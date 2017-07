In der Sommervorbereitung werden die Grundlagen für die Saison gelegt. (nordphoto)

Eine Sache ist auch heute noch so, wie sie schon immer war: Die allgemeine Konditionsschulung fällt in die Phase der Sommervorbereitung. Nach der Leistungsdiagnostik am Donnerstag und Freitag startet Werder am Sonntagnachmittag in den geregelten Trainingsbetrieb.

Sechs Wochen bleiben bis zum ersten Pflichtspiel gegen die Würzburger Kickers im Pokal, um die Grundlagen zu legen für eine lange Saison. Aber wie sehen diese Grundlagen aus? Wann wird was trainiert und in welchen Umfängen? Und vor allen Dingen: Nach welchen trainingsspezifischen Grundsätzen werden die Spieler wieder in Richtung Höchstleistung getrimmt?

Periodisierung hat sich durchgesetzt

Der Fußball ist in einigen Bereichen immer noch ein rückständiger Sport, zumindest verglichen mit anderen Sportarten. Aber immerhin hat sich das Prinzip der Periodisierung auch im deutschen Profi-Fußball durchgesetzt.

Im Grunde geht es darum, die komplette Saison in verschiedene Zyklen zu unterteilen, von denen einige wiederkehrend sind. Bei der klassischen Variante in die Vorbereitungs-, die Übergangs- und die Wettkampfperiode, wobei die Übergangsperiode unterteilt werden kann in eine vor und eine nach dem Spieltag.

Es geht um die Steigerung, Stabilisierung und dann auch wieder Reduktion sportlicher Belastungen. Eine komplette Saison wird nach diesem Muster unterteilt und formt am Ende als Kurve dargestellt einen wellenförmigen Verlauf. Da sich die Bundesliga immer noch eine echte Winterpause leistet, gibt es zwischen Vor- und Rückrunde zwar nochmal eine softe Phase des Nachbesserns.

Trotzdem sind die kommenden vier bis fünf Wochen für Werders Profis von zentraler Bedeutung. Während der Vorbereitungsperiode geht es in erster Linie um die sukzessive Belastungssteigerung. Nach der Leistungsdiagnostik der letzten Tage dürften Athletiktrainer Axel Dörrfuß die relevanten Daten vorliegen.

Die Belastungs-, Beweglichkeits- und Sprungtests geben Aufschluss darüber, wie die Spieler die ihnen über den Urlaub auferlegten Trainingspläne eingehalten haben und wie unterschiedlich die Leistungsniveaus sind.

Konditioneller Aufbau während der Saison kaum möglich

Diese Kategorisierung der Stärken und Schwächen ist in der ohnehin schon ziemlich ambivalenten Sportart Fußball unheimlich wichtig für die folgende Individualisierung der Aufgaben und die daraus folgende Belastungssteuerung einzelner Spieler. Ein konditioneller Aufbau während der Saison ist nahezu unmöglich, deshalb sind diese ersten vier, fünf Wochen so wichtig und wertvoll für Alexander Nouri.

Dass die Nationalspieler später einsteigen, dass es auch unter den anderen Spielern aus verschiedenen Gründen unterschiedliche Ausgangsniveaus geben wird, aber am Ende gegen Würzburg 18 Spieler auf einem Leistungsstand im Kader stehen sollten, macht die Aufgabe so kompliziert.

Dazu gibt es noch Unterpunkte wie Präventivdiagnostik, um eine Überbeanspruchung und damit Verletzungen vorzubeugen oder die immer stärker in den Vordergrund drängende Themen der richtigen Ernährung und des kognitiven Lernens, sowie die Arbeit mit Mentaltrainern oder Sportpsychologen.

Die Periodisierung verfolgt dabei immer ein ganzheitliches Modell. Die generellen Leistungsfaktoren Kondition, Konstitution, Technik, Taktik und Persönlichkeit werden längst nicht mehr getrennt voneinander trainiert, sondern in komplexen Übungen mit möglichst wettkampfnahem Charakter.

So werden zum Beispiel Torschussübungen immer eingebettet in spielnahe Abläufe, die Grundlagenausdauer wird nicht mehr durch den klassischen Waldlauf erworben, sondern in Spielformen, Passübungen folgen gleich einer gruppen- oder mannschaftstaktischen Ausrichtung.

Überreizung und Überforderung

Diese Verknüpfung der unterschiedlichen Themenfelder soll die Spieler auf die komplexen Anforderungen des Spiels vorbereiten - unter Umständen im Training durch sogenannte Provokationsregeln (Zeit- oder Raumverknappung, spielen in deutlichen Unterzahlsituationen). Die Profis sollen so sehr überreizt und überfordert werden, dass vergleichbare Situationen im Spiel fast schon leicht anmuten.

Wobei im Fußball eine Situation nie baugleich ein zweites Mal auftreten kann. Insofern ist das viel zitierte Einschleifen von Abläufen mittlerweile auch wieder umstritten. Nouri spricht deshalb gerne von Prinzipien und Leitplanken, an denen sich seine Spieler orientieren sollen.

Werders Trainer hat sich bisher nicht zu den handwerklichen Zielen seiner ersten Saisonvorbereitung als Verantwortlicher bei den Profis geäußert und welche Art Fußball seine Mannschaft in der kommenden Saison spielen soll, in welche Richtung sich das Team entwickeln soll. Insofern ist es schwer, über inhaltliche Maßnahmen des Trainerteams zu spekulieren.

In den ersten Wochen einschließlich des Trainingslagers im Zillertal dürfte der Fokus generell aber auf großem Trainingsvolumen mit weniger Intensität liegen. Mit dem zweiten Trainingslager Ende Juli in Schneverdingen startet die Übergangsphase, wo der Umfang der Einheiten reduziert wird, die Intensität und Anforderungen an die Spieler aber gesteigert.

Werder muss rotationsfähig werden

In der letzten Woche vor dem Pflichtspielauftakt am zweiten August-Wochenende rücken dann mentale und spieltaktische Dinge in den Vordergrund, der Gegner wird nach entsprechender Analyse greifbar gemacht, ein Matchplan entwickelt.

Rein körperlich sollte jetzt das zu diesem Zeitpunkt der Saison erklärte Spitzenniveau auch erreicht sein und das Gros der Spieler sich auf einem Level bewegen. So imposant Werders Rückrunde der vergangenen Saison auch war - in Sachen Rotation hat die Mannschaft noch gehörig Luft nach oben.

Rotiert werden kann aber nur ohne existenziellen Druck und mit einer ausgewogen trainierten Mannschaft. Das muss ein Ziel für die kommende Saison sein.