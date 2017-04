Im Sakko: Alexander Nouri und Frank Baumann. (nordphoto)

Alexander Nouri kam – im Sakko. Frank Baumann kam – auch im Sakko. Das sah ziemlich feierlich aus, denn normalerweise bevorzugen Werders Cheftrainer und der Sportdirektor für ihre Auftritte bei Pressekonferenzen ein deutlich sportlicheres Outfit. Da gab’s doch nicht etwa einen Grund zum Feiern? Eine Einigung in den Vertragsverhandlungen zwischen Verein und Trainer vielleicht? Nein, gab es nicht.

„Wir sind in Gesprächen“, sagte Nouri, „aber wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Wir tauschen Ideen aus.“ Am Grundsatz hat sich nichts geändert. „Beide Seiten wollen“, sagte Nouri, „aber nicht schnell, schnell. Das hatten wir im September.“ Im September ist Nouri über Nacht vom Nachwuchs- zum Cheftrainer geworden. Jetzt, so Nouri, gehe es „um Nachhaltigkeit“.

Mehr zum Thema Auch Nouri sprach mit Selke Werder-Trainer Alexander Nouri hätte Davie Selke von RB Leipzig gerne in seiner Mannschaft. Er ... mehr »

Das war ein gutes Stichwort für das anstehende Bundesligaspiel im Weserstadion gegen Hertha BSC. Werder hat das erste, größte und wichtigste Ziel dieser Saison erreicht und frühzeitig den Klassenerhalt geschafft. Die nächsten vier Spiele gegen Hertha, in Köln, gegen Hoffenheim und zum Abschluss in Dortmund werden nun zeigen, was sonst noch möglich ist in einer Spielzeit, die schon jetzt als ebenso verrückt wie erfolgreich bezeichnet werden darf.

Die Frage, die nun alle umtreibt, die mit Werder fiebern, leiden oder einfach nur zu tun haben, lautet: Schafft Werder Europa? Dazu wiederum würden die Sakkos von Baumann und Nouri passen. Europapokalabende sind Feiertage, und die Uefa schreibt an diesen Tagen Anzüge sogar zwingend vor.

Vertane Chance unter Skripnik

Seit Dezember 2010 hat Werder nicht mehr europäisch gespielt, einmal gab es seitdem die Möglichkeit, es zu schaffen. Das war vor zwei Jahren, als das erste Jahr unter Viktor Skripnik nach einem ähnlich wechselhaften Verlauf wie in dieser Spielzeit plötzlich und unerwartet die Chance auf die Europa League bereithielt.

Mehr zum Thema Interessante Langeweile Werders nächster Gegner ist kein Garant für Spektakel, vielmehr spielt Hertha BSC grundsoliden ... mehr »

Nach 31 Spielen war Werder seinerzeit Siebter, nur einen Punkt hinter dem FC Augsburg. Die Augsburger schafften wenig später sogar noch den Sprung auf Platz fünf. Werder dagegen holte aus den letzten drei Spielen nur noch einen Punkt. In Erinnerung geblieben ist von damals: eine vertane Chance. Und der seinerzeit äußerst defensive Umgang der Spieler und Verantwortlichen mit dem Thema.

Jetzt ist Werder wieder Siebter, diesmal ist der SC Freiburg die Mannschaft, die es zu überholen gilt. Zwar halten sich die Verantwortlichen bei Werder nach wie vor mit vollmundigen Ankündigungen zurück, aber Nouri sagte immerhin: „Das, was jetzt kommt, ist Bonus. Und es lohnt sich extrem.“

Euphorie in Bremen

Nouri, seine Männer und die inzwischen zehn Spiele ohne Niederlage haben eine Euphorie in Bremen ausgelöst wie lange nicht. Es ist wieder Frühjahr, und jetzt geht es einmal nicht darum, in einem Kraftakt und mit kreativen Aktionen wie ALLEz GRÜN oder Green White Wonderwall das Schlimmste, also den Abstieg, zu verhindern.

Wenn es jetzt überhaupt noch Druck gibt, dann ist er positiv. „Eine gewisse Euphorie kann beflügeln“, sagte Nouri, „entscheidend ist aber, dass man es mit Handeln auf dem Platz unterstreicht, dass wir den Spirit und den Aufwand der letzten Wochen wieder auf den Platz bringen.“

Und das darf man ja in der Tat nicht verdrängen: Ja, Werder erlebte zuletzt Sternstunden und Glücksmomente in nicht mehr gekannter Dichte. Vier Tore von Max Kruse in einem Spiel. Den Sieg im Nordderby gegen den HSV. Zwei 3:0-Siege gegen Schalke und Leipzig. Fünf Tore in Freiburg.

Aber: Aus dem Ärmel geschüttelt hat Werder keinen dieser Erfolge. Werder spielte nicht durchgehend gut, Werder hatte regelmäßig mit Widrigkeiten zu kämpfen, es gab verletzte Spieler, es gab Rückstände, immer wieder mussten einzelne Spieler mit ihrer Klasse dafür sorgen, dass Spiele nicht in die falsche Richtung kippten.

Argumente bei den Spielern

Die Mannschaft hat beschlossen, dass sie das auch weiterhin so tun will. Gleich nach dem Sieg in Ingolstadt hatte Robert Bauer verraten, dass man intern festgelegt habe, Platz sechs jetzt nicht mehr hergeben zu wollen. Innenverteidiger Lamine Sané, der am Donnerstag neben Baumann und Nouri auf dem Pressepodium saß, fühlt sich inzwischen bestätigt: „Ich habe das schon vor Beginn der Saison gesagt, doch da hat es noch keiner geglaubt: Wir haben das Anrecht darauf, nach oben zu schauen.“

Das stellt nach 30 Spieltagen ligaweit inzwischen niemand mehr infrage. „Fast nur positive Effekte“ erwartet Frank Baumann, sollte es mit der Qualifikation für die Europa League klappen. Die Kaderplanung werde sich nicht großartig ändern, wenn Werder international spielt, sagte Baumann am Donnerstag. Werder würde also nicht plötzlich fünf, sechs Spieler zusätzlich holen, nur weil sechs bis acht zusätzliche Pflichtspiele im kommenden Halbjahr anstünden.

Was Werder aber sehr wohl besser könnte: Aktuell umworbene Spieler wie Serge Gnabry mit der Aussicht auf Europa in Bremen zum Bleiben zu bewegen. Auch Profis wie Zlatko Junuzovic, Thomas Delaney oder Max Kruse, die aus einer insgesamt stark verbesserten Mannschaft herausragen, hätten sicher nichts dagegen, demnächst international zu spielen. „Es hilft in Gesprächen“, sagte Baumann, „wir können Spielern jetzt eher eine Perspektive aufzeigen.“ Und mit einem Sieg gegen Hertha gilt das noch ein bisschen mehr.