Robin Dutt arbeitet jetzt unter anderem als ESports-Berater. (nordphoto)

Er war Bundesliga-Trainer und DFB-Sportdirektor - jetzt arbeitet Robin Dutt als Berater für eine ESports-Agentur. "Der ein oder andere Kollege hat sicher leise in sich hineingeschmunzelt, weil er nichts damit anfangen kann", sagt Dutt im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Der ehemalige Werder-Coach allerdings ist Feuer und Flamme für seine Aufgabe. "Es ist ein Milliardenmarkt, global. In Holland und Frankreich muss jeder Erstligist auch ein ESports-Team haben. Deutschland hinkt da hinterher, obwohl es hier mehr Gamer als Fußballer gibt", betont Dutt. "Es geht um die Generation, die unsere Zukunft mitgestaltet. Es könnte sein, dass sie irgendwann im Stadion fehlt, weil wir sie nicht abholen."

Im ESports-Bereich ließen sich außerdem neue Märkte viel leichter erschließen, glaubt der 52-Jährige. "Eine China-Tour wie mit Werder 2014 ist mit hohem Aufwand für die Mannschaft verbunden. Hätte Werder ein ESports Team, könnten die sich jeden Tag international mit Klubs duellieren, vor einem Millionen-Publikum. In China, in Südamerika, überall wäre so die Marke präsent." Dutt zockt auch selbst regelmäßig mit seinem Sohn auf der Playstation und arbeitet gerade daran, das erste Leistungszentrum für ESportler aufzubauen. "Ein Bundesliga-Leistungszentrum würde sich davon kaum unterscheiden, nur dass anstatt eines Rasenplatzes Konsolen gebraucht werden."

Neben seiner Tätigkeit im ESports-Bereich ist Dutt derzeit als Experte sowie Co-Moderator für den Internet-Konzern Amazon tätig, der die Bundesliga-Audiorechte erworben hat. Zudem berät er einen Investor, der im Ausland einen Hotelkomplex mit Sportcenter errichten will. Trotz all dieser Aufgaben hofft Dutt darauf, irgendwann wieder eine Chance als Trainer oder Manager zu bekommen. "Mit allen Partnern ist vertraglich vereinbart, dass ich aussteigen kann, falls ein interessantes Angebot aus dem operativen Geschäft kommt", sagt er.

Das komplette Interview mit Robin Dutt, der von Juni 2013 bis Oktober 2014 Werder-Trainer war, lesen Sie heute Abend auf WESER-KURIER.de. (cso/crb)