Max Kruse und Alexander Nouri. (nordphoto)

Das war's, die PK ist beendet.

Kruse zum Abstiegsduell zwischen Hamburg und Wolfsburg: Für mich gehört der HSV in die erste Liga. Daher ist es mir egal, ob sie es in der Relegation schaffen oder vorher.

Nouri weiter: Spontan ist am besten.

Kruse über Saisonabschluss: Soll ich das jetzt erzählen? Wir versuchen erstmal das Spiel zu gewinnen (lacht). Man muss ja nicht alles verraten.

Baumann über Erwartungen für die Auswärtsbegegnung: Wenn man Dortmund spielen lässt und passiv ist, wird es schwierig. Wichtig ist, dass wir kompakt stehen und viel investieren. Bei eigenem Ballbesitz müssen wir natürlich auch mutig nach vorne spielen. Das sind Dinge, die uns in den Wochen zuvor ausgezeichnet haben.

Nouri über Personal für das Spiel: Aron ist angeschlagen, da gibt es Probleme mit dem Sprunggelenk. Auf der linken Seite gibt es einige Überlegungen, da gibt es ja auch noch Ulisses Garcia.

Kruse über Atmosphäre in Dortmund: Du merkst sie vor dem Spiel, wenn du dich aufwärmst. Aber während des Spiels liegt der Fokus auf dem Spiel, da bekommst du nicht mehr viel mit.

Kruse über seine Zukunft in Bremen: Darüber wurde die letzten Wochen genug gesagt. Ich habe nicht für einen Jahr einen Vertrag unterschrieben, also stellt sich die Frage doch gar nicht.

Kruse weiter: Die Entscheidung ist so gefallen, das muss man so akzeptieren. Ganz einfach. Das ist ein Sport, wo man eben nicht immer dabei sein kann. Ich werde mich weiterhin mit meinen Leistungen anbieten.

Kruse über Nichtnominierung für Confed-Cup: War mit Bundestrainer im Austausch, ging aber allein um meine Leistungen. Natürlich wäre ich gern dabei gewesen, aber der Bundestrainer hat ja gesagt, dass die Tür nicht zu ist. Also werde ich weiter an mir arbeiten, um irgendwann wieder dabei zu sein.

Kruse über den Geist der Mannschaft: Darüber brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Trotz der beiden Niederlagen zuletzt haben wir davor als Mannschaft hervorragend funktioniert. Wenn es im Endeffekt nicht reicht, haben wir trotzdem eine hervorragende Rückrunde gespielt.

Kruse zur Chance auf Europa: Wir werden alles in die Waagschale werfen. Auch für Dortmund ist das keine einfache Konstellation.

Nouri zu den Gegentoren zuletzt: Wir müssen aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Die Abstimmung muss wieder passen. Daran haben wir unter der Woche gearbeitet.

Nouri weiter: Wir müssen am Limit sein in allen Bereichen. An dem Tag muss alles zusammen kommen und alles passen.

Nouri über den BVB: Wir wissen, dass wir eine Topleistung abrufen müssen, um zu bestehen. Wir wollen dort mutig auftreten, wissen aber, was uns erwartet. Dortmund ist mit das Beste, was die Liga seit Jahren zu bieten hat. Das wird für uns eine große Herausforderung sein, der wir uns aber stellen wollen.

Kruse zu seinem Fehlen im Training: Mir ist ein kleines Malheur im Kraftraum passiert, im Nackenbereich. Sieht für Sonnabend ganz gut aus, hoffe ich.

Vor der Partie gegen Dortmund: 9500 Werder-Fans reisen mit.

Die PK beginnt: Pressesprecher Michael Rudolph begrüßt auf dem Podium Max Kruse, Alexander Nouri und Frank Baumann.

Vor der Pressekonferenz: Der Beginn verzögert sich noch ein wenig.

Vor der Pressekonferenz: Werders Bilanz in Dortmund ist zuletzt nicht mehr die allerbeste gewesen. Aus den vergangenen zehn Partien bei der Borussia gingen die Grün-Weißen lediglich ein einziges Mal als Sieger hervor. Zwar gab es 2009 im Achtelfinale des DFB-Pokals einen Triumph in der Fremde (2:1), in der Liga jubelten die Bremer auswärts jedoch letztmals im April 2007 (2:0).

Vor der Pressekonferenz: Max Kruse fehlte am Vormittag bei der Trainingseinheit der Mannschaft. Einen Grund hat der Verein dafür bislang nicht genannt. Eine Aufklärung dürfte es bei der Pressekonferenz ab 13 Uhr geben - zumal der Bremer Angreifer als Gesprächspartner auf dem Podium angekündigt ist.

Vor der Pressekonferenz: Gleich zwei Mal hat Werder zuletzt verloren und dabei reichlich Gegentore kassiert. Die Chancen auf den Einzug ins internationale Geschäft sind trotzdem noch vorhanden. Voraussetzung ist allerdings ein gutes Ergebnis beim Saisonfinale gegen Borussia Dortmund (Sonnabend, 15.30 Uhr). Die Gastgeber liefern sich derweil am 34. Spieltag ein Fernduell mit der TSG Hoffenheim um die direkte Champions-League-Qualifikation.