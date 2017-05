Ein ungewöhnliches Werder-Gespann: Max Kruse und Fin Bartels (r.). (nordphoto)

Max Kruse und Fin Bartels wecken mit ihren Leistungen Erinnerungen an ein paar fulminante Tandems der jüngeren Bremer Geschichte, Ailton und Ivan Klasnic oder Miroslav Klose und Klasnic. Selbst auf ein ähnlich gefährliches Duo wie Markus Rosenberg und Hugo Almeida in ihren besseren Tagen mussten die Fans lange warten.

Nach Claudio Pizarros One-Man-Shows bis 2012 wurde es ganz still um Bremens Angreifer. Franco di Santo und Davie Selke waren ein besseres Surrogat und wurden als Pärchen durch den Abgang beider Spieler ohnehin gesprengt, noch ehe daraus eine vielversprechende Symbiose hätte entstehen können.

Nun hat Werder aber Kruse und Bartels. Ein Duo, wie es in der Bundesliga derzeit kein zweites gibt. Nicht wegen ihrer Zahlen. Sechs Tore und acht Assists von Bartels sowie 14 Tore und fünf Torvorlagen von Kruse sind einzeln betrachtet starke Argumente, an Robert Lewandowski (35 Scorerpunkte), Pierre-Emerick Aubameyang (29) oder Anthony Modeste (27) reichen sie aber bei Weitem nicht heran.

Erst die Addition beider Angreifer, ihr Zusammenspiel und wie sie sich gegenseitig ergänzen, macht aus Kruse und Bartels das zweitgefährlichste Angreifer-Duo der Liga. Nur das Hoffenheimer Gespann Andrej Kramaric und Sandro Wagner, die zusammen auf 35 Scorerpunkte kommen, liegt da noch vor den beiden Bremern.

Die meisten Bundesligisten setzen auf einen Zentrumsstürmer

Die Bundesliga hat sich trotz einiger taktischer Abwandlungen in den vergangenen beiden Jahren immer noch ihren Ruf der 4-2-3-1-Liga erhalten. Im Spiel mit dem Ball setzen die meisten Klubs auf diese Grundordnung mit nur einem klar definierten Zentrumsstürmer in der vordersten Linie.

Am vergangenen Wochenende etwa setzten nur sechs der 18 Trainer auf eine Ausrichtung mit zwei nominellen Angreifern, neben Werder waren dies Hoffenheim, RB Leipzig, der SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen.

Aber die Art und Weise, wie die Stürmer dabei agieren, wo ihr Betätigungsfeld liegt, welche Räume sie in welchen Phasen des Spiel besetzen, wie sie sich positionieren und als zentrale Anlaufstelle des Offensivspiels damit den Stil ihrer Mannschaften prägen, ist doch sehr unterschiedlich. Und Werders Duo bildet dabei eine sehr spezielle Ausnahme.

Es gibt die klassischen Zielspieler für hohe Anspiele aus der Abwehr oder vom Torhüter, Leipzigs Yussuf Poulsen ist so ein Kandidat. Der Däne wartet gerne in Nähe der Seitenlinien auf hohe Bälle, um diese in seinen Rücken zu verlängern, wo der umtriebige Timo Werner lauern und in die Tiefe starten oder aber die zweiten Bälle aufsammeln soll.

Stefan Kießling, so er denn mal spielen darf, hat diese Situationen auch gerne, geht ebenfalls raus aus dem Zentrum, während Kollege Kevin Volland um ihn herum schwirrt und seine Stärken eher am Boden hat. Das Hoffenheimer Duo Wagner/Kramaric ist in den Anlagen der Protagonisten auch recht unterschiedlich, wobei auch diese beiden gerne die ganze Breite des Spielfelds für ihr Spiel nutzen.

Kruse und Bartels haben ihren eigenen Stil entwickelt

Ganz anders als etwa Florian Niederlechner und Nils Petersen. Freiburgs Duo zeigt einen klaren Zentrumsfokus, es gibt kaum Ausweichmomente in die Halbspur oder sogar auf den Flügel. Beide werden kaum hoch angespielt, lassen sich dafür öfter zurück ins Mittelfeld fallen.

Am ehesten auf Werders Linie agieren die beiden Gladbacher Lars Stindl und Andre Hahn. Nicht nur, dass die beiden wie Kruse und Bartels auch keine klassischen Stürmer sind, sondern verkappte offensive Mittelfeldspieler. Auch die Bewegungsmuster auf dem Feld sind in etwa vergleichbar mit jenen von Kruse und Bartels – mit der einen Ausnahme, dass der dynamische, gute Kopfballspieler Hahn gerne auch von den Mitspielern für hohe Zuspiele gesucht wird.

Kruse und Bartels haben ihren eigenen Stil entwickelt, der damit unmittelbar auch den der gesamten Mannschaft beeinflusst, beziehungsweise der Spielidee von Trainer Alexander Nouri entspricht. Werder verzichtet auf lange hohe Bälle in die Spitze, weil das aufgrund der körperlichen Voraussetzungen der beiden Angreifer keinen Sinn ergibt. Und weil das Sturmzentrum nicht dauerhaft besetzt ist. Vielmehr bewegen sich beide recht homogen über fast zwei Drittel des Spielfelds, lassen sich sogar bis hinter die Mittellinie in die eigene Hälfte fallen.

Heatmap (links) und Touchmap (rechts) von Kruse und Bartels aus dem Hertha-Spiel. Gut zu erkennen ist die homogene Besetzung des Angriffs- und Übergangsdrittels durch beide Spieler sowie die markante seitliche Positionierung in Nähe der Mittellinie. Die Touchmap zeigt alle Ballaktionen der Spieler. (screenshot opta)

Für viele Defensivstrategien sind zwei Angreifer per se schon unangenehm, weil beide Innenverteidiger ein Auge auf je einen Gegenspieler haben müssen und sich keiner als Absicherung und gewissermaßen freier Mann absetzen kann, um die Tiefe besser zu kontrollieren.

Bewegen sich die Angreifer dann auch noch permanent raus aus dem Wirkungskreis der Abwehrspieler, positionieren sie sich im Zwischenlinienraum oder in seitlichen Regionen, entstehen Probleme bei der Übergabe. Die Innenverteidiger haben keinen Zugriff mehr, die Mittelfeldspieler eine Linie davor können den Gegenspieler in ihrem Rücken nicht sehen.

Szene aus dem Spiel gegen Hertha: Kruse zieht aus dem Zentrum nach außen (Pfeil) und bindet den defensiven Mittelfeldspieler Skjelbred. Bartels (Kreis) bewegt sich in den frei gewordenen Raum auf der Zehnerposition und hat keinen unmittelbaren Gegenspieler. Die Berliner Innenverteidiger Langkamp und Torunarigha (gestrichelte Kreise) bleiben in ihrer Position bzw. sind zu weit weg, um Bartels aufzunehmen. Der wird gleich angespielt, dreht auf und verteilt den Ball auf den rechten Flügel. (screenshot opta)

Wie gut beide aufeinander abgestimmt sind, zeigen nicht nur die Laufwege, sondern auch die Interaktionen mit Ball. Gegen die Hertha suchten und fanden sich beide siebenmal für ein gegenseitiges Zuspiel – wobei man bedenken muss: Nach dem 2:0 verwaltete Werder die Partie, die Prioritäten der beiden verschoben sich hin zum Spiel gegen den Ball und Bartels wurde nach 77 Minuten ausgewechselt.

Trotzdem hatten beide an diesem Spieltag mehr Interaktionen untereinander als die restlichen Zweier-Sturmpärchen der Liga. Und in den Wochen davor waren es gegen Ingolstadt (acht) und den HSV (14) sogar zum Teil deutlich mehr.

Das weiträumige Spiel von Kruse und Bartels bindet die beiden Angreifer hervorragend ins Bremer Spiel ein. Gegen Berlin wurde Kruse von allen seinen 13 Mitspielern mindestens einmal angespielt, selbst von den eingewechselten Spielern. Bartels wurde von fast allen Startspielern gesucht und gefunden – lediglich Lamine Sané spielte keinen Pass auf Bartels.

Die Rollenverteilung von Kruse und Bartels ist in der Bundesliga derzeit ziemlich exklusiv. Zwei spielende Mittelstürmer, die verkappte offensive Mittelfeldspieler sind und sich gerne auch auf den Flügeln aufhalten, findet man in keiner anderen Mannschaft.

Max Kruse und Fin Bartels sprengen gegnerische Abwehrreihen nicht in vorderster Linie, sondern kommen mit Geschwindigkeit aus der Tiefe und aus völlig unterschiedlichen Anlaufpositionen. Das macht sie so unberechenbar für den Gegner. Und so wertvoll für Werder.