waren.

Und sie schaffen es offenbar auch jetzt, zusammenzuhalten, obwohl die Erfolge der vergangenen Wochen nicht nur Sieger produziert haben. Auf Werders Ersatzbank sitzen zurzeit eine Klublegende (Claudio Pizarro), ein Publikumsliebling (Thomas Delaney) und ein angehender Star (Serge Gnabry). Gemeckert wird trotzdem nicht, jedenfalls nicht öffentlich. Wynton Rufer, der aus seiner Zeit als Profi ähnliche Situationen kennt, glaubt nicht, dass sich daran etwas ändert. Weil der Erfolg da ist. „Natürlich sind diese Spieler unzufrieden, sie sind schließlich Profis“, sagt Rufer, „aber sie wissen auch, dass diese Phase jetzt eine einmalige Chance für den Verein ist – und damit auch für sie selbst: Sie können nächstes Jahr im Europapokal spielen.“

Nouris Seitenhieb gegen die AfD

Zwischen einigen Journalisten und Werders Verantwortlichen läuft zurzeit so eine Art Spielchen. Viele Reporter würden zum Beispiel von Cheftrainer Alexander Nouri gern hören, dass er das Erreichen der Europa League endlich offiziell als neues Saisonziel ausgibt. Nouri weigert sich bisher standhaft. Am Mittwoch wurde er gefragt, ob er denn heute das „verbotene Wort Europa“ in den Mund nehmen würde. „Ich habe nichts gegen das Wort Europa, ich bin ja nicht die AfD“, sagte der Werder-Trainer. Und damit war fast alles gesagt zu dem Thema. Für den Rest sorgt ja schon die Serie ganz automatisch, wenn Werder einfach weiter siegt und punktet.

Bereits nach diesem Wochenende lassen sich Werders Europapokalchancen vermutlich ein bisschen präziser taxieren. Die Konkurrenten Freiburg und Schalke werden sich im direkten Duell gegenseitig Punkte wegnehmen. Werder selbst kann sich mit einem Sieg in Köln auf sechs Punkte vom Gegner absetzen. Hertha BSC spielt gegen Leipzig und die beiden übrigen Werder-Konkurrenten Frankfurt (gegen Wolfsburg) und Gladbach (gegen Augsburg) bekommen es mit Gegnern zu tun, die gerade um ihre Existenz als Erstligist kämpfen. Wynton Rufer wird am 20. Mai wieder in Deutschland sein. Das ist der Tag des letzten Bundesliga-Spieltages. Werder muss dann bei Borussia Dortmund antreten. Sportchef Frank Baumann sagte am Mittwoch: „Wir wollen unsere Serie weiter ausbauen. Wenn uns das bis zum Saisonende gelingt, stehen die Chancen gut, dass wir nach dem letzten Spieltag mit einem Lächeln aus Dortmund zurückkehren werden.“ Nicht nur Wynton Rufer würde das gefallen.