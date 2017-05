Max Kruse nimmt die Aussage von Joachim Löw locker. (nordphoto)

Ob er je darüber nachgedacht habe, nun gar nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen? „Warum sollte ich?“, sagt Max Kruse. „Ich spiele ja Fußball, um das Bestmögliche zu erreichen – auf Vereinsebene genauso wie international, für die Nationalmannschaft. Deswegen würde ich so was nie sagen.“ Werders Angreifer will nicht aufgeben, nachdem Bundestrainer Joachim Löw ihn im Kader für den Confed-Cup in Russland nicht berücksichtigt hat. Er nimmt die Absage sportlich. „Die Entscheidung ist so gefallen, und man muss es akzeptieren, ganz einfach“, sagt Kruse. Er hat immer noch die Hoffnung, dass er eines Tages ins DFB-Team zurückkehren kann. Er werde einfach „versuchen, auch nächste Saison meine Leistung auf dem Platz zu bringen, um dann eventuell wieder eine Option zu sein“.

Kruse klingt entspannt, als er über dieses Thema spricht. Er ahnt vielleicht, dass Verbissenheit ihn beim Bundestrainer ohnehin nicht weiterbringen würde. Er betont: „Es freut mich, dass der Bundestrainer mir eine gewisse Anerkennung geschenkt hat.“ Natürlich, sagt Kruse, wäre er gern beim Confed-Cup dabei gewesen. Aber Löw habe seine Entscheidung begründet, und er habe ja „deutlich gesagt, dass die Tür für mich nicht zu ist“, sagte Kruse. „Von daher werde ich weiter an mir arbeiten.“

Sofern der Angreifer bei Werder bleibt, sind diese Worte für jeden Fan eine gute Nachricht. Denn sie bedeuten, dass Kruse, der in dieser Saison schon ziemlich gut war, noch besser werden will.