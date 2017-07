Otto Rehhagel küsst 1992 den Europapokal der Pokalsieger. Am 5. August treffen sich die Werder-Helden von damals wieder. (imago)

Beim "Tag der Fans" am Sonnabend, 5. August, will Werder nicht nur die aktuelle Mannschaft präsentieren, sondern auch ein besonderes Jubiläum feiern. Vor 25 Jahren gewannen die Bremer den Europapokal der Pokalsieger. Ein Großteil des damaligen Kaders hat für die Veranstaltung zugesagt.

Wie Werder am Montag mitteilte, sind folgende Europacup-Gewinner dabei: Klaus Allofs, Manfred Bockenfeld, Marco Bode, Rune Bratseth, Dieter Eilts, Uwe Harttgen, Florian Klugmann, Thorsten Legat, Frank Neubarth, Jonny Otten, Oliver Reck, Jürgen Rollmann, Wynton Rufer, Gunnar Sauer, Lars Unger, Mirko Votava, Kay Wenschlag, Andree Wiedener und Thomas Wolter. Dazu kommen Erfolgstrainer Otto Rehhagel, der frühere Manager Willi Lemke sowie Klaus-Dieter Fischer und Manfred Müller aus dem damaligen Vorstand.

Ein Großteil der Erfolgsmannschaft hat also zugesagt. Nicht zum "Tag der Fans" kommt allerdings Uli Borowka, obwohl er seine Differenzen mit Werder kürzlich in einem Gespräch mit Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald ausräumte. Thomas Schaaf fehlt ebenfalls, weil nach WESER-KURIER-Informationen seine Tochter Valeska am 5. August heiratet. (crb)