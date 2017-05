Justin Eilers (li.) will in der Wintervorbereitung wieder zur Mannschaft stoßen. (nordphoto)

Das zweite Jahr bei Werder, die zweite schwere Verletzung. Nachdem Justin Eilers weite Strecken der vergangenen Saison wegen einer komplizierten Hüftverletzung verpasste, setzt ihn nun ein Riss des vorderen Kreuz- und Innenbandes im rechten Knie außer Gefecht. Anfang Mai war er im Training bei einem Zweikampf mit Serge Gnabry im Rasen hängengeblieben und hatte sich dabei das Knie verdreht. Sechs bis acht Monate werde er fehlen, sagte Eilers in einem Interview mit der "Werderstube". "Die Hinserie ist für mich gelaufen. In der Wintervorbereitung will ich wieder mit der Mannschaft trainieren", so der 29-Jährige weiter.

An diesem Wochenende wird Eilers seine Reha aufnehmen, zunächst in Braunschweig, bei einem Physiotherapeuten seines Vertrauens. "Dort habe ich meine Familie, meine Freunde um mich herum, das wird mir guttun", sagte Eilers. Im Winter will er dann wieder bei Werder angreifen. "Mein Traum bleibt die Bundesliga", verriet der Angreifer. Eine Ausleihe zum MSV Duisburg, die gerüchteweise durch die Verletzung verhindert wurde, stand demnach auch nie zur Debatte. Die Duisburger seien zwar interessiert gewesen, Eilers habe aber keine Gespräche geführt, habe immer bei Werder bleiben wollen. (oni)