Justin Eilers. (nordphoto)

Eilers hatte sich einen Zweikampf mit Serge Gnabry geliefert, im Anschluss endete für ihn das Training. Eine genaue Diagnose gab es noch nicht, allerdings hielt er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das linke Knie. Der ehemalige Dresdener hatte zuletzt bei der U23 mit einer starken Leistung aufhorchen lassen, als er zwei Treffer zum 4:0-Auswärtssieg gegen den FSV Frankfurt beisteuerte. Nun droht der 28-Jährige für das Saisonfinale im Kampf um den Klassenerhalt am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr) gegen den VfR Aalen auszufallen.

Derweil hat Claudio Pizarro wieder mit dem Team trainiert. Der Peruaner hatte zuletzt bei der Heimpartie gegen Hoffenheim im Kader gestanden, nach Beschwerden beim Aufwärmprogramm dann Coach Alexander Nouri aber vorsorglich seinen Verzicht auf einen möglichen Einsatz erklärt.

Erwartungsgemäß gefehlt hat Santiago Garcia. Der argentinische Linksverteidiger, der die Bremer nach dem Ende der Saison verlassen wird, fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Wade aus. Auch Ousman Manneh war nicht mit dabei.

Dagegen trainierte Izet Hajrovic im Vorfeld erneut individuell und machte somit einen weiteren Schritt zurück in Richtung Mannschaft. Im Dezember hatte sich der 25-Jährige in der Partie gegen Ingolstadt schwer am Knie verletzt, nun will er in der Vorbereitung auf die nächste Spielzeit neu angreifen. (mbü/fel)