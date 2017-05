Ganz entspannt: Werders Trainer Alexander Nouri (links, hier mit Außenverteidiger Robert Bauer). (nordphoto)

Am Donnerstagvormittag fehlte Max Kruse beim Training. Warum? Wusste erst mal keiner. Am Mittag dann saß Kruse in der Pressekonferenz und klärte die Frage – ein bisschen zumindest. „Mir ist im Kraftraum ein kleines Malheur passiert“, berichtete er. „Kleine Lappalie. Alles halb so wild.“ Er habe sich im Nackenbereich verletzt. Ob sein Einsatz in der Partie am Sonnabend bei Borussia Dortmund in Gefahr sei? „Ich hoffe nicht“, sagte Kruse. „Bis jetzt sieht’s ganz gut aus.“

Werders bester Mann wird also wohl mitwirken können im letzten Spiel dieser Saison. Er wird seiner Mannschaft helfen können, beim schwarz-gelben Favoriten zu bestehen. Die Dienstreise nach Dortmund ist wichtig für Werder – schon weil der letzte Eindruck immer der ist, der im Gedächtnis bleibt. Die Bremer können diese Saison als Strahlemänner beenden, die sich für ihre Erfolgsserie doch noch mit dem Einzug in die Europa League belohnt haben, durch einen sensationellen Sieg. Sie können als tapfere Kämpfer enden, die alles versucht und vieles gezeigt und doch das große Ziel knapp verpasst haben. Sie können aber auch das dritte Defensiv-Debakel und die dritte Niederlage hintereinander erleben, nach dem 3:4 beim 1. FC Köln und dem 3:5 gegen 1899 Hoffenheim. Dann würden sie als großes Fragezeichen in die Sommerpause gehen. Als Team, von dem keiner so recht weiß, wie stark es denn nun wirklich ist.

Ein letztes Mal müssen die Bremer sich noch aufbäumen, einmal noch müssen sie sich neu motivieren. Im Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim, kritisiert Sportchef Frank Baumann, sei Werder in der ersten Stunde „etwas lethargisch und passiv“ gewesen. Daraus müsse die Mannschaft lernen, diesen Fehler dürfe sie nicht noch einmal machen. „Wenn man Dortmund spielen lässt, wenn man dort passiv ist und nur reagiert, dann wird’s schwierig“, sagt Baumann. „Dann hat Dortmund die Qualität, im Passspiel und vom Tempo her gefährlich zu werden.“ Er hätte auch sagen können: Dann droht Werder ein Debakel.

Nouri und die Statistik

Ein Debakel aber wollen die Bremer selbstverständlich vermeiden. Sie wollen gewinnen, um ihre Chance auf einen Platz in der Europa League zu wahren. Baumann glaubt, das könnten sie schaffen, wenn sie hinten kompakt spielen, vorne mutig und überall total engagiert. Dieser Stil sei schließlich „das, was uns die Wochen und Monate vorher ausgezeichnet hat“. Diesen Stil wollen sie in Dortmund wieder neu für sich entdecken. Wenn das funktionierte, wäre es, ganz nebenbei, auch ein hübscher erster Beweis dafür, dass die Verlängerung des Vertrages von Trainer Nouri eine gute Idee gewesen ist. Ein Beweis dafür, dass das Signal, das Sportchef Baumann mit dieser Vertragsverlängerung setzen wollte, wirkt – und dass der Weg, den Nouri mit der Mannschaft geht, der richtige ist.

Ganz gewitzt: Werders Angreifer Max Kruse glaubt, dass Werder den Einzug in die Europa League doch noch schaffen kann. (nordphoto)

Wie dieser Beweis gelingen soll gegen die Borussia, die seit 37 Heimspielen unbesiegt ist und die jüngsten acht Heimspiele gegen Werder alle gewonnen hat? „Statistiken interessieren uns nicht“, sagt Nouri. „Die sind ja auch oft gut dafür, dass man sie widerlegt.“ Doch er meint diese Sätze nicht großkotzig, dazu hat er viel zu viel Respekt vor dem Gegner. „Wir wissen, dass Dortmund mit das Beste ist, was die Liga zu bieten hat“, sagt Nouri. Die Borussia vereine „eigentlich alle Attribute einer Spitzenmannschaft“, findet er: „Deswegen wird’s für uns eine große Herausforderung sein, der wir uns aber stellen wollen.“

Nach dem streckenweise grauenhaften Auftritt gegen Hoffenheim haben die Bremer selbst nicht genau gewusst, ob sie noch auf ein gutes Ende der Saison hoffen sollen oder ob sie eher ein Ende mit Schrecken fürchten müssen. Die Überzeugungen und Gewissheiten, die sie über Wochen getragen hatten, waren plötzlich infrage gestellt. Kruse wirkte nach dem 3:5 schwer genervt. Er sagte, in dieser Form habe Werder den Einzug ins internationale Geschäft nicht verdient. Jetzt, da das Spiel in Dortmund näher rückt, klingt Kruse schon anders. „Solange rechnerisch die Chance da ist, wollen wir die auch nutzen“, sagt er. „Wir werden am Samstag alles in die Waagschale werfen. Wofür es dann am Ende reicht, das wird man sehen.“ Werder müsse halt gewinnen – „und dann müssen wir hoffen, dass die Bayern zumindest gegen Freiburg gewinnen“. Gegen das Team, das zurzeit auf Platz sechs steht, zwei Plätze vor Werder.

Kruse und der besondere Ort

Die Bremer sind, nach all ihren Feiertagen, zuletzt wieder im Alltag angekommen. Sie sind an ihre Grenzen gestoßen. In Dortmund können sie versuchen, diese Grenzen ein Stück zu verschieben. Sie können eine Mannschaft bezwingen, die eigentlich zu stark für sie zu sein scheint. Sie können aus der Außenseiterrolle heraus alle überraschen. Wer den Bremern zuhört, der gewinnt den Eindruck, dass sie Lust darauf haben. „Ich freue mich unheimlich auf das Spiel“, sagt jedenfalls Nouri. „Ich denke, jeder Spieler freut sich auf das Spiel.“ Kruse schwärmt, das Dortmunder Stadion sei ein besonderer Ort: „Die Atmosphäre ist überragend.“

Jetzt müssen die Bremer diese Atmosphäre nur noch für sich nutzen. Sie wissen, dass am letzten Spieltag einer Saison oft Fußballfeste entstehen, Partien mit spektakulären, nie für möglich gehaltenen Ergebnissen. So eine Partie, die bräuchten sie jetzt.