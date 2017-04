Werder-Trainer Alexander Nouri blickt auf das Spiel gegen Hertha voraus. (nordphoto)

Es gibt keine weiteren Fragen. Die PK ist beendet.

Baumann zu Aron Johannsson: "Der Konkurrenzkampf ist groß. Wir spielen im Sturm gut. Er hat nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er sich wünscht. Aron hat den Anspruch, mehr zu spielen. Das ist legitim. Im Sommer muss man die Situation bewerten und sehen, ob es sinnvoll ist, weiterzumachen."

Baumann zu Santiago Garcia: "Wir würden gerne mit ihm weitermachen. Es gibt keinen neuen Stand. Wir sind in Gesprächen."

Baumann zu den Verhandlungen mit RB Leipzig: "Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir die Verhandlungen nicht öffentlich austragen. Wir bereiten uns jetzt auf das Hertha-Spiel vor. Ich würde darum bitten, das Thema hintenanzustellen."

Nouri zu Selke: "Er ist ein sehr interessanter Spieler, der sich mit dem Umfeld in Bremen identifiziert. Das Interesse von beiden Seiten ist da."

Baumann zu Davie Selke: "Wir haben uns getroffen. Das ließ sich nicht mehr leugnen. Davie ist kein unauffälliger Typ. Wenn er durch Bremen läuft, wird er natürlich fotografiert. Er ist ein interessanter Spieler. Man wird sehen, wie seine Zukunft aussieht. Ich kann das im Moment nicht abschätzen. Aus finanziellen Gesichtspunkten ist es eine große Herausforderung. Wenn es klappt, wäre es schön. Wenn nicht, dann ist das auch so."

Baumann zur Europa League: "Eine Qualifikation hätte nur positive Folgen, auch wenn es eine zusätzliche Belastung wäre. Wenn man sich andere Mannschaften anguckt, die international spielen, sind einige hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Woran das liegt, ist schwer zu sagen."

Baumann zu den Wechselgerüchten um Gnabry: "Das beunruhigt mich null komma null. Serge ist sehr fokussiert und konzentriert sich auf Fußball."

Baumann zur Kaderplanung: "Wenn wir in die Europa League einziehen würden, würde sich der Kader nicht groß verändern. Aber es hilft natürlich bei Gesprächen mit Spielern, die wir halten oder holen wollen."

Nouri zur größeren medialen Aufmerksamkeit: "Das gehört natürlich dazu. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich mit der Mannschaft auf dem Platz arbeite."

Nouri zur möglichen Verlängerung seines Vertrags: "Wir sind in Gesprächen und lassen uns nicht unter Zeitdruck setzen. Es geht darum, Ideen auszutauschen. Es geht in erster Linie um Nachhaltigkeit. Wir haben keinen Zeitdruck. Beide Seiten wollen natürlich, aber es geht nicht um schnell, schnell."

Sané zur Europa League: "Es wäre nicht gut, jetzt neuen Druck aufzubauen und zu sagen, wir müssen die Europa League erreichen. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Ich habe schon zu Beginn der Saison gesagt, dass es unser Recht ist, auch nach oben zu schauen. Daraus soll aber kein neuer Druck entstehen."

Nouri zur Europa League: "Das wäre als Zielsetzung zu vermessen, aber natürlich würden wir uns alle darüber freuen, wenn wir einen dieser Plätze erreichen sollten."

Sané äußert sich ebenfalls zur aktuellen Lage: "Wir haben das Ziel Klassenerhalt geschafft. Das kann dazu führen, dass man umso motivierter ist, das nächste Ziel auch zu erreichen. Jeder würde sich freuen, in der Europa League zu spielen."

Nouri zur neuen Ausgangssituation von Werder: "Diese Begeisterung und Freude, das Ziel erreicht zu haben, kann dazu führen, dass die Spieler mehr wollen. Ich sehe es als positiv an, dass wir das Ziel schon erreicht haben. Was jetzt kommt, ist ein Bonus."

Nouri zur derzeitigen Euphorie: "Jeder nimmt das Selbstvertrauen aus den letzten Wochen mit. Eine gewisse Euphorie ist da, aber du musst das durch das Handeln untermauern. Du kannst gewisse Phantasien entwickeln. Entscheidend ist, was man davon umsetzt. Das ist natürlich Kopfsache, aber da gibt es kein Geheimrezept."

Nouri zu Herthas Personalsorgen: "Wir haben auch bewiesen, dass man Ausfälle als Team auffangen kann. Wir sollten nicht glauben, dass wir nicht an unsere Grenzen gehen müssen. Wir müssen uns auf uns fokussieren."

Nouri zur Favoritenrolle gegen Hertha: "Hertha ist Fünfter und hat genügend Qualität. Wir wollen zu Hause das Spiel gewinnen, aber es wird ein ganz enges Spiel."

Nouri zu möglichen Ausfällen: "Serge Gnabry und Niklas Moisander haben einen grippalen Infekt. Wir sind optimistisch, dass es bei beiden für das Spiel reicht. Bei Claudio gibt es wieder Irritationen mit einem Nerv. Da sind wir auch optimistisch. Wir müssen aber das Training morgen abwarten. Niklas ist auf einem guten Weg. Wir gehen davon aus, dass er morgen trainieren kann. Bei Serge sieht es ebenfalls gut aus."

Es geht los! Pressesprecher Michael Rudolph begrüßt Baumann, Nouri und Sané auf dem Podium. Er verkündet, dass das Weserstadion am Sonnabend ausverkauft ist. Nur einige VIP-Karten sind noch zu haben.

Vor der PK: Auf welche Mannschaft kann Nouri gegen Hertha setzen? Claudio Pizarro, Niklas Moisander und Serge Gnabry trainierten heute nicht mit. Ob sie am Sonnabend ausfallen, dürfte gleich Thema bei der Pressekonferenz sein.

Vor der Pressekonferenz: Zehn Spiele in Folge hat Werder nicht verloren. Sollte die Erfolgsserie am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC Bestand haben, würden die Bremer einen großen Schritt in Richtung Europa League machen.