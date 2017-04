Werders Profis wollen auch in Europa für Furore sorgen. (nordphoto)

Der Trainer mag es nicht tun, und auch der Sportchef ist nicht dafür zu haben. Werder wird jetzt, da die Mannschaft vier Spieltage vor Schluss auf Platz sieben der Tabelle steht, die Ziele nicht nach oben korrigieren. Dafür aber macht es die Mannschaft, wie Linksverteidiger Robert Bauer nach dem 4:2 in Ingolstadt verraten hatte. Die Spieler wollen in den Europapokal.

Wie Cheftrainer Alexander Nouri das findet, dass die Spieler anderes im Sinn haben als ihr Trainer? „Ich finde das großartig, wenn es aus den Reihen der Spieler kommt“, sagte der Werder-Trainer, „das zeigt, dass die Mannschaft mehr will.“ Und eine hochmotivierte Mannschaft hat schließlich jeder Trainer gern.

Werder spielt in dieser Saison noch zu Hause gegen Hertha und Hoffenheim und dazwischen in Köln und ganz zum Schluss in Dortmund. (mhd)